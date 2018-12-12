«Штаны подтяни!»: автолюбительницы обматерили тюменца, сделавшего им замечание из-за неправильной парковки

Фразы «Твоё какое дело?» и «Штаны подтяни!» из видеоролика, который выложил в соцсетях тюменец Артём Хасанов, буквально за день превратились в настоящие мемы.

Дело в том, что 11 декабря на ул. Челюскинцев между автором ролика и 56-летней автолюбительницей Еленой произошёл нешуточный конфликт. Женщина оставила свой автомобиль прямо на тротуаре, возле Дворца творчества и спорта «Пионер», что очень не понравилось проходящему мимо Артёму. Он сделал ей замечание, за что тут же поплатился: тюменка выругалась благим матом, не стесняясь присутствия ребёнка.

- Твоё какое дело? Штаны подтяни! – кричит женщина. – Мы приехали за ребёнком! Если тебе некуда встать, иди и решай с ними (с другими водителями, - прим.) вопросы.

Тем не менее, мужчина спокойно ответил, что место на платной парковке – рядом, стОит заплатить всего 45 рублей. Однако эта фраза ещё больше разъярила тюменку, которая окинула парня презрительным взглядом и фыркнула:

- Какой ты богатый! На себя посмотри, посмотри на себя! Что ты вообще из себя представляешь? Не снимай, тебе что, снять нечего, сволочь? Ты кто? Спустись на землю!

Закончилось это поистине завораживающее зрелище охотой на парня. Со словами «Он чё, снимает?» дочь Елены с кулаками набросилась на него с кулаками.

В социальных сетях семейство буквально заклевали, обратив внимание на «хабалистость» двух женщин.

- Какая непорядочная тётя! Как маты и оскорбления рассыпать, так прям героиня, а как ответственностью уголовной запахло - сразу в кусты! Обиделась на комментарии и даже расстроилась! А чего хотела-то? Фанфары? Дифирамбы? Так не тот случай, - пишут пользователи.

Как стало известно «Комсомольской правде – Тюмень», до недавних пор госпожа Елена Н. являлась индивидуальным предпринимателем – женщина занималась розничной торговлей в «нестационарных торговых объектах и на рынках». По иронии судьбы и по неподтверждённой пока информации, её дочь занимала высокий пост в одной из водительских школ города.