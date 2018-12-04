Тюменцы оценили преимущества электронного больничного

«Комсомольская правда» и Фонд социального страхования провели круглый стол, посвященный доступным и удобным цифровым сервисам.

Флагманский проект Фонда – «Электронный листок нетрудоспособности». С 1 июля 2017 года можно оформить не только бумажный больничный, но и электронный, который имеет такую же юридическую силу и функции. Но, по сравнению с традиционным больничным, у него есть преимущества.

-В Тюменской области выдано более 12 тысяч электронных листков нетрудоспособности. Их готовы оформлять 77 из 122 медицинских организаций региона. Из частных клиник пока лишь 29 из 67 готовы перейти на ЭЛН, -сообщила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения ФСС Ирина Белоносова.

Среди явных преимуществ электронного больничного она назвала сокращение времени на его оформление, невозможность потерять или испортить документ. Для подтверждения периода временной нетрудоспособности работник должен сообщить работодателю только номер ЭЛН, а отследить данные о начисленных пособиях может в личном кабинете на сайте Фонда cabinets.fss.ru.

- Важным условием оформления электронного листка нетрудоспособности является письменное согласие пациента на обработку персональных данных, - пояснила Ирина Белоносова.

Опытом оформления ЭЛН поделилась главный врач тюменской поликлиники №8 Ольга Дурегина. По ее словам, эта работа стала логичным продолжением перевода медицинских услуг в цифровой формат, начавшаяся в 2015 году с перехода на электронную амбулаторную карту.

- У Тюмени и области в целом есть все возможности для перехода на ЭЛН. Это касается технического оснащения, надежного интернета, программного обеспечения. Мы перешли на программу «1С» для медицины, которая позволила интегрироваться с программой ФСС, упростив процесс выписки электронных листков нетрудоспособности, - подчеркнула Ольга Дурегина.

По словам заместителя директора ГАУ «Многофункциональный центр предоставления услуг» Дмитрия Сальникова, с переходом на электронный больничный удалось почти полностью решить проблему передачи бумажных листов в головной офис.

- Нет необходимости регистрировать больничные листы, нести их на подпись руководителю и хранить эти документы. Высвобождаются ресурсы. Мы ставим себе задачу полностью перейти на получение листов нетрудоспособности в электронном виде, - отметил он.

ИНФОРМИРОВАНИЕ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Он пояснил, что переходу на ЭЛН предшествовала беседа с коллективом. Сотрудникам рекомендовали при обращении в больницу требовать оформить больничный в электронном виде. С руководством тех поликлиник, которые поначалу отказывались выдавать ЭЛН, проводились беседы. Это позволило добиться ощутимых результатов. На сегодняшний день через МФЦ оформлено 732 электронных листов нетрудоспособности.

- Начинать работу в коллективе следует с бухгалтерии и специалиста по кадрам, чтобы они были готовы работать в этой системе, - выразила мнение директор детского сада №51 города Тюмени Ирина Речкалова. – Мы начали именно с этого, а затем популяризовали переход на ЭЛН среди сотрудников. И если в 2017 году эти были единичные случаи, то в этом году 70-80% работников оформляют листы нетрудоспособности в электронном виде.

Руководитель детского сада предложила учреждениям образования, здравоохранения и ФСС объединить усилия в информировании. Она пояснила, что сеть образования – самая многочисленная, она представлена в основном женщинами, а именно этот контингент чаще всего ходит на больничные, в том числе по уходу за детьми.

Подводя итоги обсуждения проекта ЭЛН, управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Снежана Чистякова подчеркнула, что запущенный процесс призван не просто сменить бумажный вариант больничного электронным, а плавно перейти к прямым выплатам на лицевые счета граждан.

- В ряде регионов Фонд уже непосредственно перечисляет пособия населению. Расчет листка нетрудоспособности проводится по месту трудоустройства, так как работодатель знает всю необходимую информацию о сотруднике. В случае с бумажным носителем, данные вручную переносятся в таблицу. Если коллектив небольшой – это не критично, но у нас есть такие крупные структуры как Сбербанк, РЖД, торговые сети, где огромное количество сотрудников и головной офис в Москве. Это колоссальные временные затраты и нагрузка, в том числе, на «Почту России», - подчеркнула Снежана Чистякова.

Фонд социального страхования разработал много удобных электронных сервисов. Некоторые из них в Тюменской области еще не используются, но находятся в процессе разработки В завершение круглого стола прошла их презентация. В 2019 году жителям региона станут доступны социальный навигатор, электронный родовой сертификат, помощник ФСС «Алиса».

Все эти сервисы и приложения повысят уровень комфорта получателей социальных услуг и избавят их от лишних бюрократических процедур.