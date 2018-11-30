2018-11-30T17:31:39+03:00
Спорт

Тюменская область все чаще выступает ареной проведения спортивных чемпионатов

В эти дни Тюмень впервые принимает бильярдный турнир мирового уровня
Марина Васильева
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Фото csp72.ruФото csp72.ru
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Тюмень на четыре дня стала мировой столицей мастеров кия. В эти дни на территории областного центра проходит Чемпионат мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди мужчин и женщин. В крупнейших соревнованиях принимают участие лучшие игроки из России, Украины, Латвии, Молдовы, Сербии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Литвы, Кыргызстана, Польши, Испании, Армении, Туркменистана, Таджикистана и Белоруссии. Всего 93 лучших бильярдистов мира, из которых 20 женщин.

Тюменская область впервые принимает бильярдный турнир столь высокого уровня. В соревнованиях участвуют сильнейшие игроки из 16 стран. Чемпионат проходит на 12 столах. Накануне, состоялось торжественное открытие соревнований. Гостей поприветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Уверен, что этот турнир запомнится всем яркими поединками. Болельщики станут свидетелями еще одного праздника спорта в нашем городе, где лучшие бильярдисты планеты покажут отличный пример молодым спортсменам, которые только делают первые шаги в этом спорте, - отметил в своем приветственном слове глава региона.

Фото csp72.ru

Фото csp72.ru

От имени депутатов Тюменской областной думы с праздником спорта всех присутствующих поздравил председатель парламента Сергей Корепанов. Он добавил, что Тюмень, как правило, ассоциируется с биатлоном, лыжными гонками и дзюдо.

- Чемпионат по бильярду областной центр принимает впервые. Но я уверен, что эти соревнования, как и все другие, проводимые в нашем регионе, пройдут на самом высоком уровне, - подчеркнул Сергей Корепанов.

В свою очередь, президент Федерации бильярдного спорта России Павел Завальный отметил, что Тюмень встретила спортсменов радушно, участники довольны организацией соревнований.

- На заседании президиума Международной конфедерации пирамиды, который состоялся в рамках чемпионата мира в Тюмени, не было ни одного замечания. Все только благодарят тюменцев за отличную организацию и прекрасный прием, - отметил Павел Завальный.

Высокий уровень организации проведения мирового турнира отметил и судья международной категории, главный судья чемпионата мира по бильярдному спорту Юрий Черванёв. Он подчеркнул, что все, начиная от трансфера, встречи в аэропорту, размещения и питания – на высоте.

- Прекрасная арена, оборудование соответствует принятым стандартам соревнований. Турнир проходит на высоком организационном уровне, в теплой дружеской атмосфере, - добавил Юрий Николаевич.

Тем временем, в тюменском спортивно-оздоровительном комплексе «Здоровье» завершился второй соревновательный день Чемпионата мира по бильярду. По итогам мужского и женского турниров более 70 спортсменов завершили борьбу за главный трофей. Из хозяев турнира борьбу продолжают Леонид Швыряев, Семен Зайцев, Артем Балов и Никита Володин. В женской сетке турнира претендуют на звание чемпионки мира пять россиянок, а именно Диана Миронова, Ольга Милованова, Дарья Михайлова, Анастасия Зверинцева и Мария Карпова.

Фото csp72.ru

Фото csp72.ru

Стоит сказать, что Тюменской области не привыкать проводить соревнования подобного уровня. Регион стал одним из немного субъектов России, кто создал площадки для проведения официальных соревнований покиберспорту и активно содействует развитию молодежных сообществ по данной тематике. При поддержке Федерации компьютерного спорта России первое массовое киберспрортивное мероприятие, в котором приняло участие более 2000 человек, прошло в Тюменской области в декабре 2017 года. Весной текущего года состоялся фестиваль Tyumen Cyber Fest 2018 (Тюменский киберспортивный фестиваль). Его участниками стали команды из 87 населенных пунктов и 5 стран мира. Всего в турнире приняли участие более 9 тысяч человек.

В ноябре Тюмень впервые стала площадкой проведения чемпионата России по футбольному фристайлу, который, начиная с 2010 года всегда проходил в Москве. В нем приняли участие более 100 спортсменов со всей страны. В конце ноября областной центр принимал Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках. На каток вышли более 300 участников со всех уголков России: из КрасноярскНовосибирска, ЯНАО, Иркутска, Кургана, Санкт-Петербурга, Липецка, Челябинска, Томска и других городов.

Это далеко не полный список крупных спортивных соревнований, проводимых на территории Тюменской области. Как отметил директор департамента физической культуры, спорта и молодежной политики Дмитрий Грамотин, проведение чемпионатов и турниров – важная составляющая работы по популяризации спорта и развитию физической культуры.

Фото csp72.ru

Фото csp72.ru

- В мае федеральное министерство спорта приступило к разработке федерального проекта «Спорт — норма жизни». Впервые физическая культура и спорт рассматриваются не как программа проведения спортивных мероприятий и создание условий для завоевания олимпийских медалей, а как способ формирования здорового образа жизни, повышения качества жизни населения, развития активного долголетия. В первую очередь нас ориентируют на развитие массового спорта, доступной спортивной инфраструктуры для всех категорий населения, - пояснил Дмитрий Грамотин.

По его словам, в Тюмени уже приступили к разработке региональной составляющей этого проекта. В рабочую группу вошли не только специалисты департамента, но и представители общественных организаций и коммерческих структур, связанных со спортом.

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