Тюменские учителя начнут пользоваться онлайн-сервисом «Яндекс.Учебник»

Тюменская область стала пилотной площадкой апробации онлайн-сервиса для учителей начальных классов «Яндекс.Учебник» - программы, которая включает в себя более 5 тысяч заданий по русскому языку и математике для школьников 2-4 классов. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, все задания разработаны с учётом федерального государственного стандарта, а правильность их решения проверяется автоматически.

СОТРУДНИЧЕСТВО С «ЯНДЕКСОМ»

Соглашение о сотрудничестве с Яндексом в области образования (речь идёт о двух сервисах компании) было подписано в московском офисе Яндекса. Свои подписи в документе поставили директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер и директор департамента информатизации Мария Рудзевич.

Вместе с экспертами «Яндекса» департамент образования и науки Тюменской области проведёт мероприятия для директоров, учителей и методистов школ, где они смогут познакомиться с возможностями «Яндекс.Учебника» и получить консультации специалистов. Кроме того, в регионе продолжится развитие двухлетних бесплатных курсов по программированию для учеников восьмых и девятых классов в рамках проекта «Яндекс.Лицей». В прошлом году в него были вовлечены 7 школ в Тюмени и Тобольске.

На курсах «Яндекс.Лицея» преподают опытные педагоги, которые прошли обучение в «Яндексе». Школьники, слушая преподавателей, могут познакомиться с программированием на примере языка Python, который несложно освоить, но при помощи которого можно решить многие задачи. Для поступления в «Яндекс.Лицей» не нужно иметь опыт программирования, нужно лишь уметь мыслить логически и интересоваться математикой.

В Тюмени впервые программу внедрили на базе Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области и физико-математической школы осенью 2017 года. Занятия проходили в гимназии № 16, школе № 88, физико-математической школе, а также в одном из образовательных учреждений Тобольска.

– В «Яндекс.Лицее» можно получать базовые навыки программирования, которых хватит для того, чтобы уже в старших классах начать карьеру разработчика. Программа рассчитана на учеников 8–9 классов, – говорят авторы проекта.

А ЧТО В ЯЛУТОРОВСКЕ?

С этого года активно использовать образовательную платформу «Яндекс.Учебник» стали учителя и ученики ялуторовской школы №4. Ребята выполняют задания онлайн, видят свои успехи, а педагоги отслеживают динамику развития каждого ученика. На платформе собраны интересные интерактивные уроки, инструменты автоматической проверки заданий и другие возможности.

По словам учителя 2 «Б» класса Татьяны Парфёновой, для педагога работа в «Яндекс. Учебнике» очень удобна: можно заниматься с учеником индивидуально, а можно и вместе со всем классом.

- Если задание даю всем, платформа покажет статистику по всей группе. Я вижу мгновенно, кто выполнил упражнение, кто и сколько времени потратил на него, какие способы решения предпочли ученики, сколько попыток использовали, какое из заданий вызвало трудности и какие допущены ошибки, поэтому я могу эффективнее организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях, - делится впечатлениями педагог.

Стоит отметить, что впервые сервис представили тюменским учителям на форуме «Инфотех–2018» в октябре. Сегодня в Тюменской области уже более 1,2 тысячи учителей в 107 населенных пунктах используют сервис для работы на уроке и выдачи домашних заданий. В 2019 году пройдёт ряд образовательных мероприятий с участием экспертов технологической компании «Яндекс» и педагогов из Тюменской области, чтобы «Яндекс.Учебник» и «Яндекс.Лицей» стали доступны для всех школьников региона.

ЧТО ТАКОЕ «ЯНДЕКС.УЧЕБНИК»?

Яндекс.Учебник — это сервис с заданиями по математике и русскому языку для 2—4 классов с автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной связью для учеников. Задания составлены на основе примерных программ по русскому языку и математике и соответствуют ФГОС начального общего образования.

Преимуществами пользования программой для учителей являются:

- Единый доступ к заданиям из разных учебников и рабочих тетрадей;

- Удобный инструмент для подготовки к уроку, проведения контрольных и самостоятельных работ;

- Аналитические инструменты для наблюдения за результатами и прогрессом каждого ученика;

- Экономия времени на подготовку к урокам и проверку выполненных заданий;

- Автоматизированная проверка домашних работ.

Преимуществами пользования программой для учеников являются:

- Интересные, интерактивные задания повышают интерес и мотивацию к занятиям;

- Домашняя работа в электронном виде занимает меньше времени;

- Результат можно увидеть сразу после решения;

- Легко наверстать учебную программу, если пропустил занятие.

При этом «Яндекс» сообщает, что для работы в программе в школе должно быть хотя бы одно устройство с выходом в интернет, будь то ноутбук, компьютер или планшет, интерактивная доска или проектор. В этом случае сервис можно использовать для фронтальной работы на уроке и давать ученикам задания на дом. Все устройства, на которых будут работать учителя и ученики, должны быть подключены к интернету. Для работы на платформе нужен стабильный интернет со скоростью не ниже 5 Мбит/с.