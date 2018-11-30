В Тюменской области агропромышленный комплекс стабильно развивается

Агропромышленный комплекс демонстрирует стабильность. В январе – сентябре 2018 года объем продукции сельского хозяйства составил 43,3 млрд рублей, сообщает департамент экономики Тюменской области.

Хозяйствами всех категорий произведено 87,2 тысяч тонн мяса в живом весе (103,9% к аналогичному периоду 2017 года), 414,6 тысяч тонн молока (103,7%), 1137,8 млн штук яиц (100,01%).

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий увеличилось на 0,2%, в том числе коров – на 1,8%, овец и коз — на 1,9%. В то же время снизилось поголовье свиней.

Отмечается рост продуктивности дойного стада. Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) за 9 месяцев 2018 года составил 5 147 кг, это на 7,4% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Яйценоскость одной курицы-несушки составила 245 яиц.

Регион побил рекорды по России по урожайности овощей открытого грунта, которая составила 448 ц/га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе составил 1,4 млн. тонн при урожайности 21,3 ц/га, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Модернизация отрасли

За высокими показателями скрывается плановая работа, направленная на увеличение производства и улучшение качества продукции. Вот лишь несколько примеров.

«Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» с 2016 года реализует стратегический план по реконструкции и модернизации.

Предприятие намерено увеличить мощность по переработке яйца, обеспечить стабильное снабжение потребителей высококачественной продукцией. Сегодня птицефабрика способна полностью обеспечить потребности Тюменской области в яйце и продуктах его переработки. Ежегодный объем производства с 2012 года составляет более 1 млрд штук куриных яиц.

На «ПРОДО Тюменский бройлер» закончен первый этап реализации масштабной инвестиционной программы – введены в строй три новых птичника, завершено обновление ряда объектов инфраструктуры. К 2021 году птицефабрика построит шесть новых птичников, реконструирует еще шесть из уже существующих корпусов. Таким образом, ее мощность вырастет на 20 процентов. Кроме того, предприятие закупает новое оборудование для производства полуфабрикатов.

Агрофирма КРиММ, которая ставит рекорды по производству овощей, и чья продукция пользуется спросом в том числе за границей, заканчивает возведение завода по переработке картофеля на 30000 тонн. На новом предприятии планируют выпускать три вида продукции – это охлажденный картофель, бланшированный (кратковременная обработка продукта кипятком или паром) и пастеризованный в вакуумной упаковке.

До конца 2018 года планируют построить молочно-товарный комплекс сельхозпредприятия «Петелино» на 1240 голов. После выхода новой фермы на полную проектную мощность в 2021 году предприятие станет крупнейшим производителем молока в Ялуторовском районе. Предполагается, что общее поголовье коров возрастет до 3000 голов, а объем производства молока увеличится до 9,7 миллиона литров в год.

КАДРЫ

- В Тюменской области продолжают готовить «Агропоколение». Областной сетевой проект реализуется с 2012 года. Ребят со школьной скамьи готовят к работе на селе. Практико-ориентированные уроки у них проходят на предприятиях области, таких как: Тюменский хлебокомбинат, «Пышма-96», Племзавод Учхоз ГАУ Северного Зауралья, КФХ Плодовое, тепличный комплекс «ТюменьАгро» и другие. Новый учебный год у ребят стартовал с познавательных проектов.

- Тем временем в Тюменской области проводятся конкурсы профмастерства. Ольга Фёдорова из «ЗапСибХлеб-Исеть» стала лучшим зоотехником-селекционером; Мария Ваганова из СПК «Емуртлинский» - лучшим оператором по воспроизводству сельскохозяйственных животных; Евгений Галимзянов из Нижнетавдинского района – лучшим трактористом-машинистом и др..

СКАЗАНО!

«Тюменский АПК из года в год демонстрирует высокие показатели. В этом году особенно отличились животноводы. Они добились весомого результата - показатель реализации молока-сырья в сутки достиг одной тысячи тонн. Уверенными темпами растет производство продуктов питания, предприятия модернизируют свои мощности, тюменская продукция осваивает новые рынки сбыта.

Благодаря ежедневному самоотверженному труду, упорству и ответственности работников агропромышленный комплекс Тюменской области был и остается сильной, стабильно развивающейся отраслью экономики региона с колоссальным производственным потенциалом. На сегодняшний день наше сельское хозяйство полностью удовлетворяет потребности тюменцев в сельхозпродукции, надежно обеспечивая продовольственную безопасность». Губернатор Тюменской области Александр Моор.

РЕЙТИНГ

Тюменская область стабильно лидирует в рейтинге УрФО по производству молока и яиц на душу населения. По итогам трех кварталов 2018 года регион также занял первые места в данных категориях, сообщает Тюменьстат.

По производству мяса Тюменская область занимает второе место, уступая Южному Уралу.

Индекс производства в 2017 году и за 9 месяцев 2018 года превышает общероссийский показатель.