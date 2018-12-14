Чиновники Тюмени предложили предпринимателям нерентабельную схему киосков печати

Согласитесь, если уж покупать в киоске прессу, будь это хоть новостные газеты, хоть кроссворды, то удобнее это делать на остановках. И когда-то в Тюмени так и было. Почти на каждой остановке - точки по продаже печатной продукции. Но сегодня даже в центре города не всегда найдешь такой киоск.

Все началось несколько лет назад. Для тюменских предпринимателей ситуация стала критической, когда по решению суда в 2016-2017 годах было снесено больше сотни нестационарных объектов торговли и услуг. Так администрация города взялась приводить в порядок ситуацию с торговыми объектами – киосками, ларьками и павильонами. Объясняли чиновники это, например, тем, что вблизи автомобильных дорог ставить объекты торговли и услуг небезопасно и незаконно – у кого-то условия договора нарушены, а кто-то и вовсе самовольно установил свой ларек.

В ноябре 2017 года предприниматели объединились и обратились с просьбой о помощи к действующему в то время губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву. Они сообщили, что план размещения нестационарных торговых объектов, который подготовлен мэрией, ставит под запрет большинство их киосков. По подсчетам бизнесменов, число объектов сократилось бы на 80%, а без работы осталось порядка полутора тысяч человек.

И как сочли предприниматели на тот момент, они выиграли этот спор. Их оставили в покое, договоры перезаключили, схему доработали.

Но в последние два-три года от киосков на остановка почти избавились и отодвинули их поглубже да подальше от проходимых мест - дескать, небезопасно это для самих тюменцевФото: Лидия Шумкова

Как оказалось, успокоились рано.

По информации администрации Тюмени, в настоящий момент схемой размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено 95 мест по торговле печатной продукцией, всего же в перечне определено порядка 500 мест для различных НТО.

- Из 95 мест по торговле печатной продукцией два места были включены в Схему в 2018 году. Объекты по торговле прессой из схемы не исключались. Информацией о сносе городской департамент экономики и стратегического развития не располагает, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тюмени.

У предпринимателей несколько другая позиция на этот счет, хотя напряженным свое положение они уже не считают.

- Проблемы, конечно, есть. Судите сами – мы пока более-менее спокойны, договоры с администрацией заключены на пять лет. Однако многие из тех мест, которые нам предлагаются по существующей схеме размещения, предпринимателей не устраивают. Поэтому мы собираемся предложить исключить из плана 30 мест, которые либо по факту пустуют из-за низкой проходимости и нерентабельности, либо установить там киоск нам не дает департамент земельных отношений, - рассказал «Комсомольской правде – Тюмень» Андрей Шулепов, директор одного из тюменских отделений сетей по торговле прессой «Фолиант» (на эту сеть приходится больше половины всех киосков города с печатной продукцией).

Парадокс, но по словам предпринимателя, места, определенные в схеме департаментом экономики и стратегического развития, не согласовывает департамента земельных отношений и градостроительства, поэтому киоскеры не могут там установить свои объекты, даже если бы и хотели, так как это противоречит градостроительной и дорожной документации. Почему департаменты не могут согласовать между собой проект, бизнесмены не знают, но намерены в конце декабря вручить городским властям коллективное письмо. А дальше, если администрация согласится с предложением, необходимо будет дополнить схему новыми 30 местами, чтобы сохранить баланс.

В результате - пустующие киоски, потому что места эти заведомо нерентабельные, особенно для распространителей печатной продукцииФото: Лидия Шумкова

Андрей Шулепов также на 100% уверен, что предложения администрации устанавливать киоски по продаже печатной продукции в городских парках и скверах совершенно не жизнеспособны. Он задается вопросом, почему власти не спрашивают у предпринимателей их мнения, где бы тем было удобно расположиться. И тут его поддерживает большинство коллег, распространителей печатной продукции.

Кстати, яркий пример – пустующий с октября киоск в районе Цветного бульвара в центральной части города.

По словам Андрея Шулепова, арендовать его у «Роспечати» было совершенно невыгодно, поэтому предприниматель съехал оттуда. И до сих пор нового арендатора в киоск не нашли.

Будет ли учтено мнение тюменских предпринимателей – покажет время. «Комсомольская правда-Тюмень» следит за развитием событий.