2018-11-29T09:08:52+03:00
Политика

Председатель Тюменской гордумы пригласил горожан на всесторонние обсуждения постоянных комиссий

Евгений Заболотный отметил, что здесь будут рады конструктивной помощи
Алексей КОСЕНЧУК
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Депутат Тюменской гордумы призвал приглашать горожан на всесторонние обсуждения постоянных комиссийДепутат Тюменской гордумы призвал приглашать горожан на всесторонние обсуждения постоянных комиссийФото: Татьяна Коркина
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Спикер Тюменской городской Думы, депутат фракции «Единая Россия» Евгений Заболотный предложил председателям постоянных комиссий приглашать жителей города для всесторонних обсуждений постоянных комиссий, а не ждать, когда они придут сами.

- Если вопрос связан с общественным транспортом, приглашайте реального пассажира и настоящего водителя. Если вопрос касается образования, зовите родителей и учителей. То есть тех, кто живёт и работает по нашим решениям. Городская Дума должна занимать активную общественную позицию и приглашать к участию заинтересованных лиц, - подчеркнул Евгений Заболотный.

По его словам, Открытая городская Дума – это совместная выработка решений, а обсуждение проектов совместных решений возможно лишь на заседаниях постоянных комиссий. Да, есть Свободный микрофон на заседаниях, однако он не даёт возможности полностью погрузиться в обсуждение вопросов.

- Мы должны предлагать механизмы, которые вовлекают тех, кому есть что сказать. Если человек не хочет участвовать в соревнованиях «кто-кого перекричит», это не значит, что ему нечего сказать, - отмечает спикер.

В своём интервью «Комсомольской правде – Тюмень» Евгений Заболотный рассказал, что с фракцией «Единая Россия» уже обсудили материалы, которые должны представляться в Думу. Они будут содержать анализ происходящего и возможности реализации того или иного вопроса.

- Дальше – работа с нашими избирателями, с экспертным сообществом. Здесь можно использовать и избирательные округа, где депутаты будут проговаривать с населением и депутатами те или иные вопросы. Особая роль отводится работе комиссий. Дума – не площадка для тех, кто громче кричит, а для тех, кто говорит содержательно и предлагает продуманные решения. Мы будем только рады за конструктивную помощь общественности.

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