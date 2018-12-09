В Тобольске создадут театральные зарисовки о городе

14 декабря в мультицентре «Моя территория» (Красноармейская, 6 корп.4) стартует проект «Театральная эволюция». Тоболяки поделятся на две команды и создадут театральные эскизы в жанре вербатима, документального театра. Первая встреча начнется в 18:30.

На протяжении проекта участники посетят мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению от региональных экспертов. Встречи помогут развить «внутреннюю свободу», фантазию, эмоциональную память и навыки взаимодействия с партнером. Также тоболяки поработают над пластикой, выразительностью тела, особенностями и возможностями своего голоса, артикуляцией, громкостью и интонацией.

— Проектом мы хотим показать горожанам, что театр сегодня может говорить со зрителем на важные и волнующие темы не только голосами профессиональных актеров, но и молодых ребят, которым есть что сказать. Благодаря мастер-классам, тренингам, неформальному общению с экспертами участники смогут прокачать актерские навыки и познакомиться с новыми театральными приспособлениями, — отметила Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

Режиссировать эскиз итогового спектакля будет Кристина Демченко, педагог кафедры режиссуры, руководитель театральной студии, лауреат Всероссийских театральных фестивалей. Александра Балецкая, хореограф, режиссер, лауреат Всероссийских и Международных фестивалей современного танца, с участниками поставит пластическую часть эскиза. Вместе с Константином Вагановым, актером, режиссером, участником театральных фестивалей в Германии, Чехии, Латвии, Литве, педагоги проведут мастер-классы по сценической речи, актерскому мастерству и сценическому движению.

Приглашенным экспертом станет Марина Владимировна Жабровец, профессор, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, основатель и директор Международного театрального фестиваля «Живые лица». Она расскажет про особенности вербатима, как работать с жанром и оправданно существовать в нем, а также направит участников на эффективную работу.

23 декабря участники подведут итоги работы и презентуют свои зарисовки широкому зрителю. Принять участие могут актеры, студенты учебных заведений от 16 до 25 лет. Необходима регистрация по ссылке. Следить за проектом можно в группе во Вконтакте. Узнать дополнительную информацию можно по номеру: +7 (3456) 26-26-96.