Американский иллюзионист привез в Тюмень лечебные фокусы

Уникальный американский иллюзионист Кевин Спенсер покажет в Тюмени «лечебные» фокусы. Артист разработал инклюзивные проекты и теперь выступает с ними по всему миру. Фокусник прибыл в Тюмени сегодня, 11 декабря, и за четыре дня проведет множество встреч со возрослыми и детьми, которые имеют ограниченные возможности здоровья, а также пообщается со специалистами, работающими по самым разным направлениям реабилитации

В первый день Спенсера ждали в Областной Штаб-квартире «серебряных» добровольцев. Артист поделился с пожилыми активистами советами и рассказал, как реально помогать инвалидам жить в социуме наравне со здоровыми. Он показал основы своей арт-терапии.

В свою очередь «серебряные» добровольцы представили свои наработки, в частности провели мастер-класс по работе с мягкими и сложно техническими сенсорными панелями.

Упражнения на панелях со швейной фурнитурой, сенсорных мешочков или различных механических устройств таких как выключатели, замки с ключиками, защелки и задвижки, помогают развить мелкую моторику и когнитивные функции. Благодаря разнообразию материалов и отдельным мелким деталям тактильные панели тренируют воображение, координацию, навыки движения и тактильные ощущения.

Встреча не обошлась без традиционного русского гостеприимства. Участники Штаб-квартиры угостили эксперта свежевыпеченными блинами, рассказали о достопримечательностях Тюмени и порадовали творческими достижениями.

Завтра, 12 декабря Кевин Спенсер станет гостем дворца «Пионер», где представит свою авторскую программу «Фокус Покус». Это междисциплинарный обучающий курс, основанный на искусстве фокусов. Спенсеру принадлежит прорывное исследование о преимуществах включения обучения фокусам в образовательный процесс для всех учащихся, в том числе с ограниченными интеллектуальными способностями и задержкой развития.

Он также является сертифицированным специалист по аутизму. Поэтому на встречу с ними придут родители детей-уатистов. Послушать и посмотреть соберутся также родители детей с ДЦП и синдром Дауна.

Артист покажет, как применяет арт-терапию и проведет интерактивное занятие с показом специальных фокусов, которые развивают у детей мышление, мелкую моторику, внимание, креативность, а также улучшают навыки социализации.

Здесь же состоится концерт с участием Кевина Спенсера и коллективов Тюмени.

13 декабря в институте Психологии и педагогики ТюмГУ пройдет встреча для преподавателей и студентов арт-терапевтов, реабилитологов, педагогов специального образования, дефектологов, геронтологов, соцработников, преподавателей дошкольного и начального образования, логопедов.

В программе американского эксперта также посещение областного реабилитационного центра «Родник», Детского психоневрологического дома-интерната в селе Успенка, центра «Семья» в Тюмени.

- В завершении Года Добровольца в России мы объединились, чтобы пригласить к себе Кевина Спенсера с его программой «Фокус-Покус», - отметили в Региональном ресурсном центре добровольчества

СПРАВКА:

Кевин Спенсер является иллюзионистом уже более тридцати лет. Раньше он выступал на большой сцене, но позже его взгляд на профессию изменился. Попав в автомобильную аварию, Кевин Спенсер получил закрытую черепно-мозговую травму и травму позвоночника. На восстановление потребовался почти год. С тех пор известный иллюзионист ездит по всему миру и учит фокусам детей с заболеваниями моторики.

Кевин Спенсер считается наиболее авторитетным экспертом по обучающему и терапевтическому использованию фокусов в образовательном процессе. Он постоянно ездит по миру с курсами профессионального развития для педагогов и интерактивными занятиями для учащихся. Он регулярно выступает на международных конференциях по образованию и ратует за силу искусства, способную трансформировать опыт обучения студентов как с ограниченными возможностями, так и без.

Спенсер также является успешным иллюзионистом и имет ряд престижных наград в этой области. Ему и его жене Синди была присуждена международная Награда Мерлина как Фокусникам Года (2009). Они шесть раз получали награду лучших мастеров сценического искусства года (Performing Arts Entertainer of the Year). В 2005 году фонд Мильбурна Кристофера назвал их иллюзионистами года за уникальный вклад в искусство фокусов;

Отметим, в 2017 году Кевин Спенсер уже приезжал в Россию для участия в первом всемирном конгрессе людей с ограниченными возможностями в Екатеринбурге. Он также побывал в Верхнейвинске, Челябинске и Уфе.

В посещении Тюмени и организации встреч с уникальным специалистом заинтересовались и приняли активное участие: Движение Доброй воли «Белая трость» ТюмГУ, РУМЦ по обучению людей с инвалидностью и ОВЗ , кафедра Психологии и педагогики детства, Лига добровольцев, Лаборатория инклюзивных игровых технологий ТюмГУ , Благотворительный фонд «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» , АНО «ЕЛАЯ ТРОСТЬ» / WHITE CANE NGO , Академия Диджеинга г. Тюмень , инклюзивный клуб «Горизонт».

Проект поддерживают: Тюменский Государственный университет, «Дворец творчества и спорта «Пионер», центр «Семья», Генеральное консульство США в Екатеринбурге.