2018-12-07T22:08:56+03:00
Дом. Семья

Марафон «Волшебство нового года» будет интересен тюменским мамам, папам и детям

Он пройдёт с 10 по 27 декабря
Светлана БОРИСОВА
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Марафон «Волшебство нового года» будет интересен тюменским мамам, папам и детямМарафон «Волшебство нового года» будет интересен тюменским мамам, папам и детямФото: pixabay.com
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В преддверии нового года Семейное добровольческое движение «Крылья», Центр «Дзержинец» в рамках проекта «Успешная мама» разработало семейный марафон «Волшебство нового года».

Марафон пройдёт с 10 по 27 декабря в несколько этапов – заданий и будет интересен и мамам, и деткам, и даже папам! Дети научатся мастерить открытки бабушкам-дедушкам, елочные украшения, гирлянды для украшения дома, научатся создавать сами десерты для папы после рабочего дня, заботиться об окружающих (соседи по дому, двору) создавая и им праздничное настроение; сами подготовят себе новогодний наряд - маску( с маленькой помощью мам), поучаствуют в наведении чистоты дома ( будут с интересом мыть и украшать зеркала и окна), разовьют память , выучив новые стихи, песни и даже сочинят свои частушки, и станут наблюдательнее и внимательнее к любимым людям, пытаясь сами понять, чем же они могут порадовать каждого из них.

Мамы: не просто наведут порядок и чистоту в домах, а найдут мотивацию позитивно делать уборку и посмотрят на этот процесс с другой стороны, чуть лучше узнают своих детей, поняв, а на каком же языке любви их ребенок общается; не обойдется и без выхода в свет, ведь главное - разнообразить будни и зарядиться новой энергией и впечатлениями; выпустят своего внутреннего ребенка, позволив себе подурачиться со своим ребенком; украсят свое жилье для всеобщей радости, приготовят спокойно без спешки всем близким подарки.

Ну, а папы помогут своим домочадцам стать еще счастливей и вспомнят о том, что они опора и поддержка своей семьи, а успехи их детей - это и их заслуга тоже.

Итоги марафона будет подведены 29 декабря в МФК «Магеллан», все участники получат дипломы и подарки от организаторов и партнеров проекта.

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