2018-12-03T13:52:58+03:00
Общество

В Югре определили новые горизонты развития гражданского общества

Итоги Года добровольца подвели масштабным форумом «Гражданские инициативы регионов 60 параллели»
Лидия Шумкова
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Югра входит в десятку лучших регионов России, которые работают с НКО и участвуют в конкурсе президентских грантов. Фото из группы "Правительство Югры" в ВКЮгра входит в десятку лучших регионов России, которые работают с НКО и участвуют в конкурсе президентских грантов. Фото из группы "Правительство Югры" в ВК
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Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60 параллели», в третий раз прошедший на гостеприимной югорской земле, значительно вырос по сравнению с прошлыми годами. В 2017 году он собрал всего 535 человек, а в этом на его площадках работали почти сотня экспертов и около 1000 участников из 8 регионов страны и 7 иностранных государств. Итогом их работы в течение трех дней стали почти 30 часов образовательных сессий на 10 площадках, 4 соглашения о сотрудничестве и четкое видение перспектив для дальнейшего развития сильного гражданского общества.

ДОБРЫЕ ДЕЛА НЕ ОГРАНИЧАТСЯ ГОДОМ ДОБРОВОЛЬЦА

Югра входит в десятку лучших регионов России, которые работают с НКО и участвуют в конкурсе президентских грантов. Этот момент подчеркнул советник генерального директора Фонда-оператора президентских грантов Владимир Татаринов. Особое внимание он обратил на активное участие губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой, сказав, что она посетила все муниципалитеты, чтобы приблизить возможности власти к тем НКО, которые каждый день работают и помогают другим.

- Эта помощь очевидна. Мы видим и рост количества проектов, которые подаются, и качество, и растет сумма средств, которая от нас приходит сюда. Я надеюсь, что в следующем году Ханты-Мансийский автономный округ по-прежнему будет в лидерах, но и в других номинациях начнет расти. У вас для этого огромный потенциал, - выразил надежду Владимир Татаринов.

Работа по развитию гражданских инициатив и волонтерства, действительно, не остановится с завершением Года добровольца. Об этом Наталья Комарова заявила в последний день форума.

- Объявленный президентом Российской Федерации Год добровольца - это очень важное событие, которое мы серьезно отрабатывали. Уверена, работа не заканчивается рубежом 2018 года. За этот период мы, югорчане, по-новому взглянули на свои возможности, построили новые горизонты. И в этой связи закрыть весь этот проект первого января нет возможности. Мы идем дальше. У нас сформировалась целая армия юных и опытных югорчан, а объединение возможностей молодого и зрелого человека только усиливает все наши добрые дела, - сказала она.

Ранее, открывая 30 ноября трехдневное мероприятие, глава региона отметила, что форум акцентирует внимание на расширение именно горизонтальных связей между лидерами гражданского общества, между регионами мирной 60-ой параллели, а также на совместные проекты в сфере международного добровольчества, повышение качества социального предложения некоммерческих организаций.

Заслуги Югры в деле развития волонтерства, кроме Владимира Татаринова, отметили и другие федеральные эксперты. По словам члена общественной палаты Российской Федерации, президента Некоммерческой организации «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» Леонида Шафирова, в регионе демонстрируются лучшие практики по наставничеству.

- Президент России поставил задачу – наставничество развивать. Наставник и подопечный находят общее. Вы смогли найти общее в географическом положении, и это даст вам новые ресурсы, новые силы для того, чтобы строить народную дипломатию, - сказал он и привел в пример проект «Не рядом, а вместе», возглавляемый Натальей Комаровой. Губернатор лично в течение трех месяцев оказывала содействие девочке и помогла ей сориентироваться в выборе профессионального пути.

Именно с форума начнется развитие грантовой системы по принципу одного окна в регионе. Фото с сайта forum.ugranko.ru

Именно с форума начнется развитие грантовой системы по принципу одного окна в регионе. Фото с сайта forum.ugranko.ru

ЗАКРЕПИТЬ НА БУМАГЕ

На III Международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60 параллели» не просто обменивались опытом и рассуждали на те или иные темы. Активное вовлечение в процесс различных уровней власти, начиная с главы региона, позволил достигнуть ряда важных соглашений между общественниками, добровольцами и государством.

Так, Общественная палата Югры подписала сразу три соглашения с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. С налоговой службой России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре удалось договориться о повышении налоговой грамотности, реализации совместных мероприятий, взаимодействии и координации деятельности, направленной на защиту интересов граждан. Вместе с главным управлением МЧС России по автономному округу общественники смогут формировать в общественном сознании культуру безопасности жизнедеятельности и готовить молодежь к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ну а с управлением Минюста РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре заняться совместным развитием институтов гражданского общества, правового просвещения, соблюдения прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

- Данные соглашения позволят общественной палате выступить площадкой для эффективного взаимодействия между некоммерческими и добровольческими организациями и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, – обрисовала будущее председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.

Еще одно соглашение в рамках форума подписали Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» и Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Партнерство направлено на развитие грантовой системы по принципу одного окна в регионе. Оно основано на использовании цифровых технологий при обращении за государственной поддержкой и делает грантовую систему прозрачной и доступной для всех. По словам и.о. генерального директора Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Якова Самохвалова, фонд «Соработничество» ключевой партнер в этом направлении, так как обладает необходимым опытом и знаниями.

- Югра, где динамично развивается некоммерческий сектор, уже готова к таким изменениям. Передовые технологии нам нужны, чтобы сделать инструменты поддержки для каждого жителя региона доступнее, а систему поддержки некоммерческих организаций – эффективнее, – прокомментировал Яков Самохвалов.

Ханты-Мансийский автономный округ, кстати, стал первым регионом, где апробируют эту электронную платформу, которую ранее использовали только для получения президентских грантов. Со следующего года технологию адаптируют под Югру - под грантовый конкурс, который пройдет в регионе в 2019 году.

- Я благодарен губернатору региона Наталье Комаровой и всему некоммерческому сектору Ханты-Мансийского автономного округа за то, что взяли на себя высокий федеральный стандарт, отметил исполнительный директор Фонда «Соработничество» Сергей Габестро.

На выставке в рамках форума были представлены лучшие гражданские инициативы Югры в 2018 году – те, кто получил президентский грант. Фото из группы "Центр гражданских и социальных инициатив" в ВК

На выставке в рамках форума были представлены лучшие гражданские инициативы Югры в 2018 году – те, кто получил президентский грант. Фото из группы "Центр гражданских и социальных инициатив" в ВК

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБМЕН ОПЫТОМ

Сильное гражданское общество складывается из самых разных инициатив на местах. Добрые дела могут быть большими и маленькими, направленными на поддержку детей и на развитие спорта, на социальные инвестиции и на молодежное творчество. Направлений много, но все их смог вместить форум «Гражданские инициативы регионов 60 параллели». Формат программы был разнообразный - семинары, сессии, деловые игры. 165 волонтеров даже отучились в лаборатории «Добрые люди». А на балу добровольцев Югры, который, по сути, завершил работу масштабной площадки, раздали награды и подарки лучшим добровольцам и запустили акцию помощи детям со сложными заболеваниями «Рождественский ангел».

- Фонд «Благо Дарю» проводит акцию уже много лет. В этом году пожертвования будут собираться для лечения и реабилитации двадцати детей со сложными заболеваниями. Сбор продлится по 31 декабря 2018 года, - отметил организатор акции Максим Смехов.

Кроме того, во время работы форума состоялась интерактивная выставка «Добрый город», где общественники тиражировали свои проекты, а в некоторых случаях учились добывать деньги на их реализацию с помощью краутфандинга.

- На выставке были представлены наши лучшие гражданские инициативы в этом году – те, кто получил президентский грант. И мы в их числе. Наш проект «Лагерь документального театра в селе» - это настоящая откровенная история про то, как живут люди в деревнях, - рассказала автор проекта и участница форума Каролина Шибко.

Ее проект заключался в том, чтобы в Ханты-Мансийске собрать группу взрослых людей из 25 человек и поехать в небольшое село. Там участники провели 10 дней, общаясь с жителями, записывая все их истории. Потом информацию перевели в текст и без правок и изменений слов превратили в документальную пьесу. Спектакль показали там же в деревне, а потом гастролировали с ним по разным городам.

- Для жителей, которые увидели в пьесе себя – она стала своеобразной терапией – способом увидеть свою жизнь со стороны. Ну а для других стала откровением, историей про правду, боль и про то, насколько мы все одинаковы, независимо от того, живем ли в городе или в деревне, в Москве или в провинции. Хочется продолжать проект, но пока мы еще не определились, каким образом развернем его, - добавила девушка.

Форумчан познакомили и с другими лучшими идеями - со спортивным проектом «Забег по пересеченной местности -Каменный Мыс», с ориентированным на социально-бытовую реабилитацию молодежи с ментальными нарушениями проектом «Я живу сам», с фестивалем уличного искусства «Арт-Квартал» и еще целым пулом нужных и важных инициатив.

Во многом реализовать их активистам удалось благодаря основательному вкладу руководства Югры вместе с уполномоченными органами в поддержку гражданской активности. Такой вердикт вынесла на семинаре «Поддержка НКО на местном уровне. СОНКО – поставщики услуг» эксперт Светлана Маковецкая, директор Центра гражданского анализа и независимых исследований.

- У них есть ощущение и понимание, что нужно не только достичь тех цифр и планов, которые ставит Президент страны, но и в полтора раза их преодолеть. Они уверены, что это ресурс. Я могу сказать, что мощность гражданской активности в регионе пока еще не соответствует масштабу задач и механизму, который уже готов для их реализации. Но это хорошо, потому что реально хорошее управление то, которое понимает будущий спрос и прямо сейчас начинает работать с теми инструментами, которые этот спрос будут реализовывать, - прокомментировала она.

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