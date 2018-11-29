Председатель Тюменской гордумы пригласил горожан на всесторонние обсуждения постоянных комиссий
Спикер Тюменской городской Думы, депутат фракции «Единая Россия» Евгений Заболотный предложил председателям постоянных комиссий приглашать жителей города для всесторонних обсуждений постоянных комиссий, а не ждать, когда они придут сами.
- Если вопрос связан с общественным транспортом, приглашайте реального пассажира и настоящего водителя. Если вопрос касается образования, зовите родителей и учителей. То есть тех, кто живёт и работает по нашим решениям. Городская Дума должна занимать активную общественную позицию и приглашать к участию заинтересованных лиц, - подчеркнул Евгений Заболотный.
По его словам, Открытая городская Дума – это совместная выработка решений, а обсуждение проектов совместных решений возможно лишь на заседаниях постоянных комиссий. Да, есть Свободный микрофон на заседаниях, однако он не даёт возможности полностью погрузиться в обсуждение вопросов.
- Мы должны предлагать механизмы, которые вовлекают тех, кому есть что сказать. Если человек не хочет участвовать в соревнованиях «кто-кого перекричит», это не значит, что ему нечего сказать, - отмечает спикер.
В своём интервью «Комсомольской правде – Тюмень» Евгений Заболотный рассказал, что с фракцией «Единая Россия» уже обсудили материалы, которые должны представляться в Думу. Они будут содержать анализ происходящего и возможности реализации того или иного вопроса.
- Дальше – работа с нашими избирателями, с экспертным сообществом. Здесь можно использовать и избирательные округа, где депутаты будут проговаривать с населением и депутатами те или иные вопросы. Особая роль отводится работе комиссий. Дума – не площадка для тех, кто громче кричит, а для тех, кто говорит содержательно и предлагает продуманные решения. Мы будем только рады за конструктивную помощь общественности.