Тюменка Светлана Жукова и ее волонтерский проект «Истоки» заняли третье место во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2018». Имена победителей стали известны накануне вечером, 6 декабря, на торжествах в честь окончания Года добровольца в Москве. В церемонии принял участие президент страны Владимир Путин.

Тюменка представляла проект по развитию инклюзивного туризма «Истоки» в номинации «Организатор добровольчества» и получила высокую оценку экспертов. Она предлагает создать в Тюменской области команду из 30 инвалидов-добровольцев, чтобы развивать туризм среди людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов и семей, нуждающихся в социальной помощи.

Путешествия по родному краю помогут этим людям влиться в общественную жизнь и стать более коммуникабельными, самостоятельными и ответственными. Ведь походная жизнь мотивирует к стремлению саморазвиваться, вести здоровый образ жизни и иметь активную жизненную позицию.

- В Тюменской области есть много интересных мест, но свободно путешествовать могут не все. Проект для тех, кому пока это малодоступно, - говорит Светлана. - К сожалению, многие туристические места, транспорт, придорожный сервис недоступны для людей с ограниченными возможностями. Поэтому они часто предпочитают оставаться дома, чтобы не испытывать дискомфорта. Да и сами тюменские турфирмы зачастую тоже не готовы проводить туры для особых клиентов.

Но познавать многообразие мира и знакомиться с историей края, видеть величие духовных святынь, получать экологические знания особенно важно для людей с проблемами здоровья. Ведь они часто сконцентрированы на своих проблемах, тревогах, а путешествия помогают им отвлечься от негативных эмоций, найти мотивацию к активной деятельности.

Туризм, как ничто другое создает среду полноценного общения, положительно влияет на оздоровление, таким образом происходит профилактика психосоматических заболеваний. Кроме того, туризм имеет огромные образовательные и воспитательные возможности. Туротерапия – одно из действенных средств социокультурной абилитации инвалидов.

На что пойдут деньги

Выигранную премию Светлана Жукова использует на приобретение туристического оборудования и организацию путешествий. Она также надеется, что победа в конкурсе поможет ей найти партнеров в туриндустрии, готовых работать на особого клиента по льготным ценам и в качестве волонтеров.

Что уже есть

Проект «Истоки» появился не на пустом месте. Светлана Жукова руководит клубом для молодых инвалидов «Горизонт» во Дворце творчества и спорта «Пионер» и уже три года продвигает инклюзивный туризм.

За это время она сумела создать команду добровольцев молодых инвалидов, которые стали жить активной жизнью, научились помогать друг другу и получили опыт организации инклюзивных маршрутов. Теперь они знают, как научить подобных себе «разумному приспособлению». Кроме того, открывая туризм для других, ребята обрели чувство своей необходимости и стали самореализовываться.

Команда проекта смогла разработать более десяти маршрутов, в которых побывали 240 человек с различными ограничениями из-за здоровья либо маленьких детей. Для них были созданы 11 образовательных модулей: «Краеведение», «Экология», «ЗОЖ», «Инклюзивный мир» и других. Теперь маршруты можно формировать из этих модулей по «принципу конструктора», исходя из возможностей участников.

Сейчас в команде оргкомитета есть незрячий инструктор по рыбной ловле, незрячий массажист, руководитель детской зоны, передвигающийся на коляске, эко-бабушка - мастерица изделий из отходов пластика, эколог - воспитанник воскресной школы.

Проекты на год

В рамках инклюзивного туризма кроме путешествий предлагается проводить беседы, квесты, мастер-классы и другие мероприятия, чтобы люди могли получать разносторонние знания о своем крае.

За год активисты «Истока» намерены организовать не менее восьми выездов разных групп по 15-25 человек. Будет также создана инклюзивная эко-стоянка, в которой примут участие до 60 человек. Появится не менее трех новых маршрутов, которые будут нанесены на Карту доступности туристических услуг региона для особых туристов.

Планируется также создать целую систему инклюзивного туризма с привлечением специалистов самых разных направлений.

В проект обязательно будут вовлекаться новые ребята с инвалидностью, серебряные волонтеры семьи с детьми, педагоги. Получат развитие и образовательные модули для участников, неоднократно принимающих участие в выездах. А опытным туристам предстоит стать наставниками и организаторами мероприятий. Их будут мотивировать к новой деятельности, чтобы ребята еще больше получали социально-бытовую адаптацию.

СПРАВКА:

Конкурс «Доброволец России-2018» является ключевым событием Года добровольца. В этом году он проходил по 12 номинациям. Кроме того, была создана программа обучения инициаторов самых успешных проектов Акселерации.

Конкурс проводится с 2015 года и в 2018 году в нем было подано 15 тысяч 839 заявок. Это в 10 раз больше, чем в 2017 году!

Лучших из лучших определяло те только профессиональное жюри, но и жители страны. Голосование проходило на портале конкурса.

Проект Светланы Жуковой заметили не только эксперты, но и самые обычные граждане. В народном голосовании он занял пятое место.

Отметим, что помогает развивать волонтерам их идеи Координационный центр развития добровольческого движения Тюменской области.