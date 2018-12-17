В Тюмени строят первый пункт обогрева для бездомных

Пункт обогрева для бездомных строят в Тюмени. Первых постояльцев на ночлег он примет уже 19 декабря на территории Центра развития социальных проектов «Милосердие» по адресу, Коммунистическая, 70. Огромная палатка в виде ангара сможет принять на ночлег до 50 человек.

Она будет открываться ежедневно в 7 часов вечера и работать до 10 часов утра.

В палатке уже постелили теплый пол, обогревать ее будут тепловыми пушками. Вместо кроватей постелят туристические коврики. Спать можно будет, сняв верхнюю одежду.

Здесь на ночлег примут всех, не спрашивая ни документы, ни регистрацию. Каждый сможет не только согреться и поспать в тепле, но и умыться, получить первую доврачебную помощь, съесть горячий ужин и даже пообщаться с психологом.

Открытие палатки состоится в рамках праздника добра и милосердия, который ежегодно проходит в день святителя Николая Чудотворца Мирликийского.

Начало праздника добра и милосердия в 12 часов, в 15 часов начнется торжественная часть, во время которой пункт освятит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Всех гостей праздника ожидает концертная программа от волонтеров и чаепитие. Каждый сможет внести свою лепту в помощь людям без определенного места жительства и приобрести изделия ручной работы на благотворительной ярмарке, принести подарки для подопечных центра или сделать пожертвование.

Здесь будут также рады теплой одежде. Вещи нужно приносить постиранные и в хорошем состоянии, обязательно с рабочими застёжками. Чтобы человек мог сразу надеть куртку или пальто.

В центре «Милосердие» рассказали, что это первый опыт организации зимних ночлегов. Идея построить такую палатку на зимнее время появилась осенью. Подобный проект уже три года работает в Москве и очень востребован в холода. Чтобы реализовать его в Тюмени необходимо было более миллиона рублей на приобретение палатки и тепловых пушек, утепление пола, и биотуалетов с умывальниками. Кроме того, нужны продукты для организации горячих обедов, одноразовая посуда, средства для спецобработки, медикаменты, спецодежда. Нужны также деньги на зарплату охранникам, медику, психологу. Нужны также чайники, шкафы для хранения посуды

Центр объявил благотворительный сбор. Но удалось собрать только 120 тысяч. На помощь пришел департамент социального развития Тюменской области. Он на конкурсной основе выделил субсидию по программе поддержки некоммерческих организаций.

- Мы подготовили проект и выиграли 800 тысяч рублей. Но будем искать еще деньги. Первоначальный бюджет со всеми затратами был просчитан нами на полтора миллиона, - сообщила заместитель директора по перспективному развитию Центра «Милосердие» Наталья Грачева.

Пока трудно сказать, сколько будет людей приходить на ночлег. Статистику бездомных никто не ведет.

- За год в наш центр обратились 1900 человек. Из них 1600 человек были те, кого покормили и провели им санитарную обработку, а остальные 300 получили полустационарные услуги, т.е. жили какое-то время, и мы им помогали восстановить документы, найти родственников, устроить в интернат и другое, - добавила Наталья Грачева.

Пункт обогрева будет работать до марта, но если весна окажется холодной, то палатка продолжит принимать бездомных.

- Он необходим тем лицам без определенного места жительства, которые считают для себя более комфортным пребывание на улице, ничего не предпринимают, чтобы изменить свою жизнь, и обращаются за помощью только во время холодов. Здесь они смогут, в первую очередь, согреться и получить питание, а утром уйти. Но это даст дополнительные возможности для оказания помощи таким людям, - пояснил директор Центра «Милосердие» Андрей Якунин.

В центре надеются, что кто-то из бродяг после беседы с психологом и социальным работником все же захочет вернуться в социум и начнет изменения в жизни.

Напомним, в Тюменской области система помощи лицам без определенного места жительства включает как государственные учреждения во всех муниципальных образованиях, так и некоммерческие организации — это общественная организация «Будущее начинается сейчас» (медицинский стационар на 20 мест), и АНО «Центр развития социальных проектов Тюменской области “Милосердие”» (социальная гостиница на более чем 90 мест). Помимо этого, в Тюмени работает областной центр социальной адаптации и ресоциализации, который помогает лицам, освободившимся из мест лишения свободы, восстановить документы и трудоустроиться.

«Будущее начинается сейчас» и «Милосердие» входят в реестр поставщиков социальных услуг и ежемесячно получают компенсацию из областного бюджета за оказанные услуги. В ноябре 2017 года департамент социального развития Тюменской области в целях оказания имущественной поддержки передал помещения социальной гостиницы «Милосердию». С августа этого года в здании идет капитальный ремонт, который находится на завершающей стадии. На время капитального ремонта постояльцы социальной гостиницы размещены в другом здании. Также обе организации на реализацию социальных проектов получили финансовую поддержку Фонда президентских грантов: «Будущее начинается сейчас» – в 2016 году, «Милосердие» – в 2018 году.