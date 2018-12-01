Тюменцы поддержали акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

Сегодня, 1 декабря, во всех странах проходят флешмобы, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Не стала исключением и Тюменская область. Регион традиционно организует разного рода мероприятия во всех муниципальных образованиях в рамках проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни!».

Тест как норма

Так, в Тюмени Областной центр профилактики и реабилитации совместно с областным СПИД-центром организовал акцию, в рамках которой жители города смогли получить консультацию специалистов, а также бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ. Передвижная лаборатория развернулась около торгово-развлекательного центра «Тюмень Сити Молл».

Как рассказала врач отдела профилактики Областного центра по борьбе со СПИДом Галина Лютикова, за два часа проведения акции тестирование прошли 16 человек. Среди желающих узнать свой ВИЧ-статус были как мужчины, так и женщины, в основном молодые люди.

- Для зимнего времени такое количество пришедших – не плохой результат. Тем более, на этой точке мы работает всего второй раз, - пояснила Галина Лютикова.

Рядом с мобильной станцией Областного центра СПИД, также развернул работу Областной центр профилактики и реабилитации. На своем автомобиле специалисты разместили арт-объект, призывающий горожан помнить о контрацепции. Поскольку сегодня, среди способов передачи ВИЧ-инфекции преобладает половой путь.

Арт-объект, призванный напомнить горожанам о необходимости контрацепцииФото: Кира Санникова

- Образ человека, имеющего положительный ВИЧ-статус, изменился. Если раньше считалось, что это человек, употребляющий наркотики через нестерильный шприц, то теперь это может быть не наркозависимый, а среднестатистический житель. Среди женщин, о своем статусе, представительницы прекрасного пола часто узнают при постановке на учет по беременности, - врач-методист Областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Людмила Трошева.

Жители Тюмени еще могут успеть пройти тестирование. Передвижная лаборатория будет работать до 16 часов. Те, кому не удастся сделать это в рамках акции, всегда может сдать анализ в своей территориальной поликлинике, а также в ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД».

Профилактика и еще раз профилактика

Специлисты ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» отмечают, что активное привлечение внимания жителей региона к проблеме ВИЧ-инфецирования и проведение разного рода профилактических мероприятий дает результаты. Последние 12 лет отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По состоянию на 1 октября 2018 года в области всего зарегистрировано 22926 случаев ВИЧ- инфекции (с момента регистрации самого первого случая), из них количество живущих составляет 16795 человек.

- Сегодня мы отмечаем, что 1,1% населения Тюменской области поражены ВИЧ-инфекцией. Необходимо отметить, что мы предпринимаем значительные усилия в области профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Например, стоит отметить, что 87% пациентов, получающих антиретровирусную терапию, имеют неопределенную вирусную нагрузку, а, следовательно, уже не несут угрозу заражения, - отмечает главный врач ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Владимир Романов.

По его словам, одной из проблем, способствующих распространению ВИЧ-инфекции является стигма, закрепившаяся в сознании людей, что ВИЧ-положительные пациенты - это наркоманы, либо люди свободного сексуального поведения.

Экспресс-тестирование занимает не более 15 минутФото: Кира Санникова

- Меняется соотношение ведущих путей передачи ВИЧ-инфекции. Уже несколько лет половой путь передачи преобладает над наркотическим. Это означает, что ВИЧ-инфекция вышла из групп риска в общее население и никто не застрахован от этого заболевания, - поясняет Владимир Романов.

Поэтому тест на ВИЧ должен стать обыденным мероприятием, уверен главный врач «Центра профилактики и борьбы со СПИД». Для человека, заботящегося о своем здоровье, пройти тестирование один раз в год, не должно составить труда.

- Мы же проходим диспансеризацию, чтобы узнать какой у нас уровень сахара в крови, давление. Хотим знать, банально, что у нас с кровью, нет ли там каких-то изменений. Тест на ВИЧ должен восприниматься также, и никак иначе, - считает Владимир Романов.

Куда обращаться

Сегодня тест на ВИЧ каждый житель Тюменской области может сдать в своей территориальной поликлинике, а также в ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД». В Тюмени это можно сделать по адресу: улица Новая, 2/3, тел. регистратуры: 27-66-89, (пн-пт: 8.00 - 13.30), в Тобольске по адресу - улица Красноармейская, 4/1 (3456) 26-41-19, 26-40-82. В Ишиме центр расположен на улице Пономарева, 6 (34551) 5-16-81.

Также сдать анализ можно в мобильной лаборатории анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ на улицах города. Узнать о местах прохождения тестирования можно узнать на сайте aids72.ru. Сделать анализ можно и дома. Сегодня в аптеках продаются тесты, позволяющие определить ВИЧ-статус по крови или слюне.

Специалисты рекомендуют сдавать тест на ВИЧ минимум раз в годФото: Кира Санникова

В целом специалисты рекомендуют проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию – один раз в год. В случае, если опасная в отношении заражения ВИЧ-инфекцией ситуация уже случилась – то через 3, 6,12 месяцев с момента опасной ситуации. Для граждан РФ тест проводится абсолютно бесплатно.