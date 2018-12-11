Областной совет по вопросам добровольчества: волонтеров среди тюменцев должно быть больше

Заседание совета по вопросам добровольчества (волонтерства) в Тюменской области состоялось сегодня, 11 декабря, в Центре «Семья».

Под председательством директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрия Грамотина были рассмотрены вопросы реализации региональной политики в сфере добровольчества (волонтерства). В заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители муниципальных районов и городских округов.

Оксана Савинова, начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования, подвела основные итоги Года добровольца (волонтера) в Тюменской области. Она поблагодарила всех, кто вносит свой вклад в развитие добровольческого (волонтерского) движения в области.

- У нас есть чем гордиться: три победителя Всероссийского конкурса «Доброволец России». Это проект по развитию инклюзивного туризма "Истоки" тюменки Светланы Жуковой, проект «Семейный военно-спортивный турнир «База Героев» тюменца Николая Петренко и интернет-квест «Активные Выходные с РДШ: Летний Переполох» голышмановца Никиты Дьяченко. В нынешнем году на участие в конкурсе претендовало 15 тысяч 839 идей со всей России, но только 120 из них дошли до всероссийского уровня, а поддержку получатв финал вышли лишь 36.

Более 105 тысяч волонтеров приняли участие в добровольческих мероприятиях и акциях, поддержано более 90 проектов в сфере добровольчества, на реализацию которых было выделено более шести миллионов рублей. Семь региональных проектов опорных центров по направлениям добровольчества стартуют на территориях муниципальных образований. Штаб-квартира «серебряных» волонтеров стала победителем всероссийского конкурса и получила грант на реализацию проекта по направлению и многое другое, - напомнила Оксана Савина.

Сейчас добровольческое движение в Тюменской области охватывает самые разные сферы жизни. В волонтерской деятельности участвуют люди совершенно разных профессий, национальностей, возрастов. Но всех их объединяет одно – стремление помогать, поддерживать, совершать добрые дела и делать наш мир лучше.

Так, например, только силами юных волонтеров благоустроено тысяча триста памятников и захоронений. Повязано сто семьдесят тысяч георгиевских ленточек. Высажено более десяти тысяч деревьев, собрано более двух тонн макулатуры и семи тонн мусора.

Савина также отметила, что предстоит еще большая работа по реализации Федерального проекта «Социальная активность». Необходимо завершить работу по внедрению Стандартов поддержки добровольчества в муниципальных районах и городских округах Тюменской области, продолжить информационную кампанию по популяризации добровольческого движения в области и приумножать традиции, которые сложились в добровольческом движении региона за 10 лет.

Об опыте внедрения Стандарта поддержки добровольчества поделились коллеги из города Заводоуковска, Тюменского муниципального района, Юргинского муниципального района. Были обозначены вопросы, над которыми еще предстоит работа. В 2019 году внедрение стандарта на территории муниципальных образований будет завершено.

Начальник управления информации департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области Мария Газизова представила информацию об информационном освещении темы в рамках Года добровольца (волонтера). Мария Вячеславовна отметила, что проведена огромная работа в рамках информационно-рекламной кампании: подготовлена и установлена наружная реклама, размещена реклама на общественном транспорте, на остановочных комплексах, разработан и снят региональный видеоролик про добровольцев Тюмени и Тюменской области, в системе Tabun запущена баннерная реклама на 586 сайтах Тюменской области. В социальных сетях и СМИ Тюменской области широко освещалась деятельность добровольческого (волонтерского) движения региона. Но на этом информационная кампания не останавливается, продолжается работа по освещению и популяризации добровольчества.

Подводя итоги заседания, Виктор Рейн, заместитель председателя Тюменской областной думы, подчеркнул, что армия добровольцев в области должна быть больше, и они должны работать постоянно и системно. При решении проблемных вопросов призвал привлекать депутатский корпус. Завершая, Виктор Александрович сказал, что у регионального добровольческого движения большие перспективы развития, и предпосылки к этому есть.

В рамках заседания прошла церемония награждения по итогам реализации мероприятий Года добровольца (волонтера) в Тюменской области. Памятными статуэтками с символикой добровольческого движения региона были награждены: Региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет», ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», АУ СОН ТО и ДПО "Областной геронтологический центр", Инклюзивный клуб «Горизонт» ГАУ ДО ТО ДтиС «Пионер», ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий», Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».