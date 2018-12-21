2018-12-21T11:06:07+03:00
Общество

«Вторая школа» год спустя

Центр открылся в декабре прошлого года в поселке Никель под началом группы инициативных жителей
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Фото предоставлено организаторами проектаФото предоставлено организаторами проекта
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Арт-центру «Вторая школа», созданному победителями благотворительного конкурс «Мир новых возможностей» при поддержке компании Норникель, исполнился год.

Центр открылся в декабре прошлого года в поселке Никель под началом группы инициативных жителей, выигравших грант на реализацию проекта в конкурсе благотворительных программ Норникеля, и существенно изменил жизнь северян. Располагается он в здании бывшей средней школы №2. Организаторы считают, что их начинание дало школе вторую жизнь, открыло второе дыхание.

По словам директора Центра Екатерины Тонкопий, с каждым месяцем к ним приходит все больше и больше людей, которые познают что-то новое, делают открытия.

В школе проходят мастер-классы, связанные не только с искусством, но и с гастрономией

В школе проходят мастер-классы, связанные не только с искусством, но и с гастрономией

За первый год работы «Вторая школа» сформировала внутри себя профессиональную команду, смогла стать центром притяжения для туристов в Мурманской области и средоточия социальной активности района. На базе школы работает арт-резиденция, которую зимой и летом посещают именитые художники, скульпторы и другие креативные люди. В остальное время школа становится центром для проведения лекций, фестивалей, выставок, мастер-классов, причем связанных не только с искусством, но и с гастрономией и образованием.

- Как ни странно, я испытываю чувство приятного удивления, - заявил начальник управления благотворительных программ департамента соцполитики «Норникеля» Игорь Сухотин. - «Вторая школа» действительно стала социокультурным центром, у нее появилось узнаваемое лицо, постоянные посетители, а ее работа нашла теплый отклик в душах северян. Мы будем развиваться дальше: здесь продолжат реализовываться социокультурные проекты, мы планируем расширить работу по развитию городских пространств с привлечением российских и зарубежных экспертов и местных инициатив. Еще одним вектором развития «Второй школы» станет туризм.

На базе школы работает арт-резиденция, которую посещают именитые художники и скульпторы

На базе школы работает арт-резиденция, которую посещают именитые художники и скульпторы

Напомним, что компания Норникель реализует социальные программы в регионах присутствия, помогая выявить и реализовать потенциал территорий. Благодаря работе «Второй школы» Мурманская область оказалась в эпицентре культурной жизни не только в масштабах страны, но и в международной перспективе.

За год работы «Вторая школа» смогла стать центром притяжения для туристов

За год работы «Вторая школа» смогла стать центром притяжения для туристов

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