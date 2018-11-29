Житель Тюмени пострадал в результате жёсткой посадки вертолёта под Нарьян-Маром

Житель Тюмени пострадал в результате жёсткой посадки вертолёта МИ-26, которая произошла вчера, 28 ноября, под Нарьян-Маром (Ненецкий автономный округ). Помимо тюменца, в рухнувшем вертолёте находились 6 членов экипажа из Кирова, Краснодара и Сургута – все они пострадали. Командир воздушного судна, житель Архангельска, увы, погиб.

Как рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» в дирекции по развитию бизнеса АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги», ЧП произошло вчера, 28 ноября, в 15.50 по московскому времени.

- При заходе на посадочную площадку Пижма» в Ненецком Автономном округе произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-26, RA-06029 АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». В условиях резкого ухудшения видимости вертолет жестко приземлился на левый борт в семистах метрах от посадочной площадки. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, пассажиров и груза не было. В результате авиационного происшествия один член экипажа погиб, остальные самостоятельно покинули вертолет и находятся под наблюдением врачей. Специалисты компании работают на месте события.

Фото: http://szsut.sledcom.ru

В пресс-службе Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ информацию о жёсткой посадке грузового вертолёта МИ-26 подтвердили.

- По предварительным данным 28 ноября 2018 года в 15:46, примерно в 500 метрах от вертолетной площадки Пижма вблизи от поселка Харьягинский Ненецкого автономного округа, совершил жесткую посадку грузовой вертолет МИ-26 бортовой номер RA-06029 эксплуатант «Ютейр-Вертолетные услуги», на борту которого находилось 6 человек. В результате произошедшего командир воздушного судна погиб, остальным пострадавшим причинены телесные повреждения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Фото: http://szsut.sledcom.ru

КСТАТИ

Местные СМИ со ссылкой руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа Сергей Свиридова сообщают, что в настоящее время пострадавшие находятся в окружной больнице в Нарьян-Маре, куда их доставил вертолёт санавиации.

- После проведённой операции один пациент остаётся в реанимации. У него диагностирована черепно-мозговая травма, раздроблены тазовые кости, серьезно повреждены кисти рук. Ещё четверо членов экипажа после необходимых операций помещены под наблюдение докторов хирургического отделения, - рассказали в департаменте.