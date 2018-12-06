Тюменка Светлана Жукова и ее волонтерский проект «Истоки» заняли третье место во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2018». Имена победителей стали известны накануне вечером, 6 декабря, на торжествах в честь окончания Года добровольца в Москве. В церемонии принял участие президент страны Владимир Путин.

Тюменка представляла проект по развитию инклюзивного туризма «Истоки» в номинации «Организатор добровольчества» и получила высокую оценку экспертов. Она предлагает создать в Тюменской области команду из 30 инвалидов-добровольцев, чтобы развивать туризм среди людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов и семей, нуждающихся в социальной помощи.

Путешествия по родному краю помогут этим людям влиться в общественную жизнь и стать более коммуникабельными, самостоятельными и ответственными. Ведь походная жизнь мотивирует к стремлению саморазвиваться, вести здоровый образ жизни и иметь активную жизненную позицию.

- В Тюменской области есть много интересных мест, но свободно путешествовать могут не все. Проект для тех, кому пока это малодоступно, - говорит Светлана. - К сожалению, многие туристические места, транспорт, придорожный сервис недоступны для людей с ограниченными возможностями. Поэтому они часто предпочитают оставаться дома, чтобы не испытывать дискомфорта. Да и сами тюменские турфирмы зачастую тоже не готовы проводить туры для особых клиентов.

Но познавать многообразие мира и знакомиться с историей края, видеть величие духовных святынь, получать экологические знания особенно важно для людей с проблемами здоровья. Ведь они часто сконцентрированы на своих проблемах, тревогах, а путешествия помогают им отвлечься от негативных эмоций, найти мотивацию к активной деятельности.

Туризм, как ничито другое создает среду полноценного общения, положительно влияет на оздоровление, ведь происходит профилактика психосоматических заболеваний. Кроме того, туризм имеет огромные образовательные и воспитательные возможности. Туротерапия – одно из действенных средств социокультурной абилитации инвалидов.

На что пойдут деньги

Выигранный грант Светлана Жукова использует на приобретение социального такси и туристического оборудования. Она также надеется, что победа в конкурсе поможет найти партнеров в туриндустрии, готовых работать на особого клиента по льготным ценам и в качестве волонтеров.

Что уже есть

Проект «Истоки» появился не на пустом месте. Светлана Жукова руководит клубом для молодых инвалидов «Горизонт» во Дворце творчества и спорта «Пионер» и уже три года продвигает инклюзивный туризм.

Она уже сумела создать команду добровольцев молодых инвалидов, которые стали жить активной жизнью, научились помогать друг другу и получили опыт организации инклюзивных маршрутов. Теперь они знают, как научить подобных себе «разумному приспособлению». Кроме того, открывая туризм для других, ребята обрели чувство своей необходимости и стали самореализовываться.

Команда проекта уже смогла создать более десяти маршрутов, в которых побывали 240 человек с различными ограничениями из-за здоровья. Для них были разработаны 11 образовательных модулей: «Краеведение», «Экология», «ЗОЖ», «Инклюзивный мир» и других. Теперь маршруты можно формировать из этих модулей по «принципу конструктора», исходя из возможностей участников.

В итоге в составе оргкомитета появились незрячий инструктор по рыбной ловле, незрячий массажист, руководитель детской зоны, передвигающийся на коляске, эко-бабушка - мастерица изделий из отходов пластика, эколог - воспитанник воскресной школы.

Проекты на год

Сейчас кроме туров предлагается проводить беседы, квесты, мастер-классы и другие мероприятия, чтобы люди могли получать разносторонние знания.

За год активисты «Истока» намерены организовать не менее восьми выездов разных групп по 15-25 человек. Будет также создана инклюзивная эко-стоянка, в которой примут участие до 60 человек. Появится не менее трех новых маршрутов.

Планируется также создать систему в инклюзивном туризме с привлечением специалистов самых разных направлений. Кроме того, появится Карта доступности туристических услуг региона для особых туристов.

В инклюзивный туризм будет вовлечено больше ребят с инвалидностью, серебряных волонтеров, семей с детьми, педагогов. Получат развитие и образовательные модули для участников, неоднократно принимающих участие в выездах. А опытным туристам предстоит стать наставниками и организаторами мероприятий. Их будут мотивировать к новой деятельности, чтобы ребята еще больше получали социально-бытовую адаптацию.

СПРАВКА:

Конкурс «Доброволец России-2018» является ключевым событием Года добровольца. В этом году он проходил по 12 номинациям. Кроме того, была создана программа обучения инициаторов самых успешных проектов Акселерации.

Конкурс проводится с 2015 года и в 2018 году в нем было подано 15 тысяч 839 заявок. Это в 10 раз больше, чем в 2017 году!

Лучших из лучших определяло те только профессиональное жюри, но и жители страны. Голосование проходило на портале конкурса.

Проект Светланы Жуковой заметили не только эксперты, но и самые обычные граждане. В народном голосовании он занял пятое место.