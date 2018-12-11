Тюменским родителям помогут в коррекции речевого развития малышей

В декабре для тюменских родителей с детьми в возрасте до трех лет стартует новый полезный проект – Школа ранней помощи. Первый установочный вебинар по проекту пройдет уже 18 декабря. Пока же идет процесс приема заявок на бесплатное участие в проекте для мам с детьми до трех лет. Записаться можно в группе социальной сети «Вконтакте».

ИНТЕНСИВЫ, ЛЕКЦИИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, организатором школы выступила Тюменская региональная общественная образовательная организация дополнительного профессионального и семейного образования «Учебно-практический центр «Эксперт». Проект в рамках гранта поддержан департаментом образования и науки Тюменской области.

По словам директора учебно-практического центра «Эксперт» Марины Бакулиной, которая и сама является педагогом, президентом Тюменской региональной ассоциации детских развивающих центров, членом Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, планируется, что помощь получат более 100 семей. За время реализации проекта они смогут бесплатно протестировать детей по рискам речевого развития и коррекции этих рисков в рамках онлайн-занятий на портале Школы ранней помощи. А в 2019 году пройдет обмен опытом и обучение по раннему развитию и ранней помощи для педагогов, а также восемь эксперт-сессий от узких специалистов - логопед, перинатальный психолог, невролог, остеопат, нейропсихолог и другие.

По сути, школа будет работать в формате интенсивного онлайн-курса для детей и лекционно-практического курса для родителей и педагогов региона. Организаторы уверены, создание такого сообщества для мам и профессионалов, озадаченных решением вопросов по раннему развитию детей и ранней профилактики инвалидности по речи, будет иметь положительный эффект. Ведь для этого разработан целый комплекс мероприятий, направленных на профилактику инвалидности по речи и коррекцию речевого развития детей раннего дошкольного возраста.

Задачи у проекта сложные, но необходимые. Как уточнили организаторы, в них входит поиск и совершенствование методик раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с нарушениями функций речи. Кроме того, чтобы преодолеть проблемы в развитии ребенка, нужно о них знать. Для этого создатели школы будут информировать жителей области о ранних признаках отставания ребенка в речевом развитии и повышать компетентность родителей. Организаторы также готовы в рамках проекта содействовать оптимальному развитию детей в соответствии с их возрастом и диагнозом и обеспечивать подготовку квалифицированных специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи с учетом современных технологий.

Обмен опытом и внедрение инновационных практик по оказанию ранней помощи семьям с детьми с речевыми нарушениями в образовательных организациях Тюменской области также стоит в приоритетных задачах.

КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ УРОКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ?

Для родителей с детьми развивающие или коррекционные речевые занятия будут доступны три раза в неделю. Мам и пап научат делать логомассаж своему ребенку, танцевать с ним танцы, создавать поделки, пополнять активный и пассивный словарный запас. Однако конкретная программа зависит от результатов диагностики, которую записавшиеся родители пройдут на сайте.

Занятия и для педагогов, и для родителей – бесплатны.

НЕМНОГО ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ

Организация, которая создала проект «Школа ранней помощи» была зарегистрирована еще в 2008 году. Тогда она носила название Тюменская региональная общественная организация «Ступеньки». Ее основные проекты были направлены на социализацию и реабилитацию детей дошкольного и начального школьного возраста с диагнозом детский церебральный паралич. На протяжении нескольких лет для детей с таким диагнозом проводились коррекционные занятия с использованием инструментов логопедии, арт-терапии и сенсорного оборудования, сказкотерапии. А дети постарше обучались профессии фотографа.

Как рассказала Марина Бакулина, по итогам реализации проектов были получены уникальные результаты.

- Двое детей пошли с опорой, два ребенка запели, одна девочка стала задействовать руку при парезе. Проект был представлен в Общественной палате на конкурсе фонда «Линия жизни» и награжден дипломом, - отметила она.

А в 2017 году основатели центра – Марина Бакулина и Ольга Чистякова - внесли изменения в устав организации и произвели ребрендинг. Теперь центр может организовывать просветительскую деятельность, проводить курсы повышения квалификации и стажерские площадки на базе детского центра с детьми с ОВЗ для педагогов.

Сегодня учебно-практический центр «Эксперт» организует обучение для педагогов и родителей по наиболее актуальным темам развития и образования детей раннего и дошкольного возраста.

КСТАТИ

Центр поддерживают Департамент образования и науки Тюменской области, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования ТОГИРРО, Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Опора России», АНО «Тюменский институт мануальной медицины».