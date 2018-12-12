Ледяные и снежные горки 2018-2019 в Тюмени: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Зима в Тюмени радует – синоптики обещают достаточно мягкий декабрь и даже пристойную погоду на каникулы. Не без волн похолодания, конечно, но краткосрочных. А значит, время доставать тюбинги и ледянки и везти семью на горки – кататься с визгом и до румяных щек! Где? О платных и бесплатных горках областного центра расскажет «Комсомольская правда-Тюмень».

Давайте сразу выдам тюменским любителям покатушек неприятную новость, а потом забудем об этом и снова веселиться? На Войновке бешеных развеселых и, что немаловажно, бесплатных горок нынче опять не будет. Все. Забудьте. И не спрашивайте больше. Но есть отличные альтернативы, чтобы утешиться!

Целых четыре прекрасных деревянных горки есть в нашем любимом Затюменском парке (находится на улице Барнаульской). Горки разумно разведены на разные зоны: две повыше «для больших» и пара в стороне маленькие, для малышни. Это позволяет избежать опасной толкотни на очереди к спуску (а они случаются, да еще какие, особенно по вечерам и в выходные!).

Горки, как мы уже упомянули, деревянные, но гладкие и их хорошо заливают – катишься далеко, не подпрыгиваешь невпопад и за бортики не вылетаешь.

Что приятно, катание на них совершенно бесплатное. Но есть и минус – нет проката ледянок и тюбингов. А также не купить здесь кофе или чайку «для сугрева». Берите термос! Зато если надоест кататься, можно устроить променад по заснеженным аллеям парка, немного позаниматься спортом на хорошо оборудованной площадке или отправить детей на площадку с потрясающими развлекухами и лазалками.

Еще одна бесплатная горка – в сквере «Комсомольский». Она – сестричка горок из Затюменского, тоже деревянная и добротная, да и установили их одновременно, в прошлом декабре. Заливают на совесть, а посему и спуск на хорошей ледянке получается длинный и вполне себе захватывающий.

Фото borovoe72.ru

Отлично зарекомендовали себя и горки на базе отдыха «Боровое» (находится на 20 км старой дороги на Омск). Горки здесь разной высоты, некоторые будут интересны даже взрослым. Спуск с них на лед водоема, длинный и захватывающий. Рядом есть кафешка, а также прокат лыж, коньков аренда мангалов и много чего еще, так что не заскучаете. Территория находится в потрясающем сосновом бору, она вся хорошо освещена.

Въезд на территорию – 150 рублей с носа, дети до 7 лет – бесплатно. Прокат ледянки стоит всего 50 рублей. Но лучше все же вести тюбинг, большой и «пушистый» - горки реально высокие, на ледянки может быть некомфортно.

Весело и с ветерком летают с горок и в Воронино. Здесь для гостей подготовили два лихих склона протяженностью до 300 метров и с перепадом высот до 19 метров. Тюбинг-склоны оборудованы бугельным подъемником, а значит, подъем на гору будет комфортным – не придется тащить с собой подмышкой малышню и все эти «объемные «ватрушки» вверх.

Фото vk.com/gorkivoroninskie

Есть здесь и кафе, и прокат. Катание на полчаса будет стоить 160 рублей, час – 320 рублей, 2 часа – 570 рублей, три – 670 и четыре – 770 рублей.

А как на доест с гор на попе, давайте уж на лыжах и сноубордах – Воронинские горки, между прочим, так-то местных горнолыжный мини-курорт! Есть тут, кстати, еще и каток, и батуты.

Хороши горки и на базе отдыха «Верхний бор» (расположена на 11 километре Салаирского тракта). Они вполне разумно расположены – на некотором удалении друг от друга, что позволяет избежать столпотворения и хаоса. Все имеют достаточно длинный спуск на лед озера Кривое. Но удовольствие, также, платное: за вход на территорию со взрослых посетителей берут по 270 рублей, с детей от 6 до 12 лет – 170 рублей. Прокат тюбингов стоит от 200 рублей (самый небольшой, за полчаса катания).

Если гонять с гор надоест, здесь масса других развлечений – есть прокат коньков и лыж, снегокатов и снегоходов, катание на лошадях, а также неплохое кафе для оголодавших на свежем воздухе. Ну, и горячий источник под боком, конечно же!

Еще одно платное место для отличного катания с горок – расположенная в районе ТЭЦ-2 база отдыха «Пруд Лесной».

Здесь исторически было две горки (деревянные, достаточно крутые и веселые!), но нынче обещают удвоить их количество, замонстрячив в компанию к горкам деревянным пару малышковых, ледяных. Все спуски - на лед пруда, а значит длинные.

В будние дни вход на базу отдыха для взрослых стоит 100 рублей, дети до 12 лет проходят за 50 рублей, в выходные дни - 150 рублей со взрослых, 70 - для детей. Дети до 7 лет могут 2проникнуть» на базу отдыха бесплатно. Стоянка машины на территории будет стоить 50 рублей. Но давайте уже заплатим несчастный полтинник, а? Вечно запаркованный лес у «Лесного», где ни пройти ни проехать, напрягает.

Что касается проката, санки-ватрушки можно взять по цене от 100 рублей в час (это небольшого диаметра, для детей). Есть также прокат коньков и лыж, а для проголодавшихся - неплохое кафе и ресторан