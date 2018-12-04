2018-12-04T21:07:26+03:00
Туризм

Аэропорт Рощино будет носить имя великого химика Дмитрия Менделеева

Обнародованы итоги конкурса «Великие имена России»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/tjm.aeroФото: https://vk.com/tjm.aero
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Тюменский аэропорт Рощино будет носить имя великого химика, уроженца Тобольска, Дмитрия Менделеева. Предварительные итоги народного голосования в рамках проекта «Великие имена России» обнародовали сегодня, 4 декабря, в ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Правда, переименовывать аэропорт не будут – имя химика добавят уже к существующему географическому названию. В общей сложности в голосовании приняли участие порядка 5 млн россиян, которые голосовали за имена для 47-ми аэропортов России. Свои предпочтения жители нашей страны могли высказать посредством онлайн-голосования на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях, по телефону и заполняя анкеты. Заключительный этап голосования проходил с 12 по 30 ноября.

Помимо Рощино, в конкурсе участвовали и другие аэропорты большой Тюменской области. Так, аэропорту Сургута присвоят имя Фармана Салманова, аэропорт Нового Уренгоя – имя Ивана Губкина, а вот жителям Нижневартовска предстоит голосовать во втором туре, который пройдёт с 10 по 20 декабря.

Напомним, в тройку имён-претендентов для тюменского аэропорта Рощино вошли Дмитрий Менделеев, Пётр Ершов и Виктор Муравленко. За одного из кандидатов – Менделеева – голосовали и москвичи (аэропорт Шереметьево), и жители Набережных Челнов и Нижнекамска (аэропорт Бегишево). Как сообщили в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, ранее принять участие во всероссийском конкурсе тюменцев призвал и Александр Моор. Сам глава региона отдал голос за Дмитрия Менделеева, который, по итогам голосования, и стал победителем.

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