Лечебную нефть готовы предложить туристам в Тюменской области

Медицинский туризм может стать одной серьезных точек роста экономики Тюменской области. Уже сейчас регион отличается развитой сетью учреждений здравоохранения, саноторно-кураротных зон, реабилитационных центров, термальных источников. Все, что требуется – объединить все составляющие в многовекторные продукты, ориентированные на разных потребителей.

От медицины к маркетингу

О возможностях региона в части развития медицинского туризма один из первых заявил глава Тюменской области Александр Моор в своем послании. Губернатор подчеркнул, что тюменскую медицину уже пора воспринимать как полноценную экспортно-ориентированную отрасль, при этом тесно связанную с туристическим бизнесом.

- Медицинский туризм бурно растет во всем мире, а по параметрам цены и качества Тюмень более чем конкурентоспособна – если не в глобальном масштабе, то в масштабе всего евразийского континента точно. Здесь пересекаются тематики сразу нескольких национальных проектов. Для их синергии нужны две вещи: научиться грамотно «упаковывать» и продавать как цельный продукт медицинские, реабилитационные и рекреационные услуги, - подчеркнул Александр Моор.

По мнению глава регионы, в области есть прекрасные центры высокотехнологичной медицины, куда уже сейчас приезжают пациенты из разных регионов России и других стран. А термальные источники, полезная минеральная вода и грязи, некоторые из которых входят в список ЮНЕСКО – давно стали природным достоянием и визитной карточкой Тюменской области. Не менее знамениты на российском, а также на зарубежном рынке такие именитые санатории региона как «Сибирь» и «Тараскуль».

- Регион прорабатывает вопрос о создании санаторно-курортной зоны. Мы должны использоваться все особенности территории. Так, по словам известного тюменского геолога и ученого Ивана Ивановича Нестерова регион обладает еще одним уникальным ресурсом — в Уватском районе есть месторождения лечебной нефти, которая по составу даже лучше, чем знаменитый нафталан из Азербайджана. Это еще одна возможность для развития, - уверен Александр Моор.

Сибирское здоровье

Востребованность выбранного вектора развития туристической сферы подтверждает и руководитель комитета по реализации программы импортозамещения при экспертном совете по развитию туризма при Министерстве культуры РФ Майя Ломидзе. По ее словам, в каждом регионе есть свои оздоровительные и медицинские центры. За Уралом – это центр федерального уровня Белокуриха.

- Но его недостаточно. Развитие санаторно-курортного, медицинского и реабилитационного центра в Тюменской области позволит создать дополнительные условия для туристов. Спрос на эти услуги точно будет. Возможности создания уникального лечебного оздоровительного продукта в вашем регионе есть. Это не просто перспективно - это золотая жила, - поделилась мнением Майя Ломидзе.

В том, что у региона есть все предпосылки к развитию оздоровительного, так называемого well- направления, уверен и директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

- Оздоровление - один из самых растущих туристических трендов в мире. У Тюменской области есть своя развития база и в этом плане тренд «сибирское здоровье» может стать еще один брендом, - уверен Андрей Пантелеев.

Немного цифр

На территории Тюменской области располагаются 18 санаториев-профилакториев и 51 база отдыха. Существующая инфраструктура в совокупности с уникальными природными ресурсами региона, а это и лечебные грязи, минеральные воды, термальные источники, позволяет привлекать значительный поток туристов. Регион располагает широкими возможностями для дальнейшего развития данного вида туризма. Температура воды круглогодично составляет около 38 градусов. Вода полезна при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, пищеварения и т.д.

Развитию медицинского туризма во многом способствует и создание многопрофильного высокотехнологичного центра «Медицинский город». Это масштабный комплекс медицинских учреждений, объединенных общей территорией и инфраструктурой. Проект объединяет Областную клиническую больницу № 1, «Медицинский город», МСЧ «Нефтяник» и областной офтальмологический диспансер.

Создание такого кластера уже стало основой развития экспорта медицинских услуг в направлении высокотехнологичной медицинской помощи. Ведущими клиниками за год проводится более 70 000 консультаций, более 7 500 успешных операций. Услугами активно пользуются пациенты из стран ближнего зарубежья.

- Мы продолжаем наращивать традиционные связи с северными округами, соседними регионами и странами СНГ – Казахстаном и Узбекистаном. Работа на продвижение медицинских услуг за пределы Тюменской области ведется, и она будет продолжена, - подчеркнул директор Автономной и некоммерческой организации «Центр развития медицинского туризма» Вадим Гадевич.

Он подчеркнул, что в организации создан Сервисный комитет, помогающий тюменским клиникам повышать уровень сервиса при оказании медицинских услуг и развивать продуктивный диалог с пациентами. Так, работают - единый контакт-центр и информационный портал, ведется разработка маркетинговых продуктов и единого бренда.