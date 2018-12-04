На новогодних каникулах тюменцы смогут отправить детей отдыхать в лагерь

2018 год еще не закончился, но загородные детские центры Тюменской области уже сейчас готовятся к организации отдыха школьников в зимние каникулы 2019 года. Дело в том, что современные и хорошо оснащенные загородные детские лагеря принимают детей круглогодично. Бронирование путевок на зимнюю каникулярную смену начнется с 10 декабря.

ОТДЫХ

Как рассказала на заседании президиума регионального правительства директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских, в регионе насчитывается 650 оздоровительных организаций, правда, включая пришкольные лагеря. В них в течение 2018 года смогли отдохнуть 155 тысяч детей. Охват увеличился на пять тысяч человек по сравнению с 2017 годом. Всего же различными формами отдыха и оздоровления были охвачены 93% тюменских детей, а это почти 190 тысяч ребят от 6 до 17 лет. По путевкам и льготным условиям смогли отдохнуть 49 тысяч.

- Благодаря организованному отдыху детей, их занятости в летний период ежегодно удается добиваться снижения преступности среди несовершеннолетних. В этом году на 14%. Традиционно тюменские загородные центры принимают более четырех тысяч ребятишек из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, - передает слова Ольги Кузнечевских пресс-служба губернатора Тюменской области.

ТРУД

Кроме отдыха, детей постарше привлекают к трудовой деятельности. Это позволяет им не только занять время, свободное от учебы, но и заработать себе на карманные расходы. Летом в Тюменской области для подростков создали более 18 тысяч рабочих мест и за три месяца трудоустроили 30 тысяч ребят от 14 до 18 лет.

В основном подростки были задействованы в благоустройстве и озеленении деревень, поселков, городов в зависимости от места проживания, а также в сельском хозяйстве, например, в качестве овощеводов, во время уборки урожая. Кроме того, юные работники становились курьерами, подсобными рабочими на предприятиях, а также занимались уборкой пришкольной территории, сажали и поливали там цветы. В департаменте труда и занятости населения пояснили, что продолжительность летнего труда подростков составляла от 2 недель до 2 месяцев и в среднем им выплачивалось от в среднем составляет от 3 до 7 тысяч рублей. Кстати, наибольшая часть подростков, желающих трудиться в свободное от учебы время, приходится на период летних каникул. Но временная занятость организуется для них в течение всего календарного года.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечению безопасности в загородных учреждениях и организациях уделяется повышенное внимание. И во многом благодаря результатам большой организационной и профилактической работы за прошедший сезон отдыха и оздоровления не произошло ни одной чрезвычайной ситуации.

По словам Ольги Кузнечевских, безопасность отдыха и оздоровления детей в регионе обеспечивается по единому стандарту. Уже десять лет как в Тюменской области детей, которые отдыхают в загородных лагерях, страхуют от несчастного случая. Такая практика не просто признана успешной, она рекомендована другим регионам России.

Детские оздоровительные организации региона имеют развитую инфраструктуру, современное медицинское оборудование и оборудование на пищеблоках. Специалисты отрасли каждый год проходят обучение и аттестацию, для этого в регионе реализуется единая система подготовки кадров организаторов детского отдыха, работает Областная школа подготовки вожатых. Сотрудников пищеблоков еще и дополнительно обследуют на кишечные инфекции. Дело в том, что в числе приоритетов стоит качество питания.

- Эта мера доказала свою эффективность. В течение летней оздоровительной кампании не было зарегистрировано массовых случаев заболеваний кишечными инфекциями в детских организациях, - пояснила Ольга Кузнечевских.

Оздоровительные организации проходят рецензирование Программ отдыха и оздоровления детей. Все лагеря и центры обеспечены постами охраны.

В правительстве отметили, что внимание подготовке, организации и проведению детской оздоровительной кампании будет уделяться и в дальнейшем.

НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ

По сути, следующий этап детской оздоровительной кампании стартует с начала января. В это время детские загородные центры проводят зимние каникулярные смены. Причем чаще всего посленовогодняя неделя не только посвящена развлечениям и веселью, но и различным образовательным и проектным процессам.

Путевки на зимнюю каникулярную смену 2019 года начнут распределять с 10 декабря. Тогда же стартует запись на прием через сервис электронного бронирования путевок на условии софинансирования средств областного бюджета и средств родителей, который работает в режиме онлайн. Необходимо будет лишь правильно заполнить обязательные поля электронной формы и нажать кнопку «Записаться». После завершения регистрации формируется информационный талон, в котором указываются номер талона, дата и время записи, оздоровительная организация, период смены. На указанный в форме номер телефона придет sms-сообщение о выданном талоне.

Такие льготные путевки будут выдаваться, например, в «Алые паруса», «Остров детства», «Березка», «Спутник», «Русичи». Самые ранние смены начнутся с 3 и завершатся 9 января, а самые поздние начнутся с 5, а закончатся 11 января.

Проконсультироваться можно по телефону отдела организации отдыха и оздоровления: 8 (3452) 52-97-53 либо по e-mail: office@rebyachka.ru.