Тюменская область все чаще выступает ареной проведения спортивных чемпионатов

Тюмень на четыре дня стала мировой столицей мастеров кия. В эти дни на территории областного центра проходит Чемпионат мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди мужчин и женщин. В крупнейших соревнованиях принимают участие лучшие игроки из России, Украины, Латвии, Молдовы, Сербии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Литвы, Кыргызстана, Польши, Испании, Армении, Туркменистана, Таджикистана и Белоруссии. Всего 93 лучших бильярдистов мира, из которых 20 женщин.

Тюменская область впервые принимает бильярдный турнир столь высокого уровня. В соревнованиях участвуют сильнейшие игроки из 16 стран. Чемпионат проходит на 12 столах. Накануне, состоялось торжественное открытие соревнований. Гостей поприветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Уверен, что этот турнир запомнится всем яркими поединками. Болельщики станут свидетелями еще одного праздника спорта в нашем городе, где лучшие бильярдисты планеты покажут отличный пример молодым спортсменам, которые только делают первые шаги в этом спорте, - отметил в своем приветственном слове глава региона.

Фото csp72.ru

От имени депутатов Тюменской областной думы с праздником спорта всех присутствующих поздравил председатель парламента Сергей Корепанов. Он добавил, что Тюмень, как правило, ассоциируется с биатлоном, лыжными гонками и дзюдо.

- Чемпионат по бильярду областной центр принимает впервые. Но я уверен, что эти соревнования, как и все другие, проводимые в нашем регионе, пройдут на самом высоком уровне, - подчеркнул Сергей Корепанов.

В свою очередь, президент Федерации бильярдного спорта России Павел Завальный отметил, что Тюмень встретила спортсменов радушно, участники довольны организацией соревнований.

- На заседании президиума Международной конфедерации пирамиды, который состоялся в рамках чемпионата мира в Тюмени, не было ни одного замечания. Все только благодарят тюменцев за отличную организацию и прекрасный прием, - отметил Павел Завальный.

Высокий уровень организации проведения мирового турнира отметил и судья международной категории, главный судья чемпионата мира по бильярдному спорту Юрий Черванёв. Он подчеркнул, что все, начиная от трансфера, встречи в аэропорту, размещения и питания – на высоте.

- Прекрасная арена, оборудование соответствует принятым стандартам соревнований. Турнир проходит на высоком организационном уровне, в теплой дружеской атмосфере, - добавил Юрий Николаевич.

Тем временем, в тюменском спортивно-оздоровительном комплексе «Здоровье» завершился второй соревновательный день Чемпионата мира по бильярду. По итогам мужского и женского турниров более 70 спортсменов завершили борьбу за главный трофей. Из хозяев турнира борьбу продолжают Леонид Швыряев, Семен Зайцев, Артем Балов и Никита Володин. В женской сетке турнира претендуют на звание чемпионки мира пять россиянок, а именно Диана Миронова, Ольга Милованова, Дарья Михайлова, Анастасия Зверинцева и Мария Карпова.

Фото csp72.ru

Стоит сказать, что Тюменской области не привыкать проводить соревнования подобного уровня. Регион стал одним из немного субъектов России, кто создал площадки для проведения официальных соревнований покиберспорту и активно содействует развитию молодежных сообществ по данной тематике. При поддержке Федерации компьютерного спорта России первое массовое киберспрортивное мероприятие, в котором приняло участие более 2000 человек, прошло в Тюменской области в декабре 2017 года. Весной текущего года состоялся фестиваль Tyumen Cyber Fest 2018 (Тюменский киберспортивный фестиваль). Его участниками стали команды из 87 населенных пунктов и 5 стран мира. Всего в турнире приняли участие более 9 тысяч человек.

В ноябре Тюмень впервые стала площадкой проведения чемпионата России по футбольному фристайлу, который, начиная с 2010 года всегда проходил в Москве. В нем приняли участие более 100 спортсменов со всей страны. В конце ноября областной центр принимал Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках. На каток вышли более 300 участников со всех уголков России: из Красноярск,а Новосибирска, ЯНАО, Иркутска, Кургана, Санкт-Петербурга, Липецка, Челябинска, Томска и других городов.

Это далеко не полный список крупных спортивных соревнований, проводимых на территории Тюменской области. Как отметил директор департамента физической культуры, спорта и молодежной политики Дмитрий Грамотин, проведение чемпионатов и турниров – важная составляющая работы по популяризации спорта и развитию физической культуры.

Фото csp72.ru

- В мае федеральное министерство спорта приступило к разработке федерального проекта «Спорт — норма жизни». Впервые физическая культура и спорт рассматриваются не как программа проведения спортивных мероприятий и создание условий для завоевания олимпийских медалей, а как способ формирования здорового образа жизни, повышения качества жизни населения, развития активного долголетия. В первую очередь нас ориентируют на развитие массового спорта, доступной спортивной инфраструктуры для всех категорий населения, - пояснил Дмитрий Грамотин.

По его словам, в Тюмени уже приступили к разработке региональной составляющей этого проекта. В рабочую группу вошли не только специалисты департамента, но и представители общественных организаций и коммерческих структур, связанных со спортом.