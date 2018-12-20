Тюменская область удивит туристов гостиницами необычного формата и музей-отелем

2018 год стал достаточно продуктивным для туристической отрасли Тюменской области. Регион подписал несколько соглашений о сотрудничестве в данной сфере, принял участие в ряде международных форумов и выставках, интегрировался в проект «Императорский маршрут» и стал его главным куратором. Кроме того, впервые запустился сайт и мобильное приложение VisitTyumen, с помощью которых все больше путешественников узнают о Тюменской области. За это время с тюменским соболем успели познакомиться жители Греции, Германии, Китая, Казахстана, Сербии и других стран.

Достижения

На днях в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области состоялось итоговое совещание. В нем приняли участие представители туристической отрасли – рестораторы, туроператоры, сотрудники музеев и владельцы гостиничного бизнеса.

Участники встречи подвели итоги года, обсудили планы, календарь крупных региональных событий и новые инвестиционные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса на следующий год.

Открывая итоговое совещание директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев, подчеркнул, что год был очень насыщенным.

- Основной задачей 2018 года была консолидация отрасли. Мы хотели, чтобы бизнес общался между собой, видел друг друга и понимал, какими возможностями обладает каждый и как эти возможности стоит применить, чтобы поспособствовать развитию региона, - отметил Андрей Вадимович.

О самых ярких событиях уходящего года рассказала директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова. Он подчеркнула, что регион успешно презентовал себя как в России, так и за рубежом, расширив географии присутствия брендов «Императорский маршрут» и VisitTyumen.

- В 2018 году были запущены брендированные вагоны, открыт сувенирный магазин, организованы масштабные событийные мероприятия, такие как Фестиваль малых туристских городов, форсайт-форум «Сибирь – Урал». Те крупные мероприятия, которые проводились в регионе, были отмечены на высоком уровне – в Министерстве культуры РФ и Ростуризме, - добавила она.

Еще одним важным достижением 2018 года стало развитие ассортимента брендованной сувенирной продукции. Теперь, каждый турист, побывавший в Тюменской области, может не только увезти с собой приятные воспоминания и фотографии, сделанные на фоне прекрасной природы сибирского края, но и памятный подарок. В мае 2017 года в областной столице открылись Галерея сувениров «Легенды Сибири» и туристско-информационный центр VisitTyumen, где представлены работы тюменских мастеров и ремесленников, подарки из кости мамонта, знаменитые сибирские ковры ручной работы, сувенирные наборы с сибирским колоритом.

Планы

О том, что ждет сферу туризма региона в следующем году поделились генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Андрей Шальнев. Он остановился на новых объектах, которые будут открываться в регионе.

- Это достаточно интересные форматы гостиниц, это очень оригинальные базы отдыха – все то, что будет привлекать туристов в регион. Сейчас это находится на стадии разработки. Мы находимся в поиске инвесторов, которые помогут развитию этих направлений, - рассказал Андрей Шальнев.

Он добавил, что продолжится работа по усилению взаимодействия между культурой и туризмом. По словам Андрей Шальнева, музеи являются значимой точкой на карте тюменского туризма, потому что каждый, кто впервые приезжает в какой-то город, обязательно их посещает.

- В Тюменской области этом плане развивается Тобольск, не отстает Ялуторовск. Очень впечатляющие показатели у тюменских музеев – в год их посещают в среднем 740 000 человек. Учитывая то, что в Тюмени проживают около 746 000 человек, это очень большая цифра, - согласилась с коллегой директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова, добавив, что планах у представителей этой сферы немало событийных мероприятий, а также открытие музея-отеля.

События 2019

Наступающий год станет не менее насыщенным для Тюменской области. Так, в регионе пройдет ряд крупных мероприятий, многих из которых стали уже далеко за пределами субъекта. Это «Абалакское поле», «Сибирская масленица», «Экстрим-ЭКСПО», «Стальной характер», «Лето в Тобольском кремле», «Нефтегазовый форум-2019».

В сфере туриндустрии также продолжится активная работа популяризации Тюменской области, как место, где можно интересно и увлекательно провести выходные. Так, осенью 2018 года стартовала акция «Хочу в Тюмень», в рамках которой жители и гости города могут лично пригласить в Тюменскую область своих друзей и знакомых из других городов, отправив им дизайнерскую открытку с видами архитектуры и природы региона.

Акция развернулась в торгово-развлекательных центрах города, где все желающие могут заполнить открытку, а организаторы отправят ее Почтой России по указанному адресу. Уже в эти выходные, 22 декабря, по итогам акции состоится розыгрыш. Победители которого получат билет в Тюмень и обратно на новогодние каникулы. В прошлом году в рамках акции было отправлено более 12 тысяч открыток-поздравлений из 148 городов в 40 странах и 427 городов России. В этом году цифра перевалила уже за 13 тысяч.