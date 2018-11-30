В Тюменской области впервые снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

1 декабря Россия и другие страны отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Проблема серьезно касается и Тюменской области, так как регион входит в десятку субъектов страны по количеству пораженных ВИЧ-инфекцией. Между тем, специалисты отмечают, что в 2018 году впервые темпы прироста начали снижаться.

СТАТИСТИКА И ЦИФРЫ

Как рассказал журналистам на пресс-конференции Владимир Романов, главный врач Тюменского центра профилактики и борьбы со СПИД, снижение прироста - достижение не только центра, но и всего общества.

- Население начинает осознавать проблему, начинает активно участвовать в своем собственном здоровье, сдавая тест на ВИЧ. В то же время федеральные и региональные власти уделяют максимальное внимание проблеме. Совместными усилиями мы должны к 2030 году остановить эпидемию, - отметил он.

По словам Татьяны Новиковой, начальника управления организации территориальных программ и государственных гарантий департамента здравоохранения Тюменской области, в России на начало ноября было зарегистрировано 1,3 млн случаев ВИЧ-инфекции. Проживает с этим диагнозом 998 тысяч россиян.

- С 2005 по 2017 год ежегодный прирост выявленной ВИЧ-инфекции составлял примерно 10%. Только в 2018 году наметилась улучшение. По России прирост составил меньше на два процента, а если говорить о Тюменской области, то у нас произошло снижение прироста почти на 11% - впервые за все время регистрации ВИЧ-инфекции на территории региона, - привела она данные статистики.

Самыми подверженными эпидемии в Тюменской области стали северные муниципалитеты - Тобольский, Нижнетавдинский, Вагайский район. Хотя по количеству ВИЧ-инфицированных Тюмень лидирует, но лишь потому, что и численность населения в областной столице выше.

Всего в регионе проживает с ВИЧ-инфекцией 16,9 тысяч человек, пораженность населения составляет 1,1%. Специалисты считают, что это достаточно высокий процент, хотя есть положительная динамика по выявлению ВИЧ-инфицированных.

Портрет ВИЧ-инфицированного - это люди от 30 до 39 лет, которые составляют 46% от всех пораженных ВИЧ-инфекцией, причем больше половины из них мужчины.

- Мы понимаем, о чем это говорит - эти люди инфицировались в 2000-е годы. Сейчас они живут с диагнозом. В последние годы наметилась еще одна тенденция – увеличилась передача ВИЧ-инфекции половым путем, при этом снижаются наркотический путь и, что очень отрадно, вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции – от матери к ребенку. Если в прошлом году за 10 месяцев таких случаев было 16, то в этом году – 10. Мы стремимся к тому, чтобы этого пути передачи в нашем регионе и в целом в России не было вообще, - прокомментировала Татьяна Новикова.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

На борьбу с эпидемией уже многие годы направлен комплекс профилактических мероприятий. Повышается степень охвата тестирования на ВИЧ-инфекцию. Причем дело не только в количестве, но и в качестве. Сейчас задача специалистов полностью охватить уязвимые группы. Есть у государства в этом нелегком деле и помощники. По словам Татьяны Новиковой, социально ориентированные некоммерческие организации более доступны и имеют более доверительное отношение со стороны населения.

Одна из таких организаций АНО «Агитационный центр помощи наркозависимым «Поколение». Руководитель центра Наталья Устюжанина рассказала, что впервые в России ее организация взялась за тестирование людей, проживающих в труднодоступных местах. Сначала она получила субсидирование от департамента здравоохранения области, а теперь еще и выиграла в этом году президентский грант.

- В регионе сложилась хорошая тенденция, благодаря тесному взаимодействию департамента здравоохранения области и Центра по борьбе со СПИД. В итоге у нас получается реализовывать подобные проекты. В других регионах далеко не у всех есть такая возможность, - подчеркнула она.

В регионе сложилась хорошая тенденция, благодаря тесному взаимодействию департамента здравоохранения области и Центра по борьбе со СПИДФото: Лидия Шумкова

На сегодняшний день «Поколение» заканчивает реализацию субсидий, предоставленных департаментом здравоохранения. Она направлена на экспресс-тестирование в отдаленных населенных пунктах. Были охвачены два наиболее пораженных района – Тобольский и Нижнетавдинский.

- Нами протестирован уже 821 человек, по планам необходимо протестировать тысячу. Практически весь Нижнетавдинский район мы уже проехали, сейчас начали реализацию проекта в Тобольском районе. Положительных результатов мы выявили 19. Наша задача – не только протестировать, но и привлечь народ на тестирование и найти контакт с теми, у кого положительный результат, но он не дошел до центра. Президентский грант мы выиграли на эту же цель. Мы планируем проводить экспресс-тестирования в других районах, - отчиталась Наталья Устюжанина.

Профилактическая работа всех задействованных структур заключается не только в выявлении ВИЧ-инфицированных, но и в лечении. Расширяется охват антиретровирусной, лекарственной терапией за счет федерального бюджета, которая становится все более доступной. Как отметила Татьяна Новикова, регион получает достаточное количество лекарств, которые необходимы для используемых схем лечения. Заявка на 2019 год уже защищена и охватывает 65% жителей с ВИЧ-диагнозом. В распоряжении у врачей порядка 20 препаратов как отечественного, так и иностранного производства. Лечение дорогостоящее, некоторые лекарства могут стоит и по 700, и по 4,5 тысячи рубелей за упаковку. Схемы и комбинации индивидуальны.

Еще один раздел работы по профилактике и борьбе со СПИД – психологическая помощь. В штате регионального центра работает три клинических психолога, но так как центр растет и имеет филиалы в других городах области, проводится расширение штата. Владимир Романов сообщил, что свой психолог будет в Ишиме, сейчас он уже проходит стажировку с психологами в Тюмени. То же самое планируется сделать в Тобольске.

- Работа психолога прежде всего направлена на разъяснение и принятие проблемы, чтобы человек понимал, что с этим диагнозом можно жить до глубокой старости и это не так страшно, как преподносит людская память из 90-х годов. В современном мире ВИЧ-инфекция стала хроническим заболеванием наряду с другими хроническими заболеваниями, - пояснил он.

А Татьяна Новикова добавила, что психолог доносит до пациентов еще и то, насколько человек должен быть ответственным. Несмотря на то, что сегодня люди с ВИЧ-диагнозом могут жить так же, как и здоровые, они должны понимать, что необходимо защищать тех, с кем контактируют.

Еще одно новшество – специалисты центра стали активно выезжать на предприятия, чтобы провести комплексное экспресс-тестирование. Руководители активно идут на эти процедуры, но не со всеми удается найти контакт. Поэтому Владимир Романов обозначил, что центр ждет обратной реакции и всегда готов отработать любую заявку предпринимателей.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Получить всю интересующую информацию о ВИЧ-инфекции и сдать тест можно по следующим адресам:

Тюмень – улица Новая, 2/3, тел. (3452) 27-66-89;

Тобольск – улица Красноармейская, 4/1, тел. (3456) 26-41-19, (3456) 26-40-82;

Ишим – улица Пономарева, 6, тел. (34551) 5-16-81.