«Личного гида» по Тюменской области на свой телефон уже установили почти 6 тысяч человек

Электронные путеводители по Тюменской области все больше пользуются спросом у жителей региона, а также у иногородних гостей. Так, с момента запуска приложения Visit Tyumen в декабре прошло года его скачали уже более 5800 человек.

Гид в телефоне

Приложение создано, чтобы максимально упростить поиск актуальной информации о туристических возможностях региона. Здесь можно посмотреть конкретный туры и заказать их подходящие даты.

- Мы понимаем, что интернет-технологии шагнули далеко вперед и сегодня позволяют преодолевать расстояния. Поэтому, чтобы максимально достучаться до каждого туриста, мы должны запускать современные способы информирования, помимо традиционных печатных изданий, которые качественно работают в местах пребывания туриста – отелях, ресторанах, аэропортах, автовокзалах, - пояснил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

По его словам, сайт и приложение позволяют максимально удобно представить туристические продукты региона. Здесь можно выбрать конкретные туры, познакомиться с тем, что предлагает событийное и гастрономическое туристические направления.

- Это первая, так скажем, презентационная открытка, которая позволяет не только туристу, но и жителю нашей области узнать побольше о внутреннем туризме, - отметил директор департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев. Он добавил, познакомиться с приложением и сайтом сами тюменцы могут, прогуливаясь по магазинам.

Хочу в Тюмень

Так, в начале декабря в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» начала работу интерактивная зона Visit Tyumen. Стенд помогает узнать те детали и нюансы из жизни региона, на которые его жители раньше не обращали внимания или просто не знали. Любой желающий может не только познакомиться с сайтом о тюменском туризме с помощью touch-панели, но и почувствовать себя охотником в сибирском лесу, надев VR-очки, а также принять участие в интерактивной игре. Для этого нужно установить приложение Visit Tyumen.

- На стенде установлены четыре метки, «прочесть» которые можно через это приложение. Каждая метка рассказывает о чем-то интересном: туре нефтяника, туре «Рождество по-сибирски», а также сайте и приложении проекта Visit Tyumen. Познакомившись с этой информацией, любой желающий сможет проверить свои знания о Тюменской области и ответить всего на 10 вопросов. Правильно ответив на все, игрок получит сувенир Visit Tyumen на выбор, - рассказала начальник отдела развития Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мариета Матевосян.

Стенд интерактивной зоны, украшенный слоганами проекта «В Сибири по своей воле» и «Холодные снаружи, горячие внутри» посетили уже свыше 200 человек. Он стал отличным фоном для фотографий. Жители города не упускают возможность и отправить друзьям и родственниками дизайнерские открытки с тюменскими достопримечательностями и пейзажами. В другие города страны уже отправились более 8500 таких красочных приветов с приглашением посетить регион.

- В прошлом году мы получили массу позитивных откликов от самих тюменцев, а также тех, кто получил такие весточки. За время проведения акции из Тюмени в 460 городов мира горожане отправили 15 тысяч открыток. Надеемся, что и в этом году получим еще больше положительных отзывов, - добавил Андрей Пантелеев.

Организаторы отметили, что помимо самой открытки участники акции могут получить ценные призы. Так, каждый, кто отправляет весточку другу, может выложить фото открытки в социальную сеть Вконтакте или Instagram с хештегом #хочувтюмень. Сделав это, он автоматически становится участником розыгрыша 5 поездок в Тюмень и 50 подарков от партнеров акции «Хочу в Тюмень!».

Уже на следующей неделе подобная интерактивная площадка начнет работу в еще одном торговом центре Тюмени – «Галереи Вояж». Официальное открытие состоится 18 декабря.

Блогеры рекомендуют

Познакомиться с электронными путеводителями региона, а также с самим туристическим потенциалом Тюменской области на днях смогли и известные блогеры Дмитрий Барков, Евгения Воробьева и Юлий Макаров. Они побывали в Тюмени 7, 8 и 9 декабря. За три дня блогтура, организованного проектом Visit Tyumen и соцсетью «Одноклассники», гости посетили наиболее колоритные места региона. Они побывали на знаменитых горячих источниках, оценили самый большой аквапарк страны, открыли для себя базу отдыха с собачьими упряжками. Ребята также посетили дом-музей Григория Распутина и духовную столицу Сибири – Тобольск.

Неподдельный восторг у гостей вызвал и необычный мастер-класс - рисование нефтью. Его подготовили для блогеров организаторы тура в третий день. Все участники с интересом включились в нестандартных творческий процесс, используя пальцы и кисти.

Всего за время пребывания в Тюменской области блогеры провели больше 30 стримов из разных точек и опубликовали 19 постов. Их прямые эфиры посмотрели около 6 700 000 человек из более чем 15 городов страны. Публикации блогеров не остались незамеченными среди пользователей и вызвали большой интерес. Цифры говорят сами за себя. Посты собрали порядка 16 000 лайков, репостов и комментариев.