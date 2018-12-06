2018-12-06T21:24:54+03:00
Общество

Уникальное тюменское Сервисное бюро для людей с деменцией завершает работу

Проект позволил опробовать в работе с пожилыми новаторские методики
Марина АНТОНОВА
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Уникальное тюменское Сервисное бюро для людей с деменцией завершает работу. Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"Уникальное тюменское Сервисное бюро для людей с деменцией завершает работу. Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"
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Социально-просветительский проект «Сервисное бюро для людей с деменцией» завершает свою работу и подводит итоги.

Комплексную информационно-сервисную помощь пожилым людям с деменцией и их родственникам оказывал Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение», который действует при региональном Геронтологическом центре Департамента социального развития Тюменской области.

Фонд выиграл конкурс президентских грантов. Проект стал одним из лучших среди более 9,5 тысяч заявок конкурсантов со всех регионов страны.

На протяжении двенадцати месяцев ежедневно в Центре дневного пребывания присутствовали от десяти до двадцати человек, имеющих когнитивные нарушения. Средний возраст пожилых граждан составил 76 лет.

Для каждого клиента специалисты составили индивидуальную реабилитационную программу, включающую адаптивные физические нагрузки, психологическое сопровождение, активный досуг, психологическую помощь, релаксацию (работа с психологом в сенсорной комнате) и провели комплекс мер по замедлению процесса деменции.

- Люди пенсионного возраста до шести часов в день постоянно находились под присмотром социальных работников и психологов. Для них было обеспечено сбалансированное питание, безопасная среда и благоприятная обстановка. Помимо развивающих занятий, адаптационной физкультуры, например, утренней зарядки и пальчиковой гимнастики, здесь они получали эмоциональную поддержку, внимание и общение, - отмечают координаторы проекта.

Кроме того, в рамках социально-просветительского проекта было организовано тесное сотрудничество со специально обученными участниками Областной Штаб-квартиры «серебряного» добровольчества.

Активисты 55+ вместе с подопечными Сервисного бюро организовывали чаепития, творческие мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, проводили совместное время за просмотром фильмов, чтением художественной литературы и логическими играми, направленными на развитие памяти и мышления.

Не без помощи волонтеров с опытом в Центре дневного пребывания зародилась добрая традиция отмечать День именинника и поздравлять пожилых людей концертной программой и символическими подарками.

- Многим пожилым людям важны не столько занятия, сколько само общение. Мы, активные пенсионеры, вместе с квалифицированными специалистами помогали своим сверстникам справиться с одиночеством и улучшить настроение, ведь хорошее самочувствие – залог выздоровления, - считает 57-летняя участница Штаб-квартиры «серебряных» добровольцев» Вера Петровна.

Проект позволил пожилым добровольцам освоить несколько методов по замедлению деменции. Например, они делали и затем применяли на занятиях мягкие, жесткие и сложно технические сенсорные панели, которые тренируют память и воображение, развивают мелкую моторику рук. Еще одна новаторская форма ретро-терапии - применение кинематографической, литературной, историко-философской реминисценции. Технология позволяет предупреждать и замедлять прогрессирование мыслительных расстройств, заметно улучшает психофизическое состояние и избавляет от негативных эмоциональных переживаний.

- Этот увлекательный проект дал возможность нам, активистам Штаб-квартиры «серебряных» добровольцев, направить свои нерастраченные силы на социально-полезное дело, получить массу позитивных эмоций. А новые знания мы сможем применить и в профилактике собственных возрастных изменений в когнитивной сфере, - рассказала 59-летний волонтер Вера Аркадьевна.

Управляющий директор Благотворительного фонда «Старшее поколение» Ирина Богунова добавила, что в Тюмени порядка шестидесяти волонтеров были задействованы в самых разных направлениях работы с больными деменцией. Для профилактики недуга за каждым «серебряным» добровольцев закреплялось какое-то свое направление. Прежде чем отправиться к подопечным они проходили специальную подготовку у психологов, медиков или наставников.

- Например, у нас есть добровольцы, которые умеют профессионально делать пальчиковую гимнастику. Кто-то занимается организацией досуга, кто-то проводит мастер-классы или тренинги, - пояснила Богунова.

«Серебряные» добровольцы также проводили встречи с горожанами, где рассказывали об этом возрастном недуге, его профилактике, раннем выявлении и адаптации жизненного пространства больных, распространяли информационные буклеты и памятки. Волонтеры побывали с беседами на предприятиях и в учреждениях, общественных организациях города. За время работы Сервисного бюро волонтеры осуществили 30 встреч для более чем 500 человек.

Были также организованы индивидуальные консультации с родственниками, ухаживающими за больными деменцией. Любой мог обратиться в Центр и получить ответы на свои вопросы. Всего специалисты провели более 1300 таких консультаций. Подобная информационно-просветительская практика использовалась и во время социальных региональных форумов, универсальных выставок товаров и услуг.

Большой популярностью среди тюменцев пользовалась группа поддержки и самопомощи «Надежда». Два раза в месяц в Областном геронтологическом центре проходили встречи, на которых родственники, ухаживающие за дементными больными. Они обменивались опытом, обсуждали волнующие вопросы и особенности ухода. Особое внимание специалисты уделяли нормализации эмоциональных состояний, релаксационным упражнениям и мероприятиям для снятия негативных эмоций при сильных стрессовых нагрузках.

В целом, работу проекта «Сервисное бюро для людей с деменцией» можно назвать новаторской и уникальной.

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