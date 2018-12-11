На «Университетской субботе» тюменским школьникам показали фокусы, искусственную кровь и «Извержение вулкана»

Более 150 учеников из тюменских школ № 5, 15, 17, 68 и 89, гимназии №12 на минувшей неделе посетили Тюменский индустриальный университет в рамках Всероссийского проекта «Университетские субботы». Как рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области, ребята познакомились с потенциальным потенциальным местом будущей учёбы, пообщались с преподавателями и студентов и узнали много нового о профессиях.

РАЗ В КВАРТАЛ

По словам начальника отдела профориентационной работы ТИУ Любови Чикишевой, в университете решили проводить всероссийский проект раз в квартал. Так, например, три месяца назад тюменские школьникиприглашали на Луначарского, 2 в строительный институт, а ещё раньше прошла встреча с институтом транспорта и многопрофильным колледжем.

- На сегодняшнюю встречу приглашены преподаватели и студенты института промышленных технологий и инжиниринга, а также института геологии и нефтегазодобычи. В рамках проекта в вуз приходят все, кто хочет узнать об университете. Для ребят проводим научно-познавательные лекции и мастер-классы по заявкам, сегодня их семь, - рассказала Любовь Чикишева.

Ассистент кафедры товароведения и технологии продуктов питания института промышленных технологий и инжиниринга Светлана Белина рассказала ребятам о пищевой биотехнологии и специализированных продуктах питания, которые выработаны на основе лекарственного арктического и сибирского сырья. Студенты старших курсов института геологии и нефтегазодобычи Марат Сабитов и Александр Лычагин провели для школяров интереснейшую лекцию о новых достижениях и перспективах в кибернетике и геологии.

ФОКУС-ПОКУС

Лекции – это, конечно, здорово, но лучше всего окунуться в атмосферу практических занятий. Для ребят провели 7 захватывающих мастер-классов, включая показ химических фокусов и коллекции минералов, микрорентгеноспектральный анализ украшений и приготовление настоящего бурового раствора и бензиновой фракции. В лаборатории кафедры переработки нефти и газа доцент Сергей Семухин и магистрант Архан Джафаров показали эффектные химические реакции «Извержение вулкана, «Дым без огня» и «Искусственная кровь».

Как рассказала позже ученица школы №68 Елена, фокусы были очень интересными. Ещё бы! Когда перед твоими глазами поджигают перманганат калия, сравни вылету раскалённых камней, или создают искусственную кровь, которая используется при съёмке фильмов.

Заведующий научно-исследовательской лаборатории «Исследования свойств буровых растворов и технологических жидкостей» Виктор Мазурин провёл для ребят экскурсию и показал, как действует буровой ареометр для измерения плотности бурового раствора, тестер набухаемости глинистых пород, тестер предельного давления смазывающей способности, а также ротационные вискозиметры высокого давления и температуры. Звучит сложно, но посмотреть на это ребятам было очень интересно!

ЗА ПУЛЬТОМ ОПЕРАТОРА

Ещё интереснее ребятам было попробовать себя в качестве оператора настоящего робота на мастер-классе кафедры «Станки и инструменты». На примере робота Kuka ассистент Иван Золотухин и аспирант Антон Штин показали, как на современном машиностроительном предприятии управляют роботами. По словам Антона, робот – самый что ни на есть настоящий, только небольшого размера, грузоподъёмностью до 3 кг. На него можно поставить зажим, лазер и многое другое.

- Ребята почувствовали, что управлять роботом достаточно сложно, - говорит аспирант.

Посетив ТИУ, одиннадцатиклассница гимназии №12 Анастасия загорелась поступить в опорный вуз и получить профессию инженера, чтобы изучать нефтяные и газовые месторождения.

- Нам показали весь процесс работы нефтеперекачивающей станции, это было интересно и полезно. Вообще каждый мастер-класс был интересен по-своему, - поделилась впечатлениями девочка.

А ЧТО БЫЛО ГОД НАЗАД?

Если вернуться на год назад и посмотреть, как проходили «Университетские субботы» в 2017 году, можно заметить, что участников проекта было меньше. Тогда, на площадке Института транспорта Тюменского индустриального университета, собрались более 140 школьников 8-9 классов из восьми школ города Тюмени и Тюменского района. Сегодня число школяров и школьников, участвующих в проекте, гораздо выше.

Принимали участие в проекте и именитые гости. Например, в том же 2017 году ТИУ посетил Анатолий Евгеньевич Карпов. Депутат государственной Думы РФ, член думского комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, многократный чемпион мира по шахматам, президент всероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» прочёл ребятам лекцию «Природа vs Человек. Шах! Мат?», посвященную году экологии в России.

«Университетские субботы» – это просветительско-образовательный проект для школьников, студентов, педагогов, родителей и всех желающих. Формат проекта подразумевает открытые лекции, мастер-классы, квесты, практикумы, деловые игры и многое другое. Университетские субботы в вузе стали доброй традицией. В дальнейшем школьникам, студентам, их родителям, учителям – всем, кому интересен мир науки, снова окунуться в увлекательные интерактивные лекции, практикумы, деловые игры, семинары, научно-ознакомительные экскурсии и тренинги.