2018-12-07T14:34:38+03:00
Общество

«Товары земли Югорской»: в Югре открылась крупная выставка-форум

В Ханты-Мансийске на площадке «Югра-Экспо» представили уникальную югорскую продукцию
Лидия Шумкова
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Губернатор Югры Наталья Комарова отметила высокий уровень подготовки и организации мероприятия. Фото: Официальный штаб правительства ЮгрыГубернатор Югры Наталья Комарова отметила высокий уровень подготовки и организации мероприятия. Фото: Официальный штаб правительства Югры
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В Ханты-Мансийском конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» с сегодняшнего дня можно найти все, что угодно, начиная от продуктов питания и заканчивая строительным оборудованием. Такую возможность югорчанам подарила к 88-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры XXIII окружная выставка-форум товаропроизводителей региона «Товары земли Югорской». Свои лучшие товары, услуги и перспективные проекты здесь демонстрируют лучшие из лучших предприятий со всех муниципалитетов региона.

Посетить площадку жители и гости округа смогут не только сегодня, но и в течение всех выходных – до 9 декабря включительно. И это лишь первое событие из череды торжественных мероприятий, посвященных Дню округа.

МАСШТАБ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

Свою лучшую продукцию представляют более 220 предприятий малого и среднего бизнеса автономного округа. Они заняты в различных секторах экономики: здравоохранение, пищевая промышленность, агропромышленный комплекс, строительство, деревопереработка и другие. Особое место в выставке-форуме занимают производители, товары которых отмечены знаком «Сделано в Югре».

Губернатор Югры Наталья Комарова вместе со своим заместителем Алексеем Забозлаевым и делегацией из Арабской Сирийской республики Хомс лично обошла все муниципальные блоки и пообщалась с предпринимателями. По словам главы автономного округа, мероприятие организовано и подготовлено на самом высоком уровне.

- Товары земли Югорской — это, с одной стороны, ярмарка товарной продукции, а с другой — очень авторитетная площадка для делового общения бизнеса и власти. Выставка и конкурс «Лучшие товары Югры» открыли потребителям и нашего региона, и другим регионам Российской Федерации уникальную югорскую продукцию по качеству и ассортименту, — прокомментировала она.

Действительно, на выставке представлены уникальные деликатесы, которые можно найти только в Югре - мясные и рыбные продукты, ягоды, грибы, орехи, и новинки даже для самих югорчан — домашние сыры, масло кедрового ореха, ореховое молоко и детокс-смузи.

Поприветствовала участников выставки и вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, которой югорские предприниматели рассказали о своей продукции.

В рамках выставки-форума «Товары земли Югорской» прошли смотры муниципальных образований Югры. Фото: Официальный штаб правительства Югры

В рамках выставки-форума «Товары земли Югорской» прошли смотры муниципальных образований Югры. Фото: Официальный штаб правительства Югры

ПАРАД МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

В рамках выставки-форума «Товары земли Югорской» прошли смотры муниципальных образований Югры. Районные делегации, в основном возглавляемые руководителями муниципалитетов, представили свои лучшие бизнес-проекты.

Так, в составе делегации от Когалыма, которую возглавил глава города Николай Пальчиков есть и те, кто уже не первый год занимается бизнесом, и дебютанты, впервые попавшие на форум. Среди новичков - специалисты студии творчества «Трикатель», в чьем ассортименте изделия ручной работы, а также студенты БУ «Когалымский политехнический колледж», обучающиеся по направлению «Поварское дело».

В то же время делегацию из Урая, возглавляемую главой города Анатолием Ивановым, представляют пять стендов совершенно разной направленности – от производства молочной продукции до театрального творчества.

Достойно выглядит и «няганьский блок». Там также отражены многие направления предпринимательской деятельности – общественное питание, производство, промышленность.

- На протяжении ряда лет муниципалитет занимает лидирующую позицию в округе по развитию малого и среднего бизнеса, больше половины населения города трудоустроены именно в этой сфере. И нам есть чем гордиться. Югорская продукция уже зарекомендовала себя на внутреннем рынке, и сейчас прорабатываются варианты международных направлений. Югре есть что показать, а бренд «Сделано в Югре» стал показателем качественного продукта. Сейчас мы работаем над узнаваемостью и распространением бренда «Сделано в Нягани». Уверен, что наши товары будут пользоваться спросом и в остальных муниципалитетах и в других регионах, - прокомментировал глава города Нягани Иван Ямашев.

НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ

Кроме масштабной выставочной экспозиции, мероприятие включает конкурсную программу, деловые и культурные мероприятия. Конечно, нельзя не упомянуть такое событие, как награждение победителей окружного конкурса «Лучший товар Югры». Награды вручала глава региона Наталья Комарова. На победу, кстати, по информации Торгово-промышленной палаты Югры, претендовали более сотни предпринимателей по 30 номинациям от туризма до кондитерского дела, от IT-услуг до производства нефтепродуктов.

Например, в номинации «Пушно-меховые сырье и изделия» победила «Охтеурская звероферма», где разводят пушных животных - серебристо-черных лис, лис-огневок, песцов, соболей. А в номинации «Дикоросы» второй год подряд побеждает предприниматель из Излучинска Владимир Водопьянов.

- В округе только мы делаем варенье из морошки – самой ценной ягоды в нашей стране. За это и получили окружную награду. Грант за победу в конкурсе планирую потратить на модернизацию оборудования, - озвучил свои планы Владимир Водопьянов.

Теперь победители окружных конкурсов представят регион на всероссийском конкурсе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Агро – за качество», который способствует реализации товаров не только в стране, но и за рубежом.

В дни проведения выставки посетителей ожидают деловая и творческая программы. Фото: Официальный штаб правительства Югры

В дни проведения выставки посетителей ожидают деловая и творческая программы. Фото: Официальный штаб правительства Югры

НАЙДЕТСЯ ВРЕМЯ И ДЕЛУ, И ПОТЕХЕ

В дни проведения выставки посетителей ожидает масштабная деловая программа. Дело в том, что выставка традиционно стала площадкой для обсуждения вопросов развития сферы предпринимательства. Одним из ключевых в этом году стал вопрос об экспорте продукции, производимой предприятиями округа в страны СНГ и дальнего зарубежья. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского округа – Югры, особый интерес предприниматели, у которых сформировалась своя бизнес-идея, проявили к «Инвестиционной сессии региональных проектов». На этой презентационной площадке, которую, кстати организует региональная Торгово-промышленная палата. предприниматели продемонстрируют свои проекты потенциальным инвесторам и профильным экспертам.

Не обойдется и без выступлений творческих коллективов из муниципальных образований Югры. Все-таки форум-выставка – это практически праздник, да еще и приуроченный к Дню округа. Танцевальные, вокальные, театральные коллективы покажут веселые и яркие номера, посмотреть которые может каждый посетитель выставки совершенно бесплатно.

ДЛЯ СПРАВКИ

XXIII выставка-форум «Товары земли Югорской» походит с 7 по 9 декабря в КВЦ «Югра-Экспо» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 19. Вход бесплатный.

Выставка-форум «Товары земли Югорской» проводится с 1995 года. Она объединяет представителей промышленной отрасли из всех муниципалитетов Югры. Выставка нацелена на демонстрацию потенциальных возможностей товаропроизводителей региона в производстве конкурентоспособной продукции. Только в прошлом году ее посетили около 15 тысяч человек.

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