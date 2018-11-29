В Тюменской области растет производство товарной рыбы

Тюменские рыбоводы кратно увеличили объемы производства товарной рыбы. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, за девять месяцев 2018 года этот показатель составил почти 2,5 тысячи тонн. За аналогичный период предыдущего года специалисты вырастили чуть более 1300 тонн рыбы.

Расти, рыба, большая и маленькая

Преобладающий объем дало пастбищное (озерное) рыбоводство, которое получило активное развитие. В 2018 году при использовании водоемов было выращено более 2000 тонн рыбы. Всего на данное время в долгосрочное пользование жителям предоставлено 186 рыбоводных участков общей площадью почти 63 тысячи гектар. Их освоением занимается 78 хозяйств.

Хорошие показатели дало выращивание карпа и пеляди. В 2018 году этих видов было произведено более чем по 700 тонн каждого. Также активно тюменцы заняты выращиванием щуки (334 тонны), рыбы карповой (293 тонны). В области идет производство судака, осетра, бестера, стерляди, толстолобика.

Поддержка отрасли

Одно из крупных региональных рыбоводческих хозяйств работает на территории Сладковского района.

ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство» специализируется на выращивании товарной рыбы, рыбодобыче, переработке продукции и ее последующей реализации. Ему предоставлено в пользование 22 рыбоводных участка общей площадью свыше 16 тысяч га, находящихся в Сладковском (20 озёр), Казанском (1 озеро) и Тюменском (1 озеро) районах Тюменской области.

На протяжении ряда лет ООО «СТРХ» активно занимается модернизацией производства. В 2011 году построен мощный холодильный терминал. В 2013 году введена в действие линия потрошения, заморозки и упаковки рыбы. Также в 2013 году реализован инвестиционный проект строительства промышленной установки по выращиванию тиляпии. Завод включает инкубационный цех по производству икры, подростковые модули и отсеки для выращивания товарной рыбы.

В настоящее время на предприятие перепрофилирует производство на выращивание осетровых и сиговых видов рыб, ведётся монтаж второй очереди рыбоводного комплекса, включающей отделения выращивания молоди и товарной рыбы.

При реализации инвестпроектов предприятию была оказана государственная поддержка; ежегодно предоставляются субсидии на приобретение рыбопосадочного материала для зарыбления предоставленных в пользование рыбоводных участков.

- Сладковский район - озерный. Здесь издавна занимаются рыбоводством. Местное рыбоводческое хозяйство входит в число ведущих предприятий региона в своей сфере. Это современное производство, - комментирует губернатор Тюменской области Александр Моор. - В Тюменской области оказывается поддержка всем предприятиям, которые занимаются рыбоводством. Мы продолжим помогать отрасли, поскольку требуются большие инвестиции для ее развития.

Переход на местную

Еще одно крупное производство – «Эра 98». В этом году предприятию, которое находится в Тюменском районе, удалось увеличить переработку рыбы.

- Если говорить о переработке, то ставка была на нашу, сибирскую, рыбу. Это пелядь, щекур, карп, - говорит руководитель ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» Руслан Цицкиев.

Саму идею - постепенно уходить от океанической рыбы, чтобы в итоге перейти на местную - на предприятии вынашивали давно. Сейчас можно сказать, что она состоялась. Конечно, полностью от привозного сырья здесь отказываться не собираются, но доля рыбы, выловленной в тюменских водоемах, будет расти.

Кроме того, на предприятии перестраивается технологический процесс.

- Несмотря на определенные сложности в работе с торговыми сетями, мы ставим перед собой цель распространение нашей продукции далеко за пределы Тюменской области. Она вкусная, экологически чистая и приготовлена в соответствии с мировыми стандартами качества, - говорит Руслан Цицкиев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стерлядь – в Тобол

В 2018 году в реку Тобол специалисты ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» выпустили 11000 трёхмесячных мальков стерляди весом 9 граммов. По оценкам специалистов, часть мальков осядет в Тоболе, часть уплывет на север. Зарыбление прошло в рамках компенсационных мероприятий за вред, нанесенный природе нефтегазовыми компаниями.

Это уже второй подобный опыт на территории юга региона.

- В 2017 году мы выпускали молодь стерляди в Тобол в Ялуторовском районе, в этом – в Ярковском. Стерлядь более неприхотлива, и по сравнению с тем же муксуном порог выживаемости у нее выше, - прокомментировал президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» Руслан Цицкиев.

– В природе выживаемость 1-2 процента от той икры, которая упала на дно и оплодотворилась, – комментирует вице-президент направления аквакультуры ассоциации «Оцелот» Владимир Глазков. – Наша молодь уже взрослая, соответственно, и степень выживаемости гораздо выше.

Выращивают стерлядь на Тюменском рыборазводном заводе. Маточное поголовье рыбзавода – 50 особей. В будущем оно вырастет до 1100. Тогда численность мальков будет исчисляться уже сотнями тысяч.