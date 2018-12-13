Новогодние спектакли 2018-2019 в Тюмени: афиша, билеты, расписание

Новый год на носу, а значит пора, пора вести малышню на сказочные представления! Их традиционно много, и рассчитаны они на самый разный возраст, темперамент и вкусы детей!

Так любителей магии с 15 декабря до 8 января в Театре кукол ждет волшебное шоу «Битва магов, или Выпускной в школе волшебников». По словам организаторов, это представление перенесет вашего ребенка в мир магии, где он сможет наконец-то осознать, он не магл какой-то, а настоящий колдун! В программе заклинания, превращения, шутки, левитация, магические сражения, конкуренция с параллельным классом магов, сюрпризы и, конечно же, победа добра над злом.

Возрастные ограничение – 5+ Цена билета от 200 до 500 рублей.

Малый зал ДК «Нефтяник» с 15 декабря по 8 января покажет спектакль «Умка» от Тюменского театра кукол. Что же ждет детей? Сказка! Медвежонок-малыш познает огромный мир бескрайнего Севера, а мама Медведица учит его правильно строить уютную берлогу, объясняет, чего надо остерегаться, помогает осознать, что он хоть и маленький еще, но все же Белый Медведь – могущественный хозяин ледяного севера. А еще будет волшебная вечная песня о том, как «ложкой снег мешая, ночь идет большая», сказка о грустной рыбе-солнце, знакомство с существом, «у которого две головы» и большая дружба с этим «двухголовым» - мальчиком. А вообще, в этой истории много-много любви!

Возрастных ограничений нет, цена билета на представление – 400 рублей.

«Новогодняя мультсимфония» ждет ребятишек 22 и 23 декабря в Филармонии. Детвору ожидает путешествие по золотым страницам истории советской мультипликации! Тюменский филармонический оркестр, Хоровая капелла и ансамбль SunRise исполнят все любимые песни и мелодии из новогодних мультфильмов – «Щелкунчик», «Зима в Простоквашино», «Умка», «Дед Мороз и лето» и многих других. Подпевать будем всем залом!

Возрастное ограничение – 0+, цена билетов – 200-500 рублей.

Всего два дня, 7 и 8 января в Драматическом театре будут показывать мюзикл «Снежная королева». Великолепная постановка, переносящие в сказку декорации и костюмы, любимый с детства сюжет – представление тронет не только сердечки малышей, но и сердца их родителей. Успевайте заказать билеты, будет всего четыре показа.

Возвратное ограничение – 6+, цена билетов – от 200 до 600 рублей.

В Тюменском Большом драматическом театре с 20 декабря до 6 января дают «Сказки 1001 ночи». В чарующей атмосфере Востока ребятишки увидят историю о приключениях Аладдина, бедняке, влюбившемся в принцессу. Будет все - богатый двор султана, подземелье с сокровищами, ковер-самолёт и волшебные помощники, которые помогут нашему герою добиться счастья и богатства. Много песен и танцев, прекрасная музыка и потрясающие декорации и костюмы – это стоит увидеть!

Возрастное ограничение - :+, цена билетов от 200 до 500 рублей.

Жили-были Дед да Бабка. И не было бы у них печали и дальше, если бы не поселилась в их доме Коза по прозвищу Дереза. Хорошая такая Коза – красивая да ласковая, безответная да сговорчивая, но… большая обманщица и упрямая вредина! Коза-Дереза решила перессорить Бабку, и Деда и даже Соседа! Что из этого вышло? Узнаем на спектакле «Коза-Дереза», который будут показывать в Большом драматическом театре с 20 декабря по 11 января.

Возрастных ограничений нет, цена билетов – 200-600 рублей.

Сказку «Волшебник Изумрудного города» покажут в ДК «Нефтяник» с 26 по 30 декабря. Любимые всеми герои - Элли, Трусливый Лев, Страшила и Железный Дровосек отправятся к Великову и Ужасному Гудвину. Кто за чем: Элли – за «путевкой» домой, Лев - за храбростью, Дровосек – за сердцем, а Страшила – за мозгами. Сказка о подлинной дружбе и о настоящей мудрости, о добре и зле, великолепно поставленная, с яркими костюмами и прекрасным музыкальным рядом.

Возрастное ограничение – 6+, цена билета от 200 до 600 рублей.

Под самый Новый год, 29 декабря, в ДК «Железнодорожник» ребятишек ждет шоу по сказке Ю. Боганова «Приключения новогодней елки». На шоу будет необычная гостья - мисс Елка Леса, победительница конкурса красоты. Но новый год – это время сказочных перевоплощений, где у Бабы-Яги открывается литературный талант, Леший превращается в спасителя со звонким именем Дон Лешайдес, Иван-Дурак советуется с Ильей Муромцем, а капризная красавица Елка меняет мировые подиумы на красочный парад карнавальных костюмов, веселится и танцует вместе с гостями праздника. В программе обещают игры с Дедом Морозом, Снегурочкой, героями сказки, парад карнавальных костюмов, а также зажигательную детскую дискотеку.

Возрастные ограничения – 3+, цена билетов от 600 рублей до 1 200 рублей.

Трогательную нежную сказку «Аленький цветочек» покажут детям в Тюменской филармонии с 3 по 6 января. Представление будет необычное, а танцевальное! Легендарный ансамбль «Зори Тюмени» представит юным зрителям свою музыкально-хореографическую интерпретацию этого замечательного произведения. Зрители окунутся в атмосферу торгового города средневековой Руси, побывают в заморских странах, восхитятся красотой диковинных растений, животных и птиц в таинственных владениях Чудища…Мастерство исполнителей, роскошный кордебалет, оригинальные костюмы и сценография – это стоит увидеть.

Без возрастных ограничений, цена билетов – 250-600 рублей.

Театр «Ангажемент» традиционно приготовил для ребятни интересные спектакли. Так 28 и 29 декабря и 6 января здесь покажут «День рождения Снегурочки». Дети узнают ее секрет. Откуда вообще эта девчонка с косичками взялась? Ее из снега вылепили! А как стала такой милой и славной помощницей Деда Мороза? Ни за что не догадаетесь. Обучили ее всему и сделали настоящим человеком Леший и его детки, лешата!

Возрастное ограничение – 5+, цена билета 250 рублей.

«Новогоднее настроение» - классическое новогоднее представление от «Ангажемента». Это волшебная игровая новогодняя сказка о том, как тепло и радостно маленькие лесные жители вместе с ребятами создают свои новогодний праздник. Они ждут Деда Мороза и Снегурочку, которые непременно к ним придут! Но в лесу живёт и злая тётя Мышь, у которой совсем нет новогоднего настроения, и потому она портит праздник. Смогут ли лесные обитатели создать новогоднее настроение и тете Мыши? Узнаем на представлении, которое будет проходить в период с 15 декабря по 7 января.

Возрастных ограничений нет, цена билета 200 рублей.

Для тех, кто постарше – «Вечера на хуторе близ Диканьки» от театра «Ангажемент». Красочная, озорная и динамичная сказка для взрослых о Вакуле – кузнеце, красавице Оксане, нечистой силе и царских черевичках, с песнями, танцами, колядками и теплым малоросским колоритом - все, как у великого Николая Васильевича Гоголя. Cпектакль — призер Международного фестиваля современной драматургии «Коляда-PLAYS» — 2008 специальный приз Жюри «За радостное рукопожатие классики и современности». Не ходили? Под Новый год будет в самый раз! Представления пройдут 21 декабря, а также 3 и 6 января.

16+, цена билетов от 200 до 450 рублей.

Еще одно новогоднее музыкальное представление, но уже не детское, а, скорее семейное, ждет вас в Филармонии 28 и 29 декабря. Называется оно – «Карнавальная ночь». ДЛ гостей вечера прозвучит музыка в исполнении филармонического оркестра, которая погрузит родителей в атмосферу ушедшей эпохи, а ребятишек просто повеселит! Вспомним саундтреки из культовых кинолент «Служебный роман», «Берегись автомобиля», «В поисках капитана Гранта», «Карнавальная ночь», «Мой ласковый и нежный зверь». Популярная музыка советского кинематографа в оркестровом звучании – это необычный проект, способный объединить сразу несколько поколений.

Без возрастных ограничений, цена билета – 400-800 рублей.

Аккурат в интересующий нас период, с 24 декабря по 14 января, в Тюменском цирке пройдет новогоднее шоу «Империя хищников»! В программе верблюды, леопарды, ламы, веселый ослик, шоу «Собачий фристайл», а также один из лучших номеров из золотого фонда цирков мира - номер канатоходцев «Дуэт на канате». Не обойдется и без уморительных клоунов. А Дед мороз и Снегурочка, поздравят мальчишек и девчонок с Новым Годом.

Возрастных ограничений нет, цена билетов от 500 рублей до полутора тысяч за штуку.