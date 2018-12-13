Ехала на работу и погибла: жители Ялуторовска переживают за детей, оставшихся без матери

В Ялуторовске похоронили 42-летнюю Марину Ш., которая скончалась в больнице после жуткой аварии, произошедшей 7 декабря на 91-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск. У нее остались двое детей.

Трагедия произошла, когда Марина ехала с коллегами на работу. Женщина трудилась в Межрайонном управлении Пенсионного фонда России в Заводоуковском городском округе и ежедневно ездила на службу из Ялуторовска. Предприятие не организовало подвоз сотрудников, поэтому иногородним приходилось добираться до работы и обратно своим ходом.

Чтобы сэкономить на поездках сотрудники объединялись и ездили на личном автомобиле. В этот раз все было, как всегда. Они вовремя сели в «Рено» своей коллеги и в 7.15 выехали из Ялуторовска. Оставалось каких-то 6 км до Заводоуковска, когда в них на полной скорости влетела встречная «Хундай Солярис».

Как выяснилось позже, во встречной иномарке на работу в Ялуторовск спешила 32- летняя жительница Заводоуковска. Она пошла на обгон фуры и выехала на встречную полосу. Произошло это в том месте, где дорога сужается, поэтому у автомобилей не было шанса разъехаться.

Водителя и пассажира переднего сиденья «Рено» спасли подушки безопасности. У 43-летней автомобилистки Марины Ш. оскольчатый перелом ребер с повреждением легкого, а у 40-летнего Вячеслава К. переломы пяти ребер, позвоночника и таза. Тяжелее пришлось пассажирам сзади.

Марина Ш. получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась в реанимации, не выходя из комы. Ее коллега Юлия З. получила открытый перелом руки, переломы бедра и голени со смешением.

Родственники пострадавших переживают, что дети погибшей остались без кормильца, а бремя по восстановлению здоровья остальных ляжет на плечи близких. Они считают, что ДТП произошло по дороге на работу, значит должно считаться производственной травмой. Следовательно, компенсировать все затраты должно предприятие. Граждане обратились в редакцию «Комсомольской правды – Тюмень», чтобы разобраться в ситуации.

- По данному дорожному происшествию возбуждено уголовное дело на основании ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обвиняемой по делу проходит водитель «Хундай Солярис», - сообщила начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлана Новик. - Пострадавшие могут подать иск на виновницу ДТП о компенсации морального и материального вреда в рамках уголовного дела или заявить о своих правах после того, как суд вынесет решение.

Но по словам родственников пострадавших, виновница ДТП сама с момента аварии находится в реанимации и в ближайшее время она вряд ли сможет компенсировать ущерб.

- Мы понимаем, что женщина совершила аварию не специально. Она также, как и наши родные, спешила в другой город на работу. Раз предприятие не обеспечило безопасную доставку сотрудников на работу, значит теперь должно помочь их семьям, - пояснила мать одного из пострадавших Светлана К.

По ее словам, в Пенсионном фонде пока не спешат с выводами относительно того, можно ли считать случившееся производственной травмой.

- Мы ждем официальных заключений по данной аварии из компетентных органов. Все необходимые запросы сделаны. Это процесс небыстрый, - пояснила руководитель группы по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР по Тюменской области Анастасия Совкова. – То, что мы могли сделать на сегодняшний момент, мы сделали. Полагающаяся компенсация на похороны выплачена. Кроме того, сами сотрудники своими силами собрали средства для помощи семье.

Совкова также уточнила, что в Пенсионном фонде не предусмотрен подвоз сотрудников на работу. Все специалисты добираются в офис самостоятельно.

- Мы все добираемся своим ходом, независимо от того, где живем. И каждый решает сам, на личном или общественном транспорте это делать, - добавила представитель областного отделения ПФР.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

Адвокат Вячеслав Филимонов:

- Признать пострадавших ДТП как производственная травма должна Трудовая инспекция. Работодатель по закону обязан уведомить ее о транспортном происшествии, в которое попали сотрудники по дороге на работу. Согласно, Трудовому кодексу России путь на работу и с работы засчитывается, как рабочее время.

Трудовая инспекция проведет свое независимое расследование и даст заключение. На основании этого документа пострадавшие и родственники погибшей имеют право на соответствующие выплаты, а также пенсии по утере кормильца либо утрате трудоспособности.

Если работодатель этого еще не сделал, родственники могут пожаловаться в прокуратуру. Редакция «Комсомольской правды – Тюмень» продолжает следить за ситуацией.