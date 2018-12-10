В Тюмени начинает работу школа юного краеведа

В областном центре начинает работу школа юного краеведа «Тюменский следопыт». Она создана на базе в Центра туризма и краеведения ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер». Событие приурочено к 75-летию Тюменской области.

Инициатором и разработчиком положений образовательной программы нового проекта стал Сергей Филь. Краевед, автор исследований, посвящённых истории поляков в Тюменском крае и атрибуции произведений изобразительных искусств тюменских музеев, с недавнего времени является главным специалистом ДТиС «Пионер» по краеведению.

Школа призвана объединить активистов школьных краеведческих кружков и музеев, а также архивных, музейных, библиотечных объединений Тюмени и Тюменской области. Они смогут углубить свою подготовку, участвуя в бесплатных заседаниях два раза в месяц. В связи с юбилеем области, школьникам среднего и старшего возраста будет предложено взглянуть на историю края как на историю населяющих его этносов.

Организаторы проекта определили несколько ключевых направлений работы. Первое – обучение работе с письменными и печатными источниками. Здесь предполагается проведение практических занятий с привлечением архивистов ГАТО и других архивов Тюменской области, также библиографов ТОНБ им. Д.И. Менделеева. Вторым важным направлением станет приобретение навыков анализа предметов материальной культуры в контексте бытования. Этому ребята будут учиться на уроках краеведов и музееведов.

Приобщать подрастающее поколение к истории края планируется и через документальное кино. Для воспитанников школы юного краеведа будут организованы встречи с режиссерами и авторами киноработ. В рамках проекта ребята также познакомятся научно-исследовательской, фондовой деятельностью государственных, частных и школьных музеев, узнают о ремесленном деле, посетив мастер-классы умельцев, а также примут участие в экскурсионной работе этнографо-религиозного содержания - посетят музеи и пообщаются с настоятелями храмов.

- Новые знания юные любители истории края, как тюменцы, так и учащиеся муниципальных районов и городских округов Тюменской области, смогут продемонстрировать в дискуссиях на круглых столах, конкурсах знатоков, экспедициях, олимпиадах, викторинах и областной историко-краеведческой конференции, - отметил инициатор создания школы Сергей Филь

Впервые с участием школьников будут реализованы и познавательно-воспитательные проекты. Среди них - «Тюменская палитра». Он предусматривает этнокультурные экскурсии в места компактного проживания тюменских этносов, посещение этнографических музеев, религиозных храмов, архитектурных памятников, выставок традиционных изделий, выступлений творческих коллективов, дегустации национальной кухни. Вторым проектом станет детская командная эстафета подвижных игр народов Тюменской области «Национальная игра». Ожидается, что она будет способствовать приобщению к истории и культуре всех народов края учащихся разного возраста.

Кроме того, с этого года планируется начать издание сборника историко-краеведческих материалов под тем же названием, что и школа, с положениями о мероприятиях, статьями и очерками, материалами обучающего характера, отчетами об экспедициях, рекомендациями специалистов в помощь руководителям краеведческих объединений края.

Первое организационное собрание учащихся и занятие пройдет 20 декабря. Проектом, который курирует департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, уже заинтересовались не только школьники, но и студенты. Активно поступают заявки и от учреждений дополнительного образования. Желание поучаствовать уже детско-юношеские центры «Бригантина», «Авангард», «Фортуна» и другие. Всего поступило свыше 10 заявок.

- Наша цель обучить конкретной методике краеведческой работы. Рассказать и наглядно показать, что такое фондохранилище, как извлекать из архивов необходимую информацию, как ее читать и обрабатывать, - пояснил Сергей Филь. – Еще одна важная цель проекта в преддверии 75-летия Тюменской области рассказать, что богатство региона - это не только нефть и газ, а этнос, уникальная культура и история 150 народов, проживающих на территории субъекта.

Следует отметить, что в последнее время тюменцы все больше проявляют интерес к истории своего региона. Так, жителям региона полюбилась игра-викторина «Открой свою Тюмень». Приложение на свои гаджеты скачали порядка 20 тысяч человек, сыгравших около миллиона сессий. Более расширенная версия «Открой свою Тюменскую область», представленная в инфопарке «Я люблю тебя. Тюменская область», также пользовалась спросом среди любителей краеведения.

КСТАТИ

Активная поддержка и развитие молодежи – важная составляющая работы регионального правительства. Так, на сегодняшний день широко развита сеть спортшкол, центров детского и юношеского творчества, экологических школьных объединений.

- В каждом учреждении есть спектр бесплатных и платных занятий. Безвозмездно предоставляются услуги, которые оказываются в рамках муниципального задания, остальное — за деньги. Кроме того, в регионе действует множество частных развивающих клубов. Детям, относящимся к льготным категориям населения, отдается приоритет при наборе групп в рамках муниципального задания, а также предоставляются льготы на платные занятия, - пояснил директор департамента физической культуры, спорта и молодежной политики Дмитрий Грамотин.