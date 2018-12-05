В Тюмени сгоревший памятник архитектуры выставили на торги

В Тюмени двухэтажный купеческий особняк конца XIX века, пострадавший от пожара в сентябре прошлого года, выставили на торги. Организатором торгов выступил департамент имущественных отношений администрации Тюмени.

Как сообщили в департаменте, открытый конкурс состоится 18 декабря в 10.00 в Большом зале заседаний на Первомайской, 20. Объектом торгов стало теперь уже нежилое здание по улице Осипенко, 25 вместе с земельным участком, площадью 1319 кв. м. Последний день приема заявок – 10 декабря.

Вместе со старинным деревянным домом новому собственнику перейдут и обязательства по его восстановлению и сохранению. Дело в том, что здание представляет большую ценность как один из немногих сохранившихся архитектурных ансамблей – усадеб. Когда-то он принадлежал тюменскому мещанину, торговцу рыбными товарами П.А. Трофимову. У особняка лаконичный крупный объем, стройность и хорошие пропорции фасадной композиции, «скрепленной» вертикалями филенчатых пилястр. Высокие окна с легким закруглением фрамуги обрамляют развитые фигурные наличники. Правда, все это сильно пострадало от пожара. Так или иначе, собстенник обязан будет привести дом в порядок, как того требуют охранные обязательства по отношению к объекту культурного наследия регионального значения.

Как уточнили в департаменте, право приобретения имущества будет принадлежать тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену, но при условии выполнения таким покупателем условий конкурса. Стартовая цена составляет 4 922 509 рублей.

Напомним, ранее с молотка ушли «Городская усадьба» по ул. Семакова, 1 и «Дом В.Н. Привалова» по ул. Кирова, д. 10, которые ранее власти изъяли у собственников в судебном порядке в связи с бесхозяйственным содержанием. Весной у зданий появились новые владельцы, которые должны привести объекты в порядок. «Дом В.Н. Привалова» вместе с земельными участками купили за 32,5 миллиона, а «Городскую усадьбу» - за 19,665 миллионов рублей.