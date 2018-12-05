Более 3,5 тысяч тюменцев посетили ежегодный музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Ежегодный музыкальный фестиваль Дениса Мацуева, который прошёл в Тюменской филармонии со 2 по 4 декабря, побил все рекорды посещаемости. Дети и взрослые, мамы и папы, бабушки и дедушки – в общей сложности, более 3,5 тысяч человек посетили концерты фестиваля и насладились настоящим музыкальным искусством от российского виртуоза.

РОДНЫЕ ПЕНАТЫ

Сам Денис Мацуев в Тюмени уже далеко не в первый раз, и с каждым годом количество поклонников его творчества неуклонно растёт. Более того, Тюменская филармония стала для Дениса чуть ли не вторым домом. Он так и называет её: «родные пенаты».

- Приезд в родные пенаты - это всегда приятно. Наш фестиваль уже давно плотно стоит на гастрольной карте. Я всегда с особым воодушевлением приезжаю в родную Сибирь! Несмотря на зимнюю погоду за окном, на сцене и в зале у нас всегда жарко, - признаётся Мацуев. – Те программы, которые мы готовим исходят от души. Я хочу, чтобы тюменская публика познакомилась с шедеврами мировой классической музыки, с новыми именами, с разными потрясающими музыкантами.

На фестиваль Дениса Мацуева каждый год приезжают действительно достойные музыканты – будь то известные солисты или начинающие, такие, как участники всероссийского проекта «Синяя птица» или стипендиаты фонда «Новые имена».

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Открыл фестиваль 2 декабря его самый молодой участник, четырнадцатилетний скрипач Матвей Блюмин, который победил в конкурсе юных талантов «Синяя птица». Вместе с Тюменским филармоническим оркестром под управлением главного дирижера Евгения Шестакова, молодой музыкант исполнил «Концерт № 5 для скрипки с оркестром ля минор» (сочинение 37) бельгийского композитора и скрипача Анри Вьетана. Выступление мальчика прошло в кромешной тишине, зато после его выступления зал взорвался овациями и несколько раз вызывал Матвея на поклоны.

Концерт продолжили солисты Тюменского филармонического оркестра. Музыкальный квартет с духовыми инструментами Гомбо Ганбаатар (гобой), Данила Янковский (кларнет), Карымбек Имнов (фагот) и Александр Казаков (валторна) исполнили Концертную симфонию ми-бимоль мажор Моцарта.

Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Главная звезда фестиваля – Денис Мацуев – вышел на сцену во втором отделении концерта. Маэстро виртуозно исполнил одно из своих самых любимых произведений – «Концерт №3 для фортепиано с оркестром ре минор Рахманинова». Как позже отметил его тюменский коллега Евгений Шестаков, Рахманинов писал эту симфонию точно для Мацуева. Знал, что в XXI веке такой музыкант сыграет ее бесподобно!

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Во второй день фестиваля состоялся концерт камерной музыки. Тюменцы смогли насладиться сочинениями Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича для камерного ансамбля, вариациями на тему Корелли для фортепиано сочинения 42 Сергея Рахманинова, а также Соната для фортепиано №17 Бетховена. Денис Мацуев даже назвал этот концерт «малосольным», так как в нём приняли участие мало солистов: он и ещё двое, Борис Бровцын (скрипка) и Нарек Ахназарян (виолончель).

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

В последний день фестиваля, 4 декабря, в Органном зале Тюменской филармонии прошёл концерт участников отбора фонда «Новые имена» и была определена четверка стипендиатов, которых наградил сам Денис Мацуев. Как сообщает департамент культуры Тюменской области, в этом году ими стали: пятиклассник боровской детской школы искусств «Фантазия» Клим Сухосонов (фортепиано), ученица седьмого класса школы №74 «Лира» Ульяна Серебрякова (виолончель), ученик 5 класса детской школы искусств «Этюд» Владислав Кочкин (саксофон) и студент первого курса Колледжа искусств ТГИК Александр Сёмин (балалайка). Все четверо получили стипендию фонда и поездку в летнюю творческую школу в Суздале.

Завершил фестиваль сам маэстро Мацуев, исполнив с оркестром «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова. Зал аплодировал стоя.

- Я всегда выхожу играть для публики. Помимо того, что в очередной раз в Тюмень приехали потрясающие музыканты, итог этого фестиваля – то, как нас принимали тюменцы. Каждый день аншлаг. Тюменский оркестр в блестящей форме. Он теперь может играть любые программы, любых композиторов. А для меня, фестиваль запомнится тем, что мне вспоминается мой первый приезд в этот город, еще до конкурса Чайковского, «Крещендо» и фестиваля. И не было полного зала, и ехал я в душном купейном вагоне поезда, встретил меня холодный микроавтобус. Но я был так счастлив, что приехал на свои первые гастроли в этот город. Сегодня, этот фестиваль – результат долгого романа с тюменской публикой, которую я очень люблю, которая вместе со мной росла. Эта понимающая тишина, которая царила в зале во время выступлений – тот показатель, что публика готова и к другим концертам, фестивалям, но об этом я говорить не буду, а сохраню маленькую тайну, - приводит слова Мацуева департамент культуры Тюменской области.

Денис Мацуев пообещал тюменцам вернуться ровно через год, которое, несомненно, снова завоюет сердца слущателей.