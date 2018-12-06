С вещами на выход: в Тюмени продается здание, где базируется важный отдел ГИБДД

Новостные ленты тюменских СМИ всполошила новость о продаже здания, где находится пункт регистрации автомототранспортных средств. Известие, мягко говоря, мало приятное и прежде всего для самих тюменцев. Открытие этого здания ГИБДД, в свое время, перевело оформление документов на иной уровень. Удалось решить главную проблему – устранить очереди и сделать процедуру постановки автомобиля на учет максимально быстрой. «Комсомольская правда-Тюмень» попыталась разобраться, чего ждать жителям региона и стоит ли им поторопиться с оформлением документов.

Прощай сервис?

Пункт регистрации автомототранспортных средств, расположенный на выезде из Тюмени на автодороге Тюмень – Екатеринбург, открылся в июле 2013 года. Новое просторное здание с внушительной стоянкой для осмотра транспорта, а также с большим количеством окон для проведения регистрационных действий практически моментально решило наболевший вопрос очередей. Горожане отмечали удобный график работы, отлаженную систему электронной очереди, возможность оплаты госпошлины на месте и оперативную работу самих сотрудников.

- Раньше, чтобы поставить машину на учет, мы с супругой занимали очередь в отделении по улице 50 лет Октября в 6 утра. Я стоял в очереди на осмотр, а супруга на входе в здание. Когда все открывалось начиналась толкотня. В лучшем случае получали номера к концу дня, - писал один из пользователей популярного автомобильного форума.

По его словам, на оформление авто в новом здании на Московском тракте у него ушло 45 минут. Все процедуры, начиная от осмотра машины, оплаты пошлины, сверки документов, стали настолько отлажены, что впервые за долго время постановка машины на учет перестала быть головной болью.

Пока же в здании на Московском тракте, традиционно многолюдноФото: Кира Санникова

И вот, спустя 5 лет счастливой сказочке о получении номеров на авто в течение часа, похоже, приходит конец. Здание, где находится пункт регистрации автотранспорта, расположенное по адресу, а/д Екатеринбург – Тюмень 321-й километр, строение 1 выставлено на продажу.

Что известно

Объявление о продаже здания, расположенного на Московском тракте, размещено на сайте «Авито» в разделе «Коммерческая недвижимость». За двухэтажное помещение свободного назначения площадью 1500 кв.м. собственник просит, немного немало 200 миллионов рублей. К зданию прилагается и земельный участок протяженностью 9000 кв.м.

- Территория полностью заасфальтирована, организованы тротуары, на трассе полоса съезда и разгона, остановка общественного транспорта. Проведено уличное освещение, газ, электричество, имеется собственная котельная и септик, - говорится в объявлении, опубликованном 3 декабря.

Помимо ГИБДД по Тюменской области в здании ведут деятельность еще несколько арендаторов. Так, согласно информации сервиса 2ГИС, по указанному адресу находится межрайонный регистрационный отдел ГИБДД, единая диспетчерская служба ДТП, служба аварийных комиссаров, страховая компания.

Горожане отмечают удобный график работы и отлаженную систему электронной очередиФото: Кира Санникова

По словам представителя собственника - Игоря, здание выставлено на продажу по личным соображениям. Интерес к приобретению помещения есть. Поступают звонки как от потенциальных покупателей, так и от представителей СМИ. Всего за 4 дня объявление о продажи просмотрели уже более 500 человек.

Что дальше

В областном ГИБДД информацию о возможном переезде пункта регистрации автомототранспортных средств прокомментировали сдержано. Отметив, что вопрос о размещении услуги по выдачи регистрационных номеров в здании на Московском тракте находится в стадии решения.

- В случае, если адрес оказания данной услуги изменится, информация об этом будет доведена до жителей Тюмени и Тюменской области заранее, - подчеркнули в ГИБДД Тюменской области.

Пока же в здании на Московском тракте, традиционно многолюдно. Жители региона оформляют авто, получают регистрационные номера. Прием физических лиц здесь ведется 5 дней в неделю, со вторника по субботу. Приемные часы с 8 до 16.00, за исключением четверга, когда документы можно подать только с 8 до 13.00. С августа 2016 года здесь действует пункт оформления материалов по фактам дорожно-транспортных происшествий. Подразделение работает без выходных, с 9.30 до 21.00.

Прием физических лиц ведется 5 дней в неделю, со вторника по субботуФото: Кира Санникова

Для удобства посетителей на втором этаже действует буфет. На первом этаже работает небольшой магазинчик по продаже автомобильных наклеек и прочих мелких аксессуаров. По словам, сотрудников сторонних компаний, работающих на арендуемых площадях, о предстоящей продаже здания они ничего не знают. Однако нашлись и те, кто слышал подобные разговоры давно.

- Уже больше года ходят слухи о том, что отделение ГИБДД будет съезжать отсюда. Но оно как работало, так и работает, - отметил источник. - Возможно, собственник просто приценивается, насколько интересен этот объект потенциальным покупателям.

Как дальше будет выстраиваться работа стратегического отдела ГИБДД по Тюменской области и сохранятся ли при переезде на новое место отлаженные механизмы оформления документов – покажет время.