Резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка наладил сотрудничество с федеральными компаниями

Один из резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка ООО «ГРИН-Пром» заключил контракты с крупными федеральными компаниями на внедрение программной разработки для автоматизации систем объектов жизнеобеспечения. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, партнерами предприятия стали: самый крупный в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и самый крупнейший в регионе торгово-развлекательный центр «Кристалл».

По словам заместителя директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимателей Тюменской области Антона Машукова, во время отбора резидентов и совместной работы по «выращиванию» инновационных проектов важно удерживать фокус внимания на решении прикладных задач.

- Инновационные компании, которые уже на этапе инкубирования получают положительные заключения клиентов об апробации своих продуктов, представляются нам наиболее перспективными. Со своей стороны, мы готовы прилагать максимум усилий, чтобы помогать таким проектам в поиске потенциальных заказчиков, - рассказал он.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Тюменские IT-разработчики предложили предприятиям внедрить современное программное обеспечение на базе платформы «Green-ATM». Оно позволит увеличить энегогоэффективность объектов и оптимизировать затраты на установку оборудования, чтобы сэкономить тепловую энергию. Как отметил директор инжиниринговой компании Егор Торопчанин, в своей работе «айтишники» используют комплексный подход, который позволяет создать необходимую «умную» инфраструктуру.

- Недавно завершили пилотный проект в области инжиниринга на одном из коммуникационных объектов Ростелекома в Тюмени. Специалистами ГРИН-Пром был произведен аудит объекта, подбор, поставка и монтаж оборудования с целью экономии тепловой энергии, - отметил Егор Торопчанин.

Заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментам филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Павел Ценер рассказал, что на АТС была установлена система погодного регулирования. В зависимости от температуры воздуха, эта система не даёт перегреваться зданию и потреблять большое количество тепла.

- Проект показал реальное снижение потребления тепловой энергии более чем на 10% в течение периода мониторинга. Результаты пилотного проекта позволяют говорить о целесообразности внедрения его в качестве инструмента энергосервиса на совершенно разных объектах по всей Тюменской области, - подчеркнул Павел Ценер.

ЗАПУЩЕНО НА АПРОБАЦИЮ

Усовершенствованное оборудование запустили на апробацию в ТРЦ «Кристалл». По словам Егора Торопчанина, заказ был получен от управляющей компании комплекса на внедрение IT-решения для автоматического и непрерывного мониторинга объектов жизнеобеспечения.

- Провели необходимый анализ систем и буквально на днях завершили монтаж системы, - поделился Егор Торопчанин.

В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области рассказали «Комсомольской правде – Тюмень», что программная платформа «GREEN-ATM» обеспечит мониторинг инженерных сетей ТРЦ в онлайн-режиме, позволит прогнозировать состояние и предотвращать возможные аварийные ситуации, связанные с инженерной инфраструктурой, а также увеличит энергоэффективность объекта. По оценкам разработчиков, все необходимые пуско-наладочные работы завершат уже к концу года.

По оценкам тюменского разработчика, до конца года здесь будут завершены все необходимые пуско-наладочные работы.

КСТАТИ

Предприятие «ГРИН-Пром» не в первый раз модернизируют различные объекты – от небольших котельных офисных зданий до промышленных комплексов со сложными инженерными разделами. Для каждого объекта тюменские инженеры сами проводят необходимые расчёты, подбирают оборудование, разрабатывают схему автоматизации и контроля систем теплоснабжения, водоподготовки и водоочистки, пожарной сигнализации, резервного электроснабжения и управления доступом на объекты.

ЧТО ТАКОЕ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР?

Бизнес-инкубатор – это подразделение Технопарка, которое создано с целью оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности. На сегодняшний день здесь действуют 52 действующих резидента, организовано сотни презентаций и мероприятий.

Чтобы получить статус резидента, нужно:

- Подготовить заявку и презентацию проекта

- Представить проект на заседании Экспертного совета

- Заключить соглашение с Технопарком.

Преимущества для резидента:

- Льготная аренда оборудованных офисных помещений

- Инвестиционное сопровождение

- Консалтинговые услуги

- Продвижение проектов

- Использование услуг в сфере инжиринга и прототипирования

- Обучение

- Услуги центра поддержки экспорта

Напомним, в 2005 году Правительством Тюменской области была разработана «Стратегия развития Тюменской области до 2020 года», которая предусматривала создание на территории области инновационного центра. Реализация проекта по созданию технопарка в Тюмени осуществлялась совместно с Минкомсвязи России в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков высоких технологий». Финансирование проекта осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджета.