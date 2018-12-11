Куда сходить с ребёнком в Тюмени в новогодние праздники

Новый год – праздник любимый всеми, особенно детьми. Дед Мороз приносит подарки, повсюду витает запах мандаринов, а прогулки по новогодней Тюмени вообще ни с чем не сравнить! Однако для того, чтобы ребятишкам полностью погрузиться в атмосферу сказочного праздника, нужно обязательно сводить их на одно из театральных представлений. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в 2018 году для детей подготовили насыщенную программу. Какую? Давайте посмотрим!

В Тюменском театре кукол с 15 декабря по 8 января откроется настоящая Школа волшебников в сказочном спектакле «Битва магов, или Выпускной в школе волшебников». Ребята смогут почувствовать себя, по меньшей мере, Гарри Поттером, ведь то, что будет происходить на сцене – настоящая феерия магии. Заклинания, превращения, шутки, левитация, магические сражения, конкуренция с параллельным классом магов, сюрпризы и, конечно, победа добра над злом.

Когда: 15, 16, 29 и 30 декабря в 10.00, 12.30 и 15.00; 31 декабря в 10.00 и 12.30, 2 и 3 января 2019 в 11.00 и 14.00. Возрастное ограничение 6+.

В Малом зале ДК «Нефтяник» с 15 декабря по 8 января пройдёт спектакль «Умка» от Тюменского театра Кукол. По сюжету постановки, белый малыш-медвежонок познаёт огромный мир бескрайнего Севера, а мама Медведица учит его правильно строить берлогу и остерегаться опасных ситуаций. Главное, чему может научить мама Медведица – это «рассказать» медвежонку, что он – сильный и могущественный хозяин холодных льдов. Создатели спектакля обещают, что детей ждёт история о настоящей дружбе белого медвежонка Умки и Мальчика, о безусловной любви и заботе мамы, и о печальной рыбе – солнце.

Когда: 15, 16, 29 и 30 декабря в 10.30 и 12.00; 31 декабря в 10.00 и 12.30, 2 и 3 января 2019 в 10.30 и 12.00. Возрастное ограничение 0+.

С 20 декабря по 6 января в Тюменском большом драматическом театре пройдёт показ спектакля «Сказки 1001 ночи». Да-да, про Аладдина, так любимого детьми во всему миру. История о бедном парне, который влюбился в принцессу, по-прежнему актуальна и даже сегодня не устаревает. На сцене театра перед зрителями развернётся притягательный и таинственный мир Востока. Ребята и их родители смогут своими глазами увидеть богатый двор султана и подземелье с сокровищами. Посетив спектакль, вы узнаете, кто поможет Аладдину завоевать сердце красавицы Жасмин.

Когда: 20, 21, 24-28 декабря в 16.00, 22 декабря в 11.00, 23 декабря в 17.00, 29 декабря в 11.00 и 14.00, 30 декабря в 11.00, 14.00 и 17.00, со 2 по 6 января 2019 – в 11.00 и 14.00. Возрастное ограничение 6+.

В Тюменском большом драматическом театре с 20 декабря по 11 января пройдёт спектакль «Коза-дереза». Это весёлая, озорная и заводная сказка о Деде и Бабке, у которых поселилась коза по прозвищу Дереза. Коза – красивая, ласковая, добрая, но упрямая врунья и вредина! Ведь не случайно ей дали такое прозвище – издавна Дерезой называли сорную траву. Сорвёшь её – в доме начинаются ссоры и раздоры. Вот так и Коза-дереза решила поссорить Деда, Бабку и даже их Соседа.

Когда: 22 декабря в 12.00, 27 и 28 декабря в 11.00 и 14.00, 29 и 30 декабря, а также со 2 по 8 января 2019 – в 12.00 и 15.00. Возрастное ограничение 3+

В Тюменской филармонии 22 и 23 декабря состоится путешествие по золотым страницам истории советской мультипликации – концерт «Новогодняя мультсимфония». Тюменский филармонический оркестр, хоровая капелла и ансамбль SunRise исполнят для вас все лучшие, любимые песни из новогодних мультфильмов – «Щелкунчик», «Зима в Простоквашино», «Умка», «Дед Мороз и лето» и многих других!

Когда: 22 и 23 декабря в 12.00. Возрастное ограничение 0+.

На сцене ДК «Нефтяник» с 26 по 30 декабря пройдёт спектакль «Волшебник Изумрудного города». Создатели обещают, что постановка с оригинальными костюмами и яркой сценографией не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. Зрителям покажут историю девочки Элли, Трусливого Льва, Страшилы и Железного Дровосека: сказка о подлинной дружбе и о настоящей мудрости, о добре и зле.

Когда: уточняется

В Тюменской филармонии с 3 по 6 января пройдёт показ спектакля «Аленький цветочек», по бессмертной сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». Это история о подлинной красоте души человека, настоящей любви и готовности пойти на жертву ради любимого. Ансамбль «Зори Тюмени» представляет музыкально-хореографическую интерпретацию этого замечательного произведения. По словам создателей, зрители смогут окунуться в атмосферу торгового города средневековой Руси, побывают в заморских странах, восхитятся красотой диковинных растений, животных и птиц в таинственных владениях Чудища… Спектакль поразит зрителей оригинальными костюмами, мастерством исполнения ролей, роскошным кордебалетом и сценографией.

Когда: 3, 5 и 6 января 2019 в 11.00 и 14.00. Возрастное ограничение 6+.

4 января для самых маленьких зрителей покажут два спектакля – «Снеговик-почтовик» и «Морозко». Первую постановку покажут в малом зале ДК «Нефтяник», второй – на сцене Тюменского театра кукол. Ребятишек ждёт встреча с любимыми героями и невероятные путешествия в страну приключений! Сеансов много.

Когда: «Снеговик-почтовик» - 4 января 2019 в 10.30, 12.00 и 14.30 (малый зал ДК «Нефтяник»); «Морозко» - 4 января 2019 в 11.00 и 14.00. Возрастное ограничение 0+.