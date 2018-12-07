Первые 300 субсидируемых туристов посетили Тюменскую область

Одиннадцать субъектов Российской Федерации вошли в проект Министерства культуры по субсидированию туроператоров из федерального бюджета. В "пилот" попала и Тюменская область. За 2018 год регион уже посетили первые 300 туристов.

Первый пошел

Субсидии предназначены для возмещения расходов, возникших при реализации турпродукта по маршрутам, включенным в специальный перечень. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 320 млн рублей. Самое субсидирование как факт на российском рынке - это крайне важно, считает руководитель комитета по реализации программы импортозамещения при экспертном совете по развитию туризма при Министерстве культуры РФ Майя Ломидзе. По ее словам, такой инструмент поддержи турпотоков существует во всех странах, в том числе территориях - хитах продаж на мировом рынке.

- Конечно, все регионы России стремились попасть в перечень субсидируемых направлений. И то, что Тюменская область вошла в их число, наряду с такими территориями, как Краснодарский Край, Вологодская область с Великим Устюгом, это прецедент. Тюменскую область до сих пор не воспринимали как туристическое направление. И то, что потоки здесь будут субсидировать означает, что регион выходит на другой уровень позиционирования, именно как туристической дестинации, - подчеркнула Майя Ломидзе.

Субсидия на одного туриста составляет 5 тысяч рублей при 5-дневном нахождении в регионе. Пакет документов на первых 300 человек - минимальная численность на одного туроператора, утвержденная проектом для Тюменской области, уже сдан на согласование. Ожидается, что он станет, своего рода, мостиком к развитию сибирских туров, которые большинству кажутся далекими и дорогими относительно другого рынка.

- Для Тюменской области – это важная составляющая. Мы прекрасно понимаем, насколько дороже обходятся наши туры, учитывая перелеты и расстояния внутри региона. Субсидия помогает сделать наш продукт более конкретноспособным и покупаемым на российском рынке. В среднем стоимость снижается на 20%, а иногда даже на 30%, - отметил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Перспективы

Тюменская область может быть интересна не только российским, но и иностранным туристам, уверен директор Представительства по туризму Республики Хорватии в России Райко Ружичка.

Он отметил, что на личном примере развенчал несколько предубеждений относительно сибирского региона.

- Садясь в самолет, я думал, что дорога до Тюмени займет больше четырех часов и поездка будет не самой увлекательной. В итоге, долетел всего за 2 часа и увидел серьезный туристический потенциал. По традиции, выложил фото в свои аккаунты с подписью «Привет из Сибири, - 14 градусов», получил массу позитивных отзывов, - рассказал Райко Ружичка.

По его мнению, существенно повысить интерес иностранцев к Сибири и сделать поездки доступными помогут пакетные туры – запуск чартеров и сезонных рейсов. Региону же следует задуматься, как упаковать в единый продукт различные направления отдыха.

- В Тюменской области сконцентрированы самые разные уникальные направления. Это и термальные источники, и охота, историко-культурное направление, агротуризм и многое другое. Каждый найдет то, что ему по душе. Надо только оформить это все в конкретный продукт, - предложил Райко Ружичка.

Немного цифр

Повышенный интерес к Тюменской области подтверждают и цифры. За последние полтора года туристический поток в регион вырос в разы. Во многом сыграл свою роль запуск «Императорского маршрута», куратором которого является Тюменская область.

- Регион приложил колоссальные усилия, чтобы проект стартовал. Ни на одном маршруте такая беспрецедентная работа не велась. Это дало результаты. Как справедливо отметил один из туроператоров, туда, где продукт не подается, невозможно затащить бизнес. И тот факт, что сегодня туроператоры работают с местными туристическими компаниями, означает, что продукт продаваемый, - подчеркнула Майя Ломидзе.

Всего за 2018 год Тюменскую область посетили 3 млн 100 тысяч человек, из них 2 млн составил туристический поток и 900 тысяч человек – экскурсионный.

- Сейчас перед нами стоит задача, правильно разложить эти цифры и посчитать по направлениям. Мы должны детально понимать, как движется турист, где он тратит деньги, сколько остается в регионе, что пользуется популярностью. Только тогда мы сможем правильно выстроить стратегию туризма. Поставить реально достижимые, но в тоже время, амбициозные цели, - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Он добавил, что регион продолжит работу в части развития внутреннего туризма, в том числе за счет разработки межрегиональных маршрутов в рамках УФО. Обмен опытом с соседними субъектами – важная составляющая общего успеха.

- Мы должны научиться перенимать друга у друга то, что мы делаем хорошо. Если Екатеринбург классно проводит промышленные туры, нам надо взять на вооружение опыт субъекта в этом направлении. Козырь Тюменской области – историко-культурные туры и мы готовы делиться наработками, - сказал Андрей Пантелеев.

Он добавил, что каждый россиянин хочет видеть туризм не только как длинную поездку, но и как возможность выехать на выходные дни в соседний город или соседний регион, как это принято в Европе. Реализовать это, можно лишь, сделав это доступным, качественным и интересным.