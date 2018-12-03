2018-12-03T16:15:13+03:00
Спорт

Золотой старт: тюменский чемпион мира по ледолазанию блестяще открыл новый сезон

Николай Кузовлев выиграл первый этап Кубка России
Марина АНТОНОВА
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Тюменский чемпион мира по ледолазанию Николай Кузовлев выиграл 1 этап Кубка России сезона 2018 /19. Фото Николая КузовлеваТюменский чемпион мира по ледолазанию Николай Кузовлев выиграл 1 этап Кубка России сезона 2018 /19. Фото Николая Кузовлева
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Тюменский шестикратный чемпион России и трехкратный чемпион мира по ледолазанию Николай Кузовлев золотой медалью открыл новый спортивный сезон. Он выиграл 1-й этап Кубка России, который прошел в Кирове.

Это первые серьезные старты зимнего сезона 2018-2019 годов. Николай взял золото в категории трудность. Всю трассу в 30 метров преодолели всего два спортсмена, Николай и кировский ледолаз Алексей Деньгин. У Николая получилось пролезть ее быстрее.

- Это первый старт сезона, он самый важный, это своего рода срез физической и моральной формы к предстоящим серьёзным международным стартам, - пояснил Николай.

В дисциплине трудность среди мужчин участвовало 40 человек со всей страны. На соревнования приехали даже спортсмены Ирана и Монголии. Они участвовали вне зачёта.

- Не редко к нам в страну приезжают представители других стран, так как Россия - признанный лидер кузницы сильных ледолазов и многие иностранцы хотят с нами тренироваться, - пояснил тюменец.

Церемония награждения победителей 1-го этапа Кубка России по ледолазанию. Фото Николая Кузовлева

Церемония награждения победителей 1-го этапа Кубка России по ледолазанию. Фото Николая Кузовлева

Для Николая самыми серьезными соперниками были Алексей Деньгин и Safdarian Mohammadreza из Ирана.

- Иранец участвовал вне зачёта, но мне с ним придётся бороться дальше на международной арене, важно было сравнить готовность к сезону. Это отличная мотивация к дальнейшему совершенствованию, - добавил ледолаз

Кузовлев также отметил, что соревнования проходили на улице, погода в Кирове была комфортная – минус 15 градусов.

Следующий старт у Николая состоится уже 15-16 декабря в Москве на Чемпионате Мира. Там будут определяться сильнейшие в комбинации трудности и скорости.

Напомним, что Николай в 2017 году участвовал в телепроекте участвовал "Руский ниндзя", участвовал в Гонке героев и вошел в сборную России 2018 года на чемпионат Чемпионат Европы по гонкам с препятствиями.

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