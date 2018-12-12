Основатель БФ «Сила Добра» в Тюмени: помощь не всегда измеряется деньгами

После страшного случая с девушкой-инвалидом из Заводоуковска, прогремевшего на всю страну, многие тюменцы узнали о существовании благотворительного фонда «Сила Добра». Благодаря его волонтерам 23-летнюю Викторию Маслову удалось спасти от матери, жестоко издевавшейся над девочкой последние несколько лет. О деятельности организации и планах на будущее рассказала основатель фонда в Тюмени – Евгения Паули.

- Евгения Александровна, как давно существует БФ «Сила Добра» в Тюмени, с какой целью он был создан?

- Фонд «Сила Добра» был организован в этом году на базе одноименного волонтерского движения, объединяющего более 400 добровольцев в Тюменской, Курганской, Омской и Свердловской областях. Цель нашего фонда, как и многих других, одна – помощь нуждающимся людям любого возраста, и детям, и взрослым, и пожилым людям. Мы стараемся поддерживать абсолютно всех, кто попал в трудную ситуацию и обратился к нам.

- Что побудило создать фонд? До этого у вас уже был опыт благотворительной деятельности?

- Желание быть полезной людям. Пожалуй, это главное, что заставило меня взяться за благотворительную работу. Да, за плечами есть незначительный опыт помощи нуждающимся, но это не было постоянным занятием. Со временем я поняла: нужно расширять границы, помогать больше.

- Помощь людям – дело благое, но все же нелегкое. С какими сложностями сталкиваетесь в процессе работы?

- Честно признаться, я даже не подозревала, насколько непросто организовывать деятельность благотворительного фонда. Это огромная психологическая ответственность за реализацию каждого проекта, это сложнейший поиск ресурсов – как человеческих, так и финансовых. Но когда ты видишь результаты проделанной работы, чувствуешь себя по-настоящему нужным, счастливым, все проблемы и трудности уходят на второй план.

- Отличается ли фонд «Сила Добра» от других подобных?

- Мы не стремимся в чем-то отличаться от других. Наоборот, учимся у тех, кто уже достиг весомых результатов в сфере оказания помощи людям. Ведь не зря говорят: «опыт лучших – достояние всех» Но одну особенность я все же отмечу: наш фонд хоть и молод, все начатые проекты доводит до победного конца.

- Вы учитесь у тех, кто достиг весомых результатов, а «Сила Добра» уже может похвастаться какими-либо достижениями?

- Для оказания адресной помощи людям наша команда собрала несколько миллионов рублей всего за три месяца. За это время мы помогли организовать множество мероприятий. Из последних – праздничные концерты с подарками для бабушек и дедушек ко Дню пожилых людей, мастер-классы для детей-инвалидов, для деток в больницах. Плюс адресная помощь обратившимся в наш фонд.

- Наверняка к вам обращаются десятки, а то и сотни людей, как вы решаете, кому помочь?

- Решение принимается коллегиально. Сначала мы проверяем каждую заявку на предмет того, действительно ли человек нуждается в помощи. Не секрет, что для многих обращение в фонд является источником заработка, и случаи лженуждающихся, к сожалению, – не редкость. Уже после проверки составляем список адресатов.

- Кто может стать волонтером и как попасть в команду «Силы Добра»?

- Чтобы попасть в нашу команду, нужно только желание помогать. А волонтером может стать каждый, независимо от возраста, пола и социального статуса. Хотите помочь? Обратитесь по телефону 555-840 или напишите на почту info@sila-dobra72.ru. В письме расскажите, какую помощь вы могли бы оказать.

- И это не обязательно финансовая поддержка?

- Конечно. Благотворительность не всегда измеряется деньгами. Речь о волонтерстве. Многое можно сделать человеческими руками. Главное, чтобы желание помочь было искренним, исходило от сердца.

- Евгения Александровна, поделитесь с нами планами на будущее?

- В планах реализация многочисленных проектов, узнать о которых можно в группе фонда во «ВКонтакте». Здесь публикуются не только наши идеи, но и результаты работы. Мы очень надеемся, что начатая нами деятельность не останется безучастна, и неравнодушные к чужой беде люди присоединятся к нам. Вместе мы сможем сделать намного больше, именно в единстве заключается «Сила Добра»!