История Романовых привлекает в Тюменскую область туристов со всего мира

В Тюмени обсудили перспективы развития и вопросы реализации национального туристского проекта «Императорский маршрут». Обмен мнениями состоялся в рамках одноименной конференции, ставшей частью форсайт-форума «Сибирь-Урал», проходящего в эти дни в Тюмени. Для участия в мероприятии в областной центр съехались представители органов власти и туристского бизнеса из Уральского и Сибирского федеральных округов, Кировской, Орловской, Воронежской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и других субъектов России. Всего 15 регионов, объединенных одним желанием, сделать так, чтобы туристы с интересом путешествовали внутри страны и не ограничивались только посещением столицы.

По следам царской семьи

Национальный туристский проект «Императорский маршрут» реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Инициатом проекта, участниками которого являются 14 регионов Российской Федерации, выступает комитет по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры России. Как рассказала его руководитель Майя Ломидзе, изначально «Императорский маршрут» старовал как проект, связанный с датой гибели семьи Романовых. Но сейчас очевидно, что маршрут масштабируемый и может развиваться без привязки к этой трагической дате.

- Все, что связано с семьей Романовых, с местами их пребывания интересно как российским, так и зарубежным туристам. Маршрут объединяет регионы, так или иначе, связанные с царской семьей. Это практический федеральный проект, куратором которого выступает Тюменская область. Регион максимально включился в проект и выступает в качестве локомотива. В других субъектах такой системной работы пока не наблюдается, - почеркнула Майя Ломидзе.

Фото пресс-службы правительства Тюменской области

Она призвала представителей других регионов Урала и Сибири, участвующих в конференции, изучить опыт работы Тюменской области. В частности, то, как власть взаимодействует с бизнесом, как выстраивает диалог, помогает с продвижением и поддержкой туристических продуктов.

- На стадии запуска проекта областной департамент потребительского рынка и туризма организовал обучение для гидов субъектов турбзинеса своего региона. Это была полноценная программа, включающая в себя все важные элементы, начиная от формирования продукта и заканчивая технологических карт выстраивания экскурсий. Лекторами выступили приглашённые эксперты. Обучение завершилось стажировками в Москве и Санкт-Петербурге, - добавил Майя Ломидзе.

Майя Ломидзе отметила неоценимый вклад Тюменской области в запуск «Императорского маршрута»Фото: Кира Санникова

Флагман и двигатель маршрута

В Тюменскую область в рамках проекта «Императорский маршрут» с июля по октябрь текущего года приехали 16 организованных туристических групп, а также группы детей из 15 регионов России - участников федерального проекта «Моя Россия».

- Тюменская область как координатор проекта запустила сайт, где представлена вся информация по всем регионам участникам и маршруты. На сегодняшний день экспертную оценку комитета по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры Российской Федерации прошли маршруты Тюмени, Екатеринбурга, Перми, Пскова, Омска и Томска, - рассказала руководитель ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» Мария Трофимова.

Фото пресс-службы правительства Тюменской области

Она добавила, что в июле регион запустил брендированные вагоны железнодорожной лектрички, курсирующей от Тюмени до Тобольска. Многие туроператоры уже активно включают проезд к местам показа на этом транспорте.

- На сегодня мы четко видим спрос на туристические продукты среди иностранцев. С момента открытия музея Романовых в Тобольске - с мая по октябрь его посетило более 23 тысячи туристов из 12 стран мира. Это представители Франции, Великобритании, Германии, Китая, Японии, Венгрии, США, Новой Зеландии. «Императорский маршрут» и туристические продукты в рамках проекта имеют чёткий запрос со стороны европейских стран, - подчеркнула Мария Трофимова.

Перспективы развития

Руководитель паломнических и туристских программ Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Марина Кирова рассказала, что в 14 регионах, через которые проходит первый этап «Императорского маршрута», в места посещения включено уже 57 музеев. Это весомый аргумент, чтобы маршрут пошел дальше.

- В настоящее время мы выступаем с инициативой провести сертификацию экскурсоводов на «Императорский маршрут», а в начале 2019 года утвердить соответствующий товарный знак. Это позволит перейти к серьезной системе добровольной сертификации элементов инфраструктуры, логистики, экскурсионных услуг, персонала, задействованного на этом маршруте, - рассказала Марина Кирова.

Он добавила, что в 2019 году планируются расширить тематику и географию маршрута. В него будут включены места высочайшего пребывания - Дворцы Крыма, Гатчина, резиденция Санкт-Петербурга, Петергоф и другие места пребывания царской семьи. В рамках третьего этапа – самого масштабного к маршруту добавятся места паломничества представителей императорского дома. Кроме того, для развития проекта «Моя Россия» эксперты предложили активизировать взаимодействие по обмену туристическими детскими и взрослыми группами между регионами, входящими в «Императорский маршрут».