Фестиваль «Будущее для всех» назвал новые звезды среди детей с особенностями здоровья

Фестиваль социокультурной анимации «Будущее для всех» завершился в Тюмени. Накануне, 6 декабря, состоялся финал этого традиционного, долгожданного и самого фееричного проекта для детей с особенностями здоровья. Масштабный концерт прошел на сцене Дворца творчества и спорта «Пионер» в Тюмени.

Накануне Гала-концерта ребята два дня провели в областном реабилитационном центре «Родник». Юные артисты помимо концертных номеров представляли работы декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, участвовали в литературном конкурсе «Я – автор!». Ярким аккордом стал конкурс ведущих игровых программ «Затея». Ведущие восхищали своим талантом, но не отстали и ребята, принимая активное участие.

Во второй день участников ждали мастер-классы по "Квиллингу", "Вокалу" и "Жестовому пению", а вечером лучшие из лучших выступили в Гала-концерте. Здесь же состоялось подведение итогов и награждение победителей и призеров. Атмосфера праздника была наполнена позитивом.

Итак, в номинации «Художественное чтение» диплом первой степени получили Ибрагим Магомедов и Милана Мельникова. Дипломом второй степени наградили Руслана Мамедова и Елизавету Клочко. В номинации «Литературное творчество» диплом первой степени у Владимира Кутрунова, второе завоевали Александр Мельников, Екатерина Меркулова, Артемий Сюткин.

Это ребята, которые прекрасно исполняют произведения известных авторов и демонстрируют пробы пера в авторском творчестве.

Очень выразительно, эмоционально, артистично читает стихи участник из Тюменского района Руслан Мамедов. В качестве чтеца на областном фестивале Руслан не первый раз, у него уже есть и грамоты призера. «Говорят, когда я выступаю на сцене со стихами, от меня глаз не оторвать, - комментирует Руслан. – Не знаю, почему такое мнение, наверное, на сцене хорошо держусь и уверен в себе».

Интересная номинация областного фестиваля – «Оригинальный жанр». Здесь победителями и призерами стали Юлия Пузынина, Диана Чудиновских, Марина Мендэ. Девочки исполнили жестовые песни.

В номинации «Хореография» диплом первой степени завоевал танцевальный дуэт Кристина Ваганова и Тимофей Клинк. Диплом второй степени у Дианы Чудиновских. Диана - очень талантливая девочка, участник многих областных мероприятий. В ноябре в составе делегации представила Тюменскую область на Международных Парадельфийских играх, где прекрасно исполнила песню на языке жестов.

Номинация «Исполнение на музыкальных инструментах» тоже определила своих звездочек. Это юный пианист Юрий Потапенко, виртуоз-аккордеонист Владислав Прудченко и крутой барабанщик (мелодика) Асадулла Мирзаев.

Номинация «Вокал» подарила уникальные голоса Дарьи Громоздовой, Алексея Козлова, Варвары Алексанкиной, Миланы Рустамовой, Максима Дорофеева, Людмилы Кононенко.

Областной фестиваль социокультурной анимации «Будущее для всех» – это не только исполнительские виды искусств, это еще и конкурс ведущих и исполнителей игровых программ для детей с ограниченными возможностями «Затея». А еще это выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. Затейники порадовали веселыми играми, добрыми сказками, народными гуляниями и нарядными костюмами. Мастера ДПИ и ИЗО – уменьем рук, теплотой сердец, трудолюбием.

Диплом первой степени получили мастера и художники Анастасия Артемова, Людмила Кононенко, Виктория Катышева, Софья Усольцева, Валентина Ходеева, Полина Редикульцева.

Специальными призами «За оригинальность», «За доброжелательность и красоту», «За яркие образы», «За яркость и профессиональное мастерство», «За креативность» были отмечены мастера затей, генераторы праздника и настроения.

У фестиваля «Будущее для всех» есть не только творческая, но и образовательная сторона медали. Участники посетили мастер-классы "Игротехника", "Новогодний квиз", "Игровая программа "Затея", «Пальчиковый театр», «Квиллинг», «Вокал», «Жестовое пение». Спасибо за интересные уроки и диалоги ведущим мастер-классов Григорию Кудашову, Нине Куриленко, Татьяне Мажукиной и Светлане Разиной, Ирине Абдулиной, Марине Скопинцевой и веселой команде затейников.

Как отметил председатель ТООО ВОИ Евгений Кравченко, все участники задолго до начала начинают жать и готовиться к фестивалю. Многие ребята этого мероприятия в дальнейшем выступают и на всероссийских конкурсах. Областной фестиваль «Будущее для всех» призван зажигать звезды. И у него это здорово получается!

Проект существует уже 13 лет и является огромным стимулом для развития и становления детей с ограниченными возможностями здоровья. Юные таланты получают возможность заявить окружающим о себе, своем богатом внутреннем мире и показать на что способны. Теперь фестиваль соберет ребят в 2019 году и порадует гостей и участников.

Напомним, что учредителями и организаторами фестиваля традиционно выступили: Департамент культуры и Департамент социального развития Тюменской области, Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов, областной реабилитационный центр «Родник», Дворец творчества и спорта "Пионер".

Чудесный праздник состоялся благодаря талантливым участникам и умелым организаторам. А еще благодаря друзьям и партнерам: педагогам и студентам кафедры Тюменского института культуры, студентам и волонтерам Западно-Сибирского государственного колледжа, Благотворительному фонду развития Тюмени, депутату Тюменской областной Думы Владимиру Столярову.