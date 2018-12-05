Тюменская область стала первым регионом, где создали единое пространство застройщиков

В Тюмени на этой неделе заработала новая площадка на региональном рынке недвижимости – «Галерея застройщиков Тюмени». На официальном открытии, которое состоялось сегодня, 5 декабря, застройщиков поздравили представители федеральных, региональных и городских властей. Почему площадка привлекла к себе столь пристальное внимание, разбиралась «Комсомольская правда – Тюмень».

Суть проекта, по словам его создателей – тех самых девелоперов, что уже вошли в состав «Галереи», - закачается в добровольном объединении тюменских компаний-застройщиков с целью предоставления максимально удобного и безопасного сервиса покупателям квартир в новостройках. По словам вице-президента Российской гильдии управляющих и девелоперов, председателя Тюменского отделения РГУД Натальи Девятковой, идея создания площадки возникла не просто так. На протяжении трех лет эта тема обсуждалась в РГУД, и вылилась в Дни застройщиков Тюмени, которые зарекомендовали себя наилучшим образом. Они разово проводились в различных городах Тюменской области и северных регионов. Теперь же формат задействован на постоянной основе: ведущие застройщики предлагают свой ассортимент квартир одновременно на одной площадке, и здесь же работают банки, предлагая ипотечные продукты.

- Что из этого вырастет дальше, покажет время. А пока мы пилотная площадка. Московские, петербургские эксперты постоянно спрашивают, как нам это удалось. За нами все наблюдают очень пристально, фактически мы находимся под лупой. И я желаю, чтобы наш проект обязательно удался и стал таким проектом, который шел и развивался по России, - высказала пожелания Наталья Девяткова.

Сергей Шустов, заместитель Губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства, посетил знаковое событие и выступил с поздравлениями к участникам этого своеобразного заговора, который поможет создать в регионе здоровую конкуренцию.

- Это хорошее событие как для города, так и для региона в целом. Очень приятно, что наш регион успешен, а мы опять заняли первое место по качеству жизни, автомобильных дорог, поэтому у нас повышается спрос на квартиры среди тюменцев и среди жителей Севера – ХМАО, ЯНАО - и увеличивается поток граждан, которые стремятся к нам переехать. Для этого мы стараемся все сделать. И застройщики очень активно в этом помогают, возводя свои объекты. Здесь в комплексе представлен пул застройщиков и самые разные квартиры по качеству, стоимости. Очень отрадно, что застройщики решились сделать здоровую конференцию тем организациям, которые занимаются продажей квартир, высказался он.

Заместитель главы региона также отметил, что строить в Тюменской области научились, теперь предстоит достойно преподносить свой продукт.

- Для конкурентов это будет хорошим подспорьем, чтобы придумывать какие-то способы завлечения, скидки, привилегии. В итоге для клиента, который придет покупать квартиру, будет интересно и выгодно, потому что на одной площадке он сможет посмотреть максимальное количество предложений, визуально выбрать район, квартиру, а уже вы, скорее всего, здесь организуете выездную услугу по осмотру квартир. Надеюсь, что, успешно продавая квартиры, вы начнете более активно строить жилье, - обратился он к застройщикам.

Сергей Шустов напомнил, что президент страны Владимир Путин поставил задачу вводить по 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно уже в 2024 году. Показатель для Тюменской области еще не известен, но как предполагает начальник Главного управления строительства, планку должны поднять и ее нужно будет исполнять.

Глава Тюмени Руслан Кухарук, который тоже присутствовал на торжественном открытии, назвал мероприятие необычным для города

- Здесь в едином порыве ряд застройщиков решили сделать условия для того, чтобы конечному потребителю продукта было удобно выбирать и приобретать квартиры. Такое стремление заслуживает уважения и поддержки в том числе со стороны власти. Мы часто говорим о том, что государственные и муниципальные услуги должны оказываться в рамках одного окна. Такое единое окно теперь появилось и на уровне бизнеса, где представители строительных компаний, банковской сферы дали возможность получить услугу в одном месте. Этот шаг в том числе может стать примером того, каким образом бизнес открывается для конечного потребителя, - прокомментировал он свое заявление.

Кстати, географически «Галерея застройщиков Тюмени» расположилась в непосредственной близости от Управления Росреестра по Тюменской области. Заместитель руководителя Управления Вячеслав Санников предположил, что в будущем эта площадка может стать местом, где можно сразу выбрать квартиру и подать на регистрацию в электронном виде.

Создание такой площадки – это первый шаг. Я думаю, что это будет интересно всем, особенно гражданам, когда они при выборе квартиры подают на регистрацию и получают результат, - сказал он.

ПРОСТО ЦИФРЫ

«Галерея застройщиков» расположилась на тысяче квадратных метров. Пока там разместились 10 застройщиков. В их портфеле на сегодняшний день содержится более 1 000 000 квадратных метров строящегося жилья. Кроме застройщиков в пространстве «Галереи» работают пять банков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Купить квартиру в Тюмени без посредников: в городе открывается «Галерея застройщиков» (подробнее)