«Продаём Тюменское!»: покупатели дегустировали местную рыбку, колбасы и яйца с красной икрой

На минувшей неделе в тюменском супермаркете «Перекрёсток, в рамках областного проекта «Продаём Тюменское!», состоялась ярмарка местных производителей. Благодаря этому проекту доля местной продукции (включая колбасы, молочные продукты, мясо, мороженое, куриные яйца) на полках магазинов должна превысить 50%, сейчас – 48%.

- Здесь представлена продукция сразу нескольких производителей – это комплексная ярмарка, действуют дополнительные скидки, - рассказывает заместитель департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров. – Мы видим продукцию «Ялуторовского мясокомбината», «Эры моря», молочной продукции от «Золотых лугов», тюменское мороженое. Вместе с мерчендайзерами работают и промоутеры, которые могут подсказать покупателям о составе и качестве продукции, провести к полке. Всё мероприятие проходит в рамках запущенного в этом году проекта «Продаём Тюменское!» - это дальнейшее развитие проекта «Покупаем Тюменское!», существовавшее с 2009 года.

МОРОЖЕНОЕ, КАК В ДЕТСТВЕ

Мороженое «Тюменский пломбир» компании «Ландис» появилось на местном рынке полгода назад, но за это время у него появилось немало поклонников. На ярмарку представители компании привезли сразу два ящика: в одном – сливочное мороженое, в другом – шоколадное. От посетителей не было отбоя попробовать и тот, и другой вкус. Взрослые отмечали настоящий, «как в детстве», вкус, а ребятишки – просто уплетали десерт за обе щёки.

Первоначально пломбир «Тюменский» можно было встретить только в «магазинчиках у дома», но, постепенно, продукция стала выходить и на федеральные сети. Как отметил руководитель проекта Сергей Цивищев, производство получилось наладить всего за полтора года, хотя обычно на это требуется порядка четырех лет. Все благодаря поддержке органов власти, которые предоставили резидентам индустриального парка льготы, а также помощь в получении разрешения на строительство, в подключении к коммуникациям.

РЫБА ИЛИ МЯСО?

Рыбку презентовало предприятие «Эра моря» («Эра-98») группы компаний «Оцелот». На дегустацию здесь выставили слабосолёного сырка и ряпушку, хотя список продукции можно продолжать бесконечно. В общей сложности, «Эра-98» выпускает порядка 170 наименований продукции.

Эра моряФото: Алексей КОСЕНЧУК

Третий участник ярмарки – «Ялуторовский мясокомбинат». Покупателям предоставили продегустировать сырокопчёную, варёно-копчёную и молочную колбаску, а приобрести можно было весь спектр продукции: от колбасной продукции до паштетов.

- На дегустации мы хотим предоставить людям оценить вкус и качество нашей продукции, чтобы у них была возможность совершить покупки, - говорит мерчендайзер предприятия – Любовь Ротарь. – Люди подходят, пробуют и говорят: «Всегда покупаем вашу продукцию, знаем её и любим». Мы уже давно на рынке, и качество продукции не поддаётся сомнению, заслужили своё имя. Конечно, хочется и побольше продать. Сейчас выбор мясных деликатесов очень большой, конкуренция… Может, некоторые люди может и забыли вкус нашей колбасы. Подошли, попробовали, оценили.

ПОПРАВЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ

За молочную продукцию на ярмарке отвечали сразу два производителя – «Золотые луга» и «Тюменьмолоко». Каждый из них старался удивить взыскательного покупателя свежим творогом, сметанкой, ряженкой и свежим сливочным маслицем.

- Тюменцев мы решили познакомить с нашей уникальной линейкой «Живи здорово!», которая ориентирована не только на взрослых, но и на детей с одного года, - рассказывает супервайзер компании «Золотые луга» Юлия Яцута. – Некоторую продукцию можно употреблять в послеоперационный период, чтобы поправить своё здоровье, но самое главное преимущество нашей компании – соотношение «цена – качество». Участие в ярмарке даёт нам возможность увеличить продажи и повысить узнаваемость бренда, ведь тюменцы должны знать своих местных поставщиков и покупать родную продукцию, а не из соседних регионов.

Ялуторовский мясокомбинатФото: Алексей КОСЕНЧУК

ЯИЧКИ К НОВОМУ ГОДУ

Свежие яйца молодой курицы-несушки 2-й и 3-й категории представил ещё один крупный игрок на тюменском рынке – птицефабрика «Пышминская». По словам маркетолога предприятия Айны Байгиреевой, сегодня на полке магазина можно встретить два бренда производителя – традиционную, привычную всем, продукцию в пластике и «Доброе подворье» в картоне.

- «Доброе подворье» - это яйца, полученные от курицы «напольного содержания». Мы их называем счастливыми, потому как они не сидят в клетках, а бегают по полу. Соответственно, все микроэлементы, которые они получают с кормом, лучше усваиваются. Эта продукция характеризуется более насыщенным желтком, всё собирается вручную, это традиционный способ содержания кур. На птицефабрике у нас полностью автоматическое производство: яйца сразу поступают на линию сортировки и покупатель – первый человек, который берёт их в руки. Приятно слышать, что покупатели нас знают, любят и, конечно, берут нашу продукцию, - отметила Айна.

Птицефабрика ПышминскаяФото: Алексей КОСЕНЧУК

Сейчас на птицефабрике готовятся к Новому году, и качественные яйца по приятным ценам станут отличной покупкой для салатов к новогоднему столу. Продегустировать яйца можно было с красной икрой.

КСТАТИ

Проект «Продаем тюменское» направлен на повышение конкурентоспособности тюменских производителей, их технологичности. Второе – на продвижение тюменских товаров на экспорт. Кроме того, «Продаем тюменское» отвечает и за продвижение товаров на территории Тюменской области, за ее пределами и за пределами УрФО. Основная идея проекта в том, чтобы думать о продажах не тогда, когда продукт уже произведен, а уже на этапе организации самого производства.