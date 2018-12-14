Кинотеатр нового поколения «КАРО 6» открывается в Тюмени

Новый мультиплекс сети «КАРО», одной из лидирующих и быстроразвивающихся сетей кинотеатров в России, открывается в Тюмени в декабре.

Кинотеатр нового поколения «КАРО 6 Колумб» станет 32-м по счету кинотеатром сети и первым в Тюмени. Мультиплекс будет вмещать 6 кинозалов, рассчитанных на 300 зрителей.

Уникальная особенность кинотеатра — все залы, оборудованные мягкими креслами-реклайнерами. Благодаря раскладывающемуся механизму и специальному дизайну посетители смогут с комфортом устроиться в креслах, а современная система пространственного звука JBL 5.1 позволит полностью погрузиться в атмосферу происходящего на большом экране.

Стоимость билета на сеансы в кинозалы «КАРО 6 Колумб» будет составлять 100 рублей утром и около 200 руб вечером. Продажи на сеансы будут открыты в ближайшее время на сайте karofilm.ru.

Также в кинотеатре будут действовать специальные скидки для детей, студентов, многодетных семей и пенсионеров.

Покупка билетов и продукции кинобара в кинотеатре будет осуществляться в специальных терминалах, что позволит избежать очередей.

Первый в городе кинобар формата u-choose, помимо традиционных попкорна и колы, предложит гостям линейку товаров для детей и здорового питания.

- Мы очень рады, что в Тюмени будет открыт «КАРО 6 Колумб» и жители этого города смогут оценить нашу концепцию кинотеатров нового поколения. Мы уверены, что по уровню комфорта кинотеатру не будет равных, при этом считаем, что кино должно оставаться доступным развлечением, - отметила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

СПРАВКА КП

Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. На сегодняшний день «КАРО» является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России. По итогам 2017 года «КАРО» была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. «КАРО» управляет 28 современными мегаплексами (232 зала) и 3 летними кинотеатрами. Мегаплексы «КАРО», расположенные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте, ежегодно посещают почти 12 млн человек.