Тюменец выиграл Volkswagen Tiguan

Автомобилист из Тюмени Руслан Идиятуллин стал одним из двух счастливчиков, победивших в федеральной рекламной акции «Мощные дни», которую сеть АЗС «Газпромнефть» проводила совместно с Pepsi. К Новому году Руслан получит роскошный подарок – ключи от нового автомобиля Volkswagen Tiguan. В 2017 году этот автомобиль вошел в тройку лучших автомобилей планеты.

Акция «Мощные дни» проходила на АЗС сети «Газпромнефть» с 1 октября по 1 декабря этого года. Чтобы получить шанс выиграть автомобиль, нужно было заправить свой автомобиль любым видом топлива от 30 литров, купить Pepsi объемом 1 или 1,25 литра или упаковку чипсов Lays, оплатить покупку одним чеком и зарегистрировать ее на сайте www.gpn-pepsi.ru.

Вторым победителем акции стала жительница Тольятти.