Жители удаленных районов Тюменской области сдают анализы на ВИЧ

В Тюменской области продолжается активная работа по профилактике заболеваемости ВИЧ-инфекции и мотивировании людей на прохождение диагностики. С этой целью ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» совместно Автономной некоммерческой организацией «Реабилитационный центр помощи наркозависимым «Поколение» проводит мероприятия по тестированию на ВИЧ жителей труднодоступных населенных пунктов. Этот совершенно новый для Российской федерации проект реализуется при поддержке департамента здравоохранения Тюменской области.

В проекте принимают участие жители отдаленных сел и деревень Нижне-Тавдинского и Тобольского районов. Также в тестировании приняли участие реабилитационные центры для наркопотребителей из данных районов.

- Ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Тобольском районе не самая лучшая, она уникальна из-за своих территориальных особенностей. Там достаточно труднодоступных населенных пунктов, жителям которых, порой, бывает сложно добраться до медицинского учреждения. И даже если они доберутся туда, то зачастую, они не мотивированы на сдачу теста, вследствие низкой информированности о ВИЧ-инфекции. Именно поэтому мы предпринимаем значительные усилия в Тобольском районе, - пояснил главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Владимир Романов.

В рамках проекта протестировано уже 821 человек. На сегодняшний день выявлено 19 положительных результатов. По словам руководителя АНО «РЦПН «Поколение» Натальи Устюжаниной, это совершенно разные люди, разных возрастов и социального положения.

- Однако, уже сегодня можно сказать, что половой путь передачи ВИЧ-инфекции, среди тех, у кого был выявлен положительный результат, превалировал. Ни один из возрастов не защищен от ВИЧ, буквально в наш прошлый выезд было выявлено два положительных теста на ВИЧ, в обоих случаях людям было за 60». Несмотря на то, что тест на ВИЧ прошло большее количество чем в прошлом году, количество вновь выявленных ВИЧ-положительных тюменцев уменьшилось почти на 11%, - отметила Наталья Устюжанина.

В целом, на 1 ноября 2018 года за все время регистрации этого заболевания на территории Тюменской области было выявлено 23113 случаев ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день в регионе проживает 16950 человек, имеющие положительный статус, что составляет 1,1% населения.

- Сейчас мы видим снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции в Тюменской области, однако, мы также отмечаем, что инфекция вышла из групп риска и распространяется среди общего населения, доказательством тому служит преобладание полового пути передачи инфекции, - подчеркнула главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Тюменской области по вопросам ВИЧ-инфекции Ольга Саража.

Так, в 2018 году половым путем заразились ВИЧ-инфекцией 59% вновь выявленных пациентов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял менее 52%. В этой связи тюменские специалисты не намерены ослаблять усилия по выявлению новых случаев ВИЧ-инфекции.

- В этом году мы получили президентский грант на продолжение проекта по тестированию на ВИЧ жителей труднодоступных населенных пунктов. По выявляемости заболевания у нас лидируют Тобольский и Нижнетавдинский районы. Последний уже подписал с нами соглашение. И сейчас практически каждый день работаем там. ВИЧ-центр предоставляет нам автомобиль для проведения первичного скрининга, а наши сотрудники привлекают клиентов, - рассказала Наталья Устюжанина.

Она добавила, что в прошлом году в рамках субсидии департамента здравоохранения Тюменской области проводилось тестирование наркопотребителей в Тюмени. Суть проекта заключалась в создании альтернативного пункта тестирования. Большая ставка делалась на группу анонимных наркоманов. Их достаточно много в городе. Тогда удалось охватит более 600 человек.

Кроме того, с целью охвата тестированием как можно большего количества людей, проживающих в труднодоступных районах, ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» планирует развивать лабораторную базу Тобольского филиала учреждения, чтобы иметь возможность организации более качественного обследования ВИЧ-положительных пациентов.

- Главная задача сегодня – выявлять пациентов на ранних стадиях, ведь от этого будет зависеть эффективность лечения, качество и продолжительность жизни человека. Сегодня ВИЧ - это хроническое, контролируемое заболевание. Если оно выявлено на ранней стадии, человек соблюдает все рекомендации врача, своевременно принимает антиретровирусные лекарственные препараты, то жить он будет столько же, как если бы он не был инфицирован ВИЧ. Стоит отметить, что диагностика, лечение, лекарственные препараты от ВИЧ-инфекции жителям Российской Федерации предоставляются бесплатно, - подчеркнул Владимир Романов.

В настоящее время ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» активно выстраивает сотрудничество с работодателями региона и выезжает на предприятия. В рамках программы «Знание о ВИЧ-инфекции на рабочем месте» трудовые коллективы получают профилактическую информацию, делают анонимный экспресс-тест на ВИЧ, практически не отвлекаясь от производственного процесса.

Всего, за 2018 год анализ на ВИЧ-инфекцию сдали более 388 000 тюменцев, что составиляет свыше 26% всего населения Тюменской области.