Особняк 19 века, едва не сгоревший в Тюмени, может утратить уникальную резьбу

Более двух часов понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы потушить пожар, охвативший деревянный особняк 19 века в самом центре Тюмени. Памятник архитектуры по улице Володарского, 9 загорелся около 12 часов дня. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена вся крыша. Дом удалось спасти, но учитывая погодые условия и количество воды, вылитое на здание, его дальнейшая судьба под большим вопросом. Подробнее о ЧП и истории памятника архитектуры в материале "Комсомольской правды-Тюмень".

Просто залить крышу водой не получилось, огонь был внутри обшивкиФото: Дмитрий Терентьев

Хроника пожара

Вызов на улицу Володарского, 9 поступил на пульт дежурных в 11.48. Сообщалось, что произошел пожар в одноэтажном деревянном здании размером 10х15 метров с кирпичным цоколем. Уже спустя 5 минут на место происшествия прибыли первые подразделения гарнизона пожарной охраны.

- Когда прибыло первое подразделение кровля вся полыхала, это порядка 100 квадратных метров, - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Информация о полыхающем памятнике архитектуры в центре города моментально облетела популярные городские паблики в социальных сетях. Очевидцы делилсь снимками и сожалели о красивом здании, где распологался ресторан "Золотая черепаха".

Пожарные смогли локализовать огонь и не дать ему распространиться на стеныФото: Дмитрий Терентьев

- Я увидел пожар, когда от крыши еще шел небольшой дымок и потушить можно было очень быстро, если бы сразу отреагировали. Тушили долго, поливали-поливали. А толку что? С крыши все стекает. Потом уже стали кровлю разбирать, видимо утеплитель горел. В итоге не только крыша, но и верхние два бревна стен обгорели, - рассказал один из очевидцев Дмитрий Корнилов. – Я видел, как пожарные выносили кислородный баллон. В здании шел ремонт. Несколько хозяев сменилось, говорят сейчас там делали подвесной потолок.

Всего в ликвидации пожара учувствовало 46 человек личного состава. На тушении пожара было задействовано 17 единиц техники подразделений МЧС России по Тюменской области.

Пожарным пришлось снимать кровлюФото: Дмитрий Терентьев

Неудачный ремонт?

Причины пожара и причиненный возгоранием ущерб в ближайшее время предстоит выяснить сотрудникам МЧС. Известно, что в здании шел ремонт, скорее всего имели место работы по обновлению электрики. Возможной причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Пожарные отметили, что стены здания спасены, огонь удалось удержать и не дать перекинутся на другие здания. Сложность тушения заключалась в том, что крыша была обшита со всех сторон. В связи с чем, пожарным пришлось снимать кровлю и убирать обшивку.

Деревянные наличники все залиты водой, теперь их нужно спасать от морозаФото: Дмитрий Терентьев

Уникальная резьба

Узнав о пожаре, на место происшествия сразу прибежал известный в Тюмени реставратор деревянного зодчества Вадим Шитов. Он лично участвовал в реставрации нескольких особняков, восстанавливал уникальную сибирскую деревянную резьбу. Но говорит, что этот дом реставрировали специалисты из Екатеринбурга.

- Наличники все целы, сгорела только крыша. Если стягивающие балки перекрытия целы, то ничего страшного. Если повреждены, то стены потеряют устойчивость и придется разбирать весь дом, - рассуждает Шитов.

По его словам, резьба на наличниках не должна пострадать. Но существует другая опасность. Их сильно поливали водой, а теперь влажное дерево начнет замерзать.

Сейчас предстоит выяснить причину возгоранияФото: Дмитрий Терентьев

- Но я не знаю только ли водой тушили огонь. К тому же резьбу после последней реставрации покрасили не той краской, она потрескалась, были большие щели. Сейчас вода в них застынет, и резьба может полопаться. Вода попадет также под резьбу в места крепления к наличникам, при вымораживании лед начнет выталкивать резьбу, и она будет рушиться, - пояснил Вадим Макарович.

Он добавил, что реставрацию здания выполняла компания из Свердловской области и не совсем грамотно.

- Приезжие обычно безразличны к чужому дому, с них взятки гладки. Сделали и уехали. Затем еще и краской покрыли не той, появились трещины, даже стали отлетать некоторые детали, потому что скорее всего была несовместимость материалов, делали резьбу не из того дерева, из которого были наличники первоначально, произошло отталкивание.

Эксперт пояснил, чтобы сделать подобный наличник, профессионалу требуется не менее 1,5-2 месяцев. Это колоссальная работа, которая и стоит соответствующе.

Наблюдали за пожаром порядка пятидесяти человек, которые случайно оказались на месте событий. Люди бросили свои дела и молча смотрели за происходящим. Понимали, что горит не простое здание. Тяжело видеть, как город теряет историю, утрачивает памятники старины, свой уникальный образ.

СПРАВКА КП

Угловой дом на перекрестке улиц Володарского и Семакова до революции принадлежал купцу Чиралову. Строение является характерным для Тюмени типом купеческого особняка и является одним из лучших в городе по-своему архитектурно–художественному значению. Памятник включен в перечень объектов культурного наследия Тюмени.

Здание украшено оригинальной деревянной резьбой. По своему назначению оно жилое на кирпичном полуподвале, но в XX веке в них квартировали различные организации. В 2001-2003 годах здание было реставрировано и реконструировано, в результате по сути оказалось «новоделом», так как от прежнего дома осталось несколько более крепких бревен уличной стены. Кирпичный полуподвал возведен из современного материала, стены из сосны.