2018-12-06T01:00:01+03:00
Общество

В Тюмени обсудили преимущества электронных сервисов

О современных способах получения социальных услуг рассказали эксперты Тюменского отделения Фонда социального страхования
Кира Санникова
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Автор фото: Александра ГУЛЯЕВААвтор фото: Александра ГУЛЯЕВА
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«Комсомольская правда» и Фонд социального страхования провели круглый стол, посвященный доступным и удобным цифровым сервисам.

Ключевой проект Фонда – Электронный листок нетрудоспособности. Его преимущества оценили уже более 12 тысяч жителей области.

В рамках круглого стола участники также узнали о механизмах работы в личных электронных кабинетах получателей услуг ФСС», и познакомились с новым проектом «Открытый контракт», призванным сделать процедуру закупок Фонда.

На сайте ok.fss.ru в свободном доступе еще до объявления процедуры госзакупки размещаются данные о планируемых закупках фонда с начальной ценой контракта больше 1 миллиона рублей.

Любой неравнодушный человек или поставщик может проверить техническое задание, оставить свои предложения или указать на какие-то ошибки через личный кабинет на сайте.

В публичном обсуждении может участвовать и конечный потребитель, в том числе люди с инвалидностью, для которых мы закупаем технические средства реабилитации и льготные путевки на санаторно-курортное лечение.

Не остался без внимания также и такой новый проект Фонда как переход на электронный талон. Это совместный с РЖД проект Фонда, который избавит льготников от необходимости ходить по инстанциям, чтобы оформить бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

До введения электронного талона гражданину надо было придти с необходимым пакетом документов в филиал регионального отделения Фонда и получить именное направление. После этого он шел в железнодорожную кассу и брал билет на поезд. Сейчас же получателю услуг достаточно только прийти в Фонд, где специалисты проверят и занесут в базу все необходимые данные, после чего человек может получить электронный ж\д билет в филиале регионального отделения в день обращения. Оформить электронный талон он может и не выходя из дома - через Личный кабинет на сайте rzd.ru. При оформлении через сайт льготник может выбрать удобный для него поезд, вагон и место.

Фонд социального страхования разработал много удобных электронных сервисов. Некоторые из них в Тюменской области еще не используются, но находятся в процессе разработки В завершение круглого стола прошла их презентация. В 2019 году жителям региона станут доступны социальный навигатор, электронный родовой сертификат, помощник ФСС «Алиса».

Все эти сервисы и приложения повысят уровень комфорта получателей социальных услуг и избавят их от лишних бюрократических процедур.

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