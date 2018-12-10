От торговли до киноискусства: в День округа югорчане и сирийцы договорились об укреплении связей

Ханты-Мансийский автономный округ отмечает 88 лет со дня своего образования. Но для югорчан праздник – это не только песни и танцы, это еще и встречи с друзьями. С 7 по 11 декабря в регионе работает делегация из провинции Хомс Сирийской Арабской Республики. И в пятницу деловые встречи между сирийцами и югорчанами гармонично влились в концепт праздничной программы.

- Сирийцы — люди, очень близкие для нас, россиян. Прошло немного времени, но я начала ловить себя на том, что нуждаюсь в новой встрече. Это называется дружбой, — сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Напомним, она стала первым российским губернатором, посетившим Сирию с гуманитарной миссией с момента, как там началась гражданская война, а Ханты-Мансийский автономный округ первым в России заключил Соглашение с сирийской провинцией, которое было подписанное в апреле 2018 года.

Делегаты во главе с губернатором провинции Хомс Талал аль-Барази посетили форум-выставку «Товары земли Югорской», Окружную клиническую больницу и приняли участие в круглом столе по вопросам реализации соглашения между правительством Югры и сирийской провинцией Хомс.

Стороны пришли к договоренности о создании торгового представительства Югры на территории провинции Хомс. Фото: Штаб правительства Югры

Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис отметил, что подписанное Югрой и Сирийской Арабской Республикой соглашение о сотрудничестве подразумевает взаимодействие во всех сферах, включая научно-технологическую, культурную, гуманитарную. А благодаря опыту Ханты-Мансийского округа в сфере геологоразведки, разработки и развитии нефтегазовых месторождений и возможностям лесной отрасли (в экономический оборот возможно вовлечь до 15 миллионов кубических метров древесины) у региона есть, что предложить дружественной стране.

- Актуальным может стать сотрудничество в сфере деревянного домостроения, а также в других направлениях, связанных с лесопереработкой. Вузы Югры готовят профессионалов по широкому кругу специальностей, в том числе для топливно-энергетического комплекса. Наш кадровый потенциал может быть полезным как для провинции Хомс, так и для Сирийской Арабской Республики, - отметил Николай Милькис.

Может заинтересовать сирийцев и опыт Югры в области медицины. Оценить возможности региона гости из Сирии смогли, побывав в Окружной клинической больнице. Причем оценка была профессиональная - в состав сирийской делегации входили врачи и представители вузовского сообщества.

Как рассказали в пресс-центре учреждения, губернатор провинции Хомс Талал аль-Барази и члены делегации побывали в детской поликлинике, отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения, оценили возможности телемедицинского центра.

- При условии хорошего контакта и развития информационно-коммуникативных сетей, закрытых каналов связи, мы готовы проводить телемедицинские консультации для наших коллег из Сирии. Мы готовы проводить совместные обучающие мероприятия, это тоже одно из направлений телемедицинского центра. Нам бы хотелось видеть и их опыт. Вы же понимаете, что страна, в которой идут масштабные, в том числе, боевые действия, имеет неоценимый опыт полевой хирургии, - прокомментировала итоги встречи главный врач клинической больницы Елена Кутефа.

По ее словам, встреча станет началом длительных и очень продуктивных отношений уже между специалистами, которые позволят нашим странам более тесно сотрудничать, помочь в восстановлении здравоохранения Сирии, обменяться тем опытом, который полезен для обеих сторон.

В рамках визита сирийской делегации стороны подписали план мероприятий для укрепления связей в различных сферах на следующие два года. Фото: Штаб правительства Югры

По итогам встреч губернатор провинции Хомс Талал аль-Барази отметил, что с большим оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества с Ханты-Мансийским автономным округом во всех сферах. В провинции очень развито сельское хозяйство - в больших объемах производятся зерновые, плодово-овощные культуры, очень развито производство оливкового масла. Кроме того, в городе Хомс находится четвертый по величине в Сирии университет – «Аль-Баас», а в промышленном городе Хасия расположены свыше 240 промышленных предприятий - в том числе по производству автомобилей, труб и трубопроводных конструкций, компонентов ветряной энергетики, химические заводы и другие. Славится регион и историческими памятниками, в числе которых сооружения возрастом более 4 тысяч лет.

- Мы очень гордимся, что провинцию Хомса посетила делегация Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой, так как этот визит имел очень большую важность для нас, в том числе и в вопросах развития сотрудничества в различных направлениях. Мы пришли к договоренности о создании торгового представительства Югры на территории провинции Хомс. Есть перспективы расширения торгового сотрудничества по импорту продукции деревообрабатывающей промышленности, которые производятся в вашем регионе. Мы готовы поставлять в Югру сельхозпродукцию — в первую очередь, оливки и оливковое масло, – сказал Талал аль-Барази.

Он сообщил также, что подтверждает участие сирийских деятелей киноиндустрии в фестивале «Дух огня» и считает перспективным развитие направления народных промыслов, вплоть до того, чтобы организовать югорские выставки на территории провинции.

В рамках визита сирийской делегации стороны подписали план мероприятий по Соглашению между правительством Югры и провинцией Хомс Сирийской Арабской Республики для укрепления связей в различных сферах на следующие два года.